Санчес получил условный срок за неуплату налогов
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признал вину в неуплате налогов в Испании и получил условный тюремный срок.
Алексис скрыл от налоговых служб доходы от имиджевых прав в сезоне 2012/13. В общей сложности Санчес задолжал властям Испании миллион евро (880 тысяч фунтов).
Сегодня чилиец признал вину в содеянном и получил 16-месячный срок. Нападающий избежит тюрьмы, если не совершит аналогичное преступление в течение ближайших двух лет.
Отметим, что в прошлом году по похожему делу проходил главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо, работавший в свое время с "Реалом". В отличие от Санчеса, с португальца сняли все обвинения.
07.02.2018 16:00
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Ему 10 надо было впаять чтобы не выебывался
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В рашке бы пост в правительстве получил
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Белый лебедь по нему плачет
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очередного уголовника подписали
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Какие-то сраные 880 тысяч фунтов! оклад за 1-2 месяца пффффф... Пидрилы чертовы, совсем припухли!
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если б его реально закрыли, вот был бы ор с мюшных ))
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SKAM NASHEL SVOEGO IGROKA
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Скум в грязных делах постоянно. Мешки...
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норм, а у нас на калыме велик украл - реальный срок получил
ярды украл - госпремию получил
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