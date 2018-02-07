Коутиньо покинул "Ливерпуль" ради больших трофеев
Новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что покинул "Ливерпуль" ради больших трофеев.
Последний трофей, выигранный "Ливерпулем", датируется 2012 годом. Такая длительная серия без больших побед не оставила Коутиньо другого выбора, кроме как покинуть "красных" ради "Барселоны".
"Все знают, что я хотел перейти в "Барселону". У нас не получилось договориться о трансфере летом, но мы сделали все, чтобы провернуть сделку зимой".
"Я мечтаю о больших трофеях, это была одна из причин, которая заставила меня уйти в этот клуб. Я хочу побеждать во всех турнирах, у меня нет предпочтений", - цитирует Коутиньо The Independent.
07.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
пересел с пижо на ламборгини
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Кто-нибудь из колбасных:
1. Наблюдает матчи с его участием за барсу?
2. Следит за его результатами?
3. Плачет как баба по его уходу?
Не думаю, что такие тут обитают.
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и не слово ливеру,спасибо,не купив тебя у интера за 8мил.?,где бы ты сейчас играл;был бы как Пато
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все по делу говорит ...
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Идет по пути Ибры...
В этом сезоне ЛФК берет ЛЧ на изичанских жестко как Альфасамец свое.
А Кубки короля и прочие балетные чемпионства все же назвать трофеем сложно.Это что то между КЛ и КА.
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Может после этих слов колбасники перестанут говорить что у них топ-клуб
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