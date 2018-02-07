Махрез будет бастовать до конца недели

Рияд Махрез Вингер Рияд Махрез не выйдет на тренировки "Лестера" до конца недели и пропустит субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Не сумев сбежать в "Сити" под занавес трансферного окна, Махрез до сих пор отказывается выходить на тренировки "Лестера" и пропустил уже два матча Премьер-Лиги.

Ожидалось, что во вторник алжирец, наконец, появится на тренировочной базе "лис". Партнеры Рияда по клубу даже выразили поддержку 26-летнему вингеру и заверили, что примут его назад с распростертыми объятиями.

Однако, как и в предыдущие дни, Махрез остался дома. Как сообщает Daily Mail, забастовка Рияда продолжится до конца недели, что исключает появление игрока в субботнем матче с "Сити".




Метки Лестер, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 07.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 07.02.2018 13:16 # mcfc-fantactic
    Правильно сделал, теперь не тупить, а тренироваться со всеми и сливать игры показывая себя лично в каждой игре на которую ставят.

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  2. gandalf 07.02.2018 12:04 # gandalf
    Поддерживаю

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  3. finade 07.02.2018 12:00 # finade
    как этот с вестхэма - бастовал и где он?даже не помню его как звать...

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  4. algambra 07.02.2018 11:50 # algambra
    никогда не понимал такое поведение игрока....на что он надеется?!?
    ведь это четкий сигнал потенциальным работодателям о том, что он не выполняет договорные обязательства и завтра потенциально будет приносить такие же проблемы.
    никто не любит и никому не нужны "паршивая овца"

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  5. reddevil13 07.02.2018 11:45 # reddevil13
    Шейхи уже игроков подкупают, чтобы против них не играли.

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  6. fanstevengerrard 07.02.2018 11:30 # fanstevengerrard
    И на кого менять его в фэнтези?
    Бюджет 9 млн., в пзщ есть еще Эрикссен, Салах, Стерлядь и МакАртур (для лавки).
    Думаю на счет варика с Гросом и на сдачу пустить на усиление другие линии.

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  7. jayspearingagent 07.02.2018 11:15 # jayspearingagent
    и в чем же логика его действий сейчас? надо как Коут делать, в трансферное окно испарятся и ныть, а после закрытия блистать

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  8. jesus33 07.02.2018 11:02 # jesus33
    Ай красавчик, изи 3 очка.

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  9. sj606 07.02.2018 11:01 # sj606
    прям детский сад

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