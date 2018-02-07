Махрез будет бастовать до конца недели

Вингер Рияд Махрез не выйдет на тренировки "Лестера" до конца недели и пропустит субботний матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Не сумев сбежать в "Сити" под занавес трансферного окна, Махрез до сих пор отказывается выходить на тренировки "Лестера" и пропустил уже два матча Премьер-Лиги.



Ожидалось, что во вторник алжирец, наконец, появится на тренировочной базе "лис". Партнеры Рияда по клубу даже выразили поддержку 26-летнему вингеру и заверили, что примут его назад с распростертыми объятиями.



Однако, как и в предыдущие дни, Махрез остался дома. Как сообщает Daily Mail, забастовка Рияда продолжится до конца недели, что исключает появление игрока в субботнем матче с "Сити".