Почеттино против видеоповторов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что применение видеоповторов убьет дух игры, в которую он влюбился в детстве.

Симуляция Деле Алли и крайне спорные пенальти в ворота "Ливерпуля" стали главной темой после воскресного матча "шпор" на "Энфилде". Почеттино не разделяет призывов к введению видеоповторов и не видит ничего плохого, если игрок пытается обмануть рефери.



"Все было очевидно, Алли заслужил желтую карточку. Проблема в том, насколько болезненно мы относимся к таким эпизодам. Я боюсь, что мы убьем футбол и будем бесконечно спорить насчет таких мелочей после введения видеоповторов".



"20-30 лет назад все поздравляли игрока, который обхитрил рефери. И такое было не только в Аргентине, но и в Англии. Вы зря думаете, что в Англии все было предельно честно. Это был тот же самый футбол, в который я влюбился подростком".



"На дистанции сезона все приходит на свои места: какие-то решения судей были приняты в нашу пользу, какие-то – нет. Конечно, если ты ныряешь или симулируешь, ты должен быть наказан. Но не нужно устраивать из этого цирк", - сообщил Почеттино ESPN.