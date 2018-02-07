Гиггз знает, на какой позиции должен играть Погба
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз заявил, что знает, на какой позиции следует использовать полузащитника Поля Погба.
После того, как Погба провалился в поединке с "Тоттенхэмом", рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо отправил француза в запас. Гиггз, возглавляющий сборную Уэльса, считает, что португальский тренер неправильно использует игрока, отправляя того в опорную зону.
"Он может выйти на один уровень с Де Брюйне и Сильвой, но для этого ему нужно играть в тройке полузащитников. Против "Эвертона" он провел один из лучших матчей за МЮ: тогда Поль действовал чуть левее, Матич играл опорника, а Эррера располагался ближе к правому флангу".
"Думаю, на этой позиции он проявляет все свои лучшие качества. Он блестяще работает с мячом, но далеко не так эффективен в связке с Матичем, когда речь заходит об игре в защите", - сообщил Гиггз Sky Sports.
07.02.2018 13:00
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просто жозе не умеет использовать таких игроков, вот и всё
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В роли Шелви он будет выглядеть хорошо и главное натурально
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Дожили... купили за ахулеард рублей игрока, теперь позицию ему найти не можем...
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Переоцененка и клоун. Сами подумайте, какими качествами он обладает, в каких компонентах он превосходит остальных и где его позиция на поле. Он ленив для бокс-ту-бокс, тоже самое про опорную зону, у него не хватает интеллекта для игры оттянутым плеймейкером, так же как и для игры выше, ближе к чужим воротам. Беспонтовый, ниочемный, недоделанный. Его место в цирке или на площадке во дворе выполняющего трюки йога бонито.
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Как в Жуве
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