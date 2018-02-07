Почеттино против видеоповторов
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что применение видеоповторов убьет дух игры, в которую он влюбился в детстве.
Симуляция Деле Алли и крайне спорные пенальти в ворота "Ливерпуля" стали главной темой после воскресного матча "шпор" на "Энфилде". Почеттино не разделяет призывов к введению видеоповторов и не видит ничего плохого, если игрок пытается обмануть рефери.
"Все было очевидно, Алли заслужил желтую карточку. Проблема в том, насколько болезненно мы относимся к таким эпизодам. Я боюсь, что мы убьем футбол и будем бесконечно спорить насчет таких мелочей после введения видеоповторов".
"20-30 лет назад все поздравляли игрока, который обхитрил рефери. И такое было не только в Аргентине, но и в Англии. Вы зря думаете, что в Англии все было предельно честно. Это был тот же самый футбол, в который я влюбился подростком".
"На дистанции сезона все приходит на свои места: какие-то решения судей были приняты в нашу пользу, какие-то – нет. Конечно, если ты ныряешь или симулируешь, ты должен быть наказан. Но не нужно устраивать из этого цирк", - сообщил Почеттино ESPN.
07.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
Отобрал 2 очка у колбасных и филосовствует. Да такие заявления они сродни с поощрением коррупции и воровства. Лицемер он. У него отбери так очки, орал бы громче других про судейский произвол. Типичная испано-аргентинская шлюшка.
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ничего удивительного)
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детство детство ты куда спешишь
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Всё верно,и всё на усмотрение арбитров.
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Аха конечно будет против если у тебя пол команды симулянты и драйверы
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2 левые пенки получили, с ВАР - ни один пеналь не был бы назначен.
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Порошенко против Антикоррупционного Суда, Путин против создания специальной группы расследующей военные преступления на Донбассе и в Сирии, Патриарх Долбаеб против Биткоина и здравого смысла, Роскосмос против Илона Маска, президент Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухаммедов против автомобилей любого цвета кроме белого, ФИФА против расследования коррупции в ее рядах.
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Ага, особенно против порно-повторов ахха
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Пистец. Пакет ты пид,араз. А насчёт повторов, всё будет окей, если игрокам которые бегут к рефери мешая быстрее рассмотреть эпизод, моментально желтую, а лучше красную. И тогда в клубе быстро воспитают культуру. Всё это уже было, когда говорили что не нужно вводить систему взятия ворот. А сейчас уже всё чинарик.
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НАДО - НАДО а то куры с пенсами запарили уже. Пару сезонов назад куры только и выезжали на пенках, а приз "Лучший аквалангист АПЛ" уже несколько сезонов доставался бы Азару... А так видеоповторы+усиление ответственности за симуляцию и "до свидания" типо чемпионы пенсы и вечные "недочемпионы" куры... Как то так
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я считаю есть правда в его словах!
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Мое мнение мало значет в большом футболе, но я так же против видео повторов.
Особенно в этом убедился в FA CUP вечные остановки игры.. совсем не понравилось. Так жн считаю дух игры умрет.
Может лучше создать такую дже систему для офсайда.. как и система определения гола.
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как же он насасывает судьям. Все у них верно. И пенки, и желтая Алли. =)
А Кейн конечно не нырял. В этом туре норм ныряльщиков было. Деулофеу тоже нырнул.
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Алли против домашнего видео.
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