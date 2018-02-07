"Арсенал" наградит Мэйтланд-Найлса новым контрактом

"Арсенал" уже вовсю ведет переговоры о подписании нового контракта с тинейджером Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.

20-летний Мэйтланд-Найлс дебютировал за "канониров" еще в 2014 году, но в этом сезоне вышел на принципиально иной уровень игры. Главный тренер Арсен Венгер уже смело выпускает Эйнсли на левый фланг обороны с первых минут.



Действующий контракт юного англичанина истекает через 18 месяцев, но "Арсенал" уже ведет переговоры о новой сделке. "Канониры" хотят наградить Мэйтланд-Найлса более высокой зарплатой и заодно связать его будущее с лондонским клубом на длительный период, сообщает ESPN.



Добавим, что в нынешнем сезоне Премьер-Лиги Эйнсли сыграл уже 10 матчей, в пяти из которых выходил на поле с первых минут.