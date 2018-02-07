Коутиньо покинул "Ливерпуль" ради больших трофеев

Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что покинул "Ливерпуль" ради больших трофеев.

Последний трофей, выигранный "Ливерпулем", датируется 2012 годом. Такая длительная серия без больших побед не оставила Коутиньо другого выбора, кроме как покинуть "красных" ради "Барселоны".



"Все знают, что я хотел перейти в "Барселону". У нас не получилось договориться о трансфере летом, но мы сделали все, чтобы провернуть сделку зимой".



"Я мечтаю о больших трофеях, это была одна из причин, которая заставила меня уйти в этот клуб. Я хочу побеждать во всех турнирах, у меня нет предпочтений", - цитирует Коутиньо The Independent.