Почеттино против видеоповторов

Деле Алли Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что применение видеоповторов убьет дух игры, в которую он влюбился в детстве.

Симуляция Деле Алли и крайне спорные пенальти в ворота "Ливерпуля" стали главной темой после воскресного матча "шпор" на "Энфилде". Почеттино не разделяет призывов к введению видеоповторов и не видит ничего плохого, если игрок пытается обмануть рефери.

"Все было очевидно, Алли заслужил желтую карточку. Проблема в том, насколько болезненно мы относимся к таким эпизодам. Я боюсь, что мы убьем футбол и будем бесконечно спорить насчет таких мелочей после введения видеоповторов".

"20-30 лет назад все поздравляли игрока, который обхитрил рефери. И такое было не только в Аргентине, но и в Англии. Вы зря думаете, что в Англии все было предельно честно. Это был тот же самый футбол, в который я влюбился подростком".

"На дистанции сезона все приходит на свои места: какие-то решения судей были приняты в нашу пользу, какие-то – нет. Конечно, если ты ныряешь или симулируешь, ты должен быть наказан. Но не нужно устраивать из этого цирк", - сообщил Почеттино ESPN.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. desower 07.02.2018 15:35 # desower
    Отобрал 2 очка у колбасных и филосовствует. Да такие заявления они сродни с поощрением коррупции и воровства. Лицемер он. У него отбери так очки, орал бы громче других про судейский произвол. Типичная испано-аргентинская шлюшка.

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  2. kos9k 07.02.2018 15:25 # kos9k
    ничего удивительного)

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  3. askarko 07.02.2018 14:58 # askarko
    детство детство ты куда спешишь

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  4. superspurs777 07.02.2018 14:53 # superspurs777
    Всё верно,и всё на усмотрение арбитров.

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  5. merlan07kz 07.02.2018 14:01 # merlan07kz
    Аха конечно будет против если у тебя пол команды симулянты и драйверы

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  6. vals1702 07.02.2018 13:56 # vals1702
    2 левые пенки получили, с ВАР - ни один пеналь не был бы назначен.

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  7. vyrentz 07.02.2018 13:47 # vyrentz
    Порошенко против Антикоррупционного Суда, Путин против создания специальной группы расследующей военные преступления на Донбассе и в Сирии, Патриарх Долбаеб против Биткоина и здравого смысла, Роскосмос против Илона Маска, президент Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевич Бердымухаммедов против автомобилей любого цвета кроме белого, ФИФА против расследования коррупции в ее рядах.

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  8. mishko877 07.02.2018 13:18 # mishko877
    Ага, особенно против порно-повторов ахха

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  9. mcfc-fantactic 07.02.2018 13:03 # mcfc-fantactic
    Пистец. Пакет ты пид,араз. А насчёт повторов, всё будет окей, если игрокам которые бегут к рефери мешая быстрее рассмотреть эпизод, моментально желтую, а лучше красную. И тогда в клубе быстро воспитают культуру. Всё это уже было, когда говорили что не нужно вводить систему взятия ворот. А сейчас уже всё чинарик.

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  10. kansansan 07.02.2018 12:45 # kansansan
    НАДО - НАДО а то куры с пенсами запарили уже. Пару сезонов назад куры только и выезжали на пенках, а приз "Лучший аквалангист АПЛ" уже несколько сезонов доставался бы Азару... А так видеоповторы+усиление ответственности за симуляцию и "до свидания" типо чемпионы пенсы и вечные "недочемпионы" куры... Как то так

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  11. red-scauser 07.02.2018 12:38 # red-scauser
    я считаю есть правда в его словах!

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  12. alienripley 07.02.2018 12:08 # alienripley
    Мое мнение мало значет в большом футболе, но я так же против видео повторов.
    Особенно в этом убедился в FA CUP вечные остановки игры.. совсем не понравилось. Так жн считаю дух игры умрет.
    Может лучше создать такую дже систему для офсайда.. как и система определения гола.

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  13. recyjoed 07.02.2018 12:05 # recyjoed
    как же он насасывает судьям. Все у них верно. И пенки, и желтая Алли. =)

    А Кейн конечно не нырял. В этом туре норм ныряльщиков было. Деулофеу тоже нырнул.

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  14. dragonishka 07.02.2018 12:01 # dragonishka
    Алли против домашнего видео.

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