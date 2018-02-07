Кариус хочет остаться первым номером "Ливерпуля" на следующий сезон
Первый номер "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что хочет сделать все возможное, чтобы предотвратить покупку нового голкипера своим клубом грядущим летом.
В прошлом месяце главный тренер "красных" Юрген Клопп принял волевое решение усадить в запас регулярно ошибающегося Симона Миньоле и, наконец, дать полноценный шанс своему соотечественнику Кариусу закрепиться в качестве основного голкипера.
Лорис выходил в стартовом составе на четыре последних матча Премьер-Лиги и пока выглядит не особо убедительно, в связи с чем не утихают слухи, что по окончании сезона "Ливерпуль" потратится на нового голкипера. Однако Карис жаждет это предотвратить.
"Я просто хочу хорошо представить себя, а также заработать возможность играть за этот клуб в следующем сезоне. Это мой личный вызов".
"Я хочу помочь этой команде добиться как можно большего. Кроме борьбы за попадание в топ-4, мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Мы хотим продвинуться в этом соревновании, и почему бы нам не выиграть его?"
"Если бы на месте игрока "Ливерпуля" вы читали прессу, то обнаружили бы, что каждую неделю у нас будет появляться по пять новых игроков на каждой позиции. Можно было бы спятить от этих спекуляций".
"Когда я оглядываюсь на тренировке, то вижу, что мы уже обладаем классными игроками, включая голкиперов. Думаю, временами нам немного не везет".
"Часто у тебя особо и нет работы. Затем, если ты что-нибудь не делаешь на 100 процентов правильно, на твои плечи сваливается груз тяжелее, чем на других голкиперов в клубах поменьше, которые совершают больше сейвов за матч. Такова жизнь в большом клубе вроде "Ливерпуля", и нужно привыкнуть к этому", — цитирует Кариуса Sky Sports.
07.02.2018 10:00
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Последние комментарии:
разыграется пацан , вспомните Де Хеа
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"...мы всё ещё выступаем в Лиге Чемпионов.... и почему бы нам не выиграть его?"" .... ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ - украинская поговорка...
что лучше всего получается у ливерных, так это коллективно страдать манией величия... отхватили люлей от 20 и 19 команд АПЛ, а ЛЧ на раз узьмём... за последние 10 лет ЛИВЕРпуль дважды выходил в этот турнир (ЛЧ), и лишь потому, что сезоном ранее не участвовал в европейских турнирах...
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Если будет играть как против петухов то останется на след сезон
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ну фиг знает, давай блистай, показывай
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поддерживаем легенду ливерпуля
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С Тоттенхэмом норм отстоял, может и выведет из него топчик. И нахуй всяких Облаков (не пойму вообще такого дроча на него, типа лучший в мире что ли?), денег будет стоить хороших, лучше их на полевых игроков потратить
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чуть медлителен и безэмоциален
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Ну если будет постоянно тащить как против ТТХ, то ок. А если будет как прошлые все матчи до этого, то как основной вратарь нах он надо)
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Мелв -твой выход, что скажешь???
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