Коутиньо покинул "Ливерпуль" ради больших трофеев

Филиппе Коутиньо Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что покинул "Ливерпуль" ради больших трофеев.

Последний трофей, выигранный "Ливерпулем", датируется 2012 годом. Такая длительная серия без больших побед не оставила Коутиньо другого выбора, кроме как покинуть "красных" ради "Барселоны".

"Все знают, что я хотел перейти в "Барселону". У нас не получилось договориться о трансфере летом, но мы сделали все, чтобы провернуть сделку зимой".

"Я мечтаю о больших трофеях, это была одна из причин, которая заставила меня уйти в этот клуб. Я хочу побеждать во всех турнирах, у меня нет предпочтений", - цитирует Коутиньо The Independent.




Метки Барселона, Коутиньо, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1095

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  1. mancunia-planet 07.02.2018 15:51 # mancunia-planet
    пересел с пижо на ламборгини

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  2. electric 07.02.2018 15:49 # electric
    Кто-нибудь из колбасных:
    1. Наблюдает матчи с его участием за барсу?
    2. Следит за его результатами?
    3. Плачет как баба по его уходу?

    Не думаю, что такие тут обитают.

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  3. seregaball 07.02.2018 15:44 # seregaball
    и не слово ливеру,спасибо,не купив тебя у интера за 8мил.?,где бы ты сейчас играл;был бы как Пато

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  4. sj606 07.02.2018 15:24 # sj606
    все по делу говорит ...

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  5. skychnie-oboi 07.02.2018 15:17 # skychnie-oboi
    Идет по пути Ибры...
    В этом сезоне ЛФК берет ЛЧ на изичанских жестко как Альфасамец свое.

    А Кубки короля и прочие балетные чемпионства все же назвать трофеем сложно.Это что то между КЛ и КА.

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  6. lexa-arsenal 07.02.2018 15:06 # lexa-arsenal
    Может после этих слов колбасники перестанут говорить что у них топ-клуб

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