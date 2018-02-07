Гиггз знает, на какой позиции должен играть Погба

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что знает, на какой позиции следует использовать полузащитника Поля Погба.

После того, как Погба провалился в поединке с "Тоттенхэмом", рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отправил француза в запас. Гиггз, возглавляющий сборную Уэльса, считает, что португальский тренер неправильно использует игрока, отправляя того в опорную зону.



"Он может выйти на один уровень с Де Брюйне и Сильвой, но для этого ему нужно играть в тройке полузащитников. Против "Эвертона" он провел один из лучших матчей за МЮ: тогда Поль действовал чуть левее, Матич играл опорника, а Эррера располагался ближе к правому флангу".



"Думаю, на этой позиции он проявляет все свои лучшие качества. Он блестяще работает с мячом, но далеко не так эффективен в связке с Матичем, когда речь заходит об игре в защите", - сообщил Гиггз Sky Sports.