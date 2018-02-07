Почеттино не уверен, что Кейн останется в "Тоттенхэме"

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино не знает, хочет ли нападающий Харри Кейн остаться в клубе надолго.

Несмотря на то, что Кейн счастлив в "Тоттенхэме" и хочет выиграть со "шпорами" Премьер-Лигу, пресса регулярно напоминает об интересе к 24-летнему бомбардиру со стороны "Реала". Что касается Почеттино, которого самого сватают в Мадрид, то он не знает, что у Харри на уме.

"Это вопрос стоит адресовать ему, а не мне. Конечно, он хочет забивать голы и выигрывать титулы, но мне больше нечего сказать по этому вопросу".

"Ему хорошо в "Тоттенхэме", он любит "Тоттенхэм", но это его личное дело, что он думает и чувствует. Я не могу отвечать за него", - приводит слова Почеттино Daily Mail.




Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 14:00

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  1. sexan 07.02.2018 15:43 # sexan
    Сегодня полетели слухи, что летом Левандовски перейдёт в Реал и Бавария не против. Так что хз по поводу Кейна. Мне кажется, что Кейн в МЮ перейдёт.

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  2. link90 07.02.2018 15:35 # link90
    Кому он нафиг нужен, пусть с петухамт ныряет в помойке Леви

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  3. seed 07.02.2018 14:30 # seed
    Насколько я помню, он говорил что хочет остаться на всю карьеру, чтобы стать легендой. С тех пор что-то изменилось чтоли?

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  4. chr1s8rown 07.02.2018 14:22 # chr1s8rown
    ныркейн заменит нырялду.

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