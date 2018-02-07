Махрез будет бастовать до конца недели
Вингер Рияд Махрез не выйдет на тренировки "Лестера" до конца недели и пропустит субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Не сумев сбежать в "Сити" под занавес трансферного окна, Махрез до сих пор отказывается выходить на тренировки "Лестера" и пропустил уже два матча Премьер-Лиги.
Ожидалось, что во вторник алжирец, наконец, появится на тренировочной базе "лис". Партнеры Рияда по клубу даже выразили поддержку 26-летнему вингеру и заверили, что примут его назад с распростертыми объятиями.
Однако, как и в предыдущие дни, Махрез остался дома. Как сообщает Daily Mail, забастовка Рияда продолжится до конца недели, что исключает появление игрока в субботнем матче с "Сити".
07.02.2018 11:00
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Правильно сделал, теперь не тупить, а тренироваться со всеми и сливать игры показывая себя лично в каждой игре на которую ставят.
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Поддерживаю
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как этот с вестхэма - бастовал и где он?даже не помню его как звать...
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никогда не понимал такое поведение игрока....на что он надеется?!?
ведь это четкий сигнал потенциальным работодателям о том, что он не выполняет договорные обязательства и завтра потенциально будет приносить такие же проблемы.
никто не любит и никому не нужны "паршивая овца"
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Шейхи уже игроков подкупают, чтобы против них не играли.
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И на кого менять его в фэнтези?
Бюджет 9 млн., в пзщ есть еще Эрикссен, Салах, Стерлядь и МакАртур (для лавки).
Думаю на счет варика с Гросом и на сдачу пустить на усиление другие линии.
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и в чем же логика его действий сейчас? надо как Коут делать, в трансферное окно испарятся и ныть, а после закрытия блистать
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Ай красавчик, изи 3 очка.
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прям детский сад
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