Санчес получил условный срок за неуплату налогов

Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес признал вину в неуплате налогов в Испании и получил условный тюремный срок.

Алексис скрыл от налоговых служб доходы от имиджевых прав в сезоне 2012/13. В общей сложности Санчес задолжал властям Испании миллион евро (880 тысяч фунтов).

Сегодня чилиец признал вину в содеянном и получил 16-месячный срок. Нападающий избежит тюрьмы, если не совершит аналогичное преступление в течение ближайших двух лет.

Отметим, что в прошлом году по похожему делу проходил главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо, работавший в свое время с "Реалом". В отличие от Санчеса, с португальца сняли все обвинения.




Метки Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 3962

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  1. martingor 07.02.2018 22:24 # martingor
    Ему 10 надо было впаять чтобы не выебывался

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  2. avtoritet 07.02.2018 18:14 # avtoritet
    В рашке бы пост в правительстве получил

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  3. canonir14 07.02.2018 16:49 # canonir14
    Белый лебедь по нему плачет

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  4. farot 07.02.2018 16:37 # farot
    очередного уголовника подписали

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  5. mishko877 07.02.2018 16:32 # mishko877
    Какие-то сраные 880 тысяч фунтов! оклад за 1-2 месяца пффффф... Пидрилы чертовы, совсем припухли!

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  6. reams 07.02.2018 16:16 # reams
    если б его реально закрыли, вот был бы ор с мюшных ))

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  7. chr1s8rown 07.02.2018 16:07 # chr1s8rown
    SKAM NASHEL SVOEGO IGROKA

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  8. electric 07.02.2018 16:06 # electric
    Скум в грязных делах постоянно. Мешки...

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  9. mancunia-planet 07.02.2018 16:06 # mancunia-planet
    норм, а у нас на калыме велик украл - реальный срок получил
    ярды украл - госпремию получил

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