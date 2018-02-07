Санчес получил условный срок за неуплату налогов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признал вину в неуплате налогов в Испании и получил условный тюремный срок.

Алексис скрыл от налоговых служб доходы от имиджевых прав в сезоне 2012/13. В общей сложности Санчес задолжал властям Испании миллион евро (880 тысяч фунтов).



Сегодня чилиец признал вину в содеянном и получил 16-месячный срок. Нападающий избежит тюрьмы, если не совершит аналогичное преступление в течение ближайших двух лет.



Отметим, что в прошлом году по похожему делу проходил главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо, работавший в свое время с "Реалом". В отличие от Санчеса, с португальца сняли все обвинения.