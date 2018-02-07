"Арсенал" наградит Мэйтланд-Найлса новым контрактом

Эйнсли Мэйтланд-Найлс "Арсенал" уже вовсю ведет переговоры о подписании нового контракта с тинейджером Эйнсли Мэйтланд-Найлсом.

20-летний Мэйтланд-Найлс дебютировал за "канониров" еще в 2014 году, но в этом сезоне вышел на принципиально иной уровень игры. Главный тренер Арсен Венгер уже смело выпускает Эйнсли на левый фланг обороны с первых минут.

Действующий контракт юного англичанина истекает через 18 месяцев, но "Арсенал" уже ведет переговоры о новой сделке. "Канониры" хотят наградить Мэйтланд-Найлса более высокой зарплатой и заодно связать его будущее с лондонским клубом на длительный период, сообщает ESPN.

Добавим, что в нынешнем сезоне Премьер-Лиги Эйнсли сыграл уже 10 матчей, в пяти из которых выходил на поле с первых минут.




Метки Арсенал, контракты, Мэйтланд-Найлс

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1920

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pauk 07.02.2018 17:12 # pauk
    очереднйо ивоби. збс, значит венгер еще не собирается уходить (вы же понимаете, что нормальному тренеру такие игроки не нужны)

    (ответить)

  2. melwood-lfc 07.02.2018 17:03 # melwood-lfc
    как же его сожрал гомез

    (ответить)

  3. celebrate 07.02.2018 17:03 # celebrate
    И букетом ЗППП заодно.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: