Кариус хочет остаться первым номером "Ливерпуля" на следующий сезон

Первый номер "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что хочет сделать все возможное, чтобы предотвратить покупку нового голкипера своим клубом грядущим летом.

В прошлом месяце главный тренер "красных" Юрген Клопп принял волевое решение усадить в запас регулярно ошибающегося Симона Миньоле и, наконец, дать полноценный шанс своему соотечественнику Кариусу закрепиться в качестве основного голкипера.



Лорис выходил в стартовом составе на четыре последних матча Премьер-Лиги и пока выглядит не особо убедительно, в связи с чем не утихают слухи, что по окончании сезона "Ливерпуль" потратится на нового голкипера. Однако Карис жаждет это предотвратить.



"Я просто хочу хорошо представить себя, а также заработать возможность играть за этот клуб в следующем сезоне. Это мой личный вызов".



"Я хочу помочь этой команде добиться как можно большего. Кроме борьбы за попадание в топ-4, мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Мы хотим продвинуться в этом соревновании, и почему бы нам не выиграть его?"



"Если бы на месте игрока "Ливерпуля" вы читали прессу, то обнаружили бы, что каждую неделю у нас будет появляться по пять новых игроков на каждой позиции. Можно было бы спятить от этих спекуляций".



"Когда я оглядываюсь на тренировке, то вижу, что мы уже обладаем классными игроками, включая голкиперов. Думаю, временами нам немного не везет".



"Часто у тебя особо и нет работы. Затем, если ты что-нибудь не делаешь на 100 процентов правильно, на твои плечи сваливается груз тяжелее, чем на других голкиперов в клубах поменьше, которые совершают больше сейвов за матч. Такова жизнь в большом клубе вроде "Ливерпуля", и нужно привыкнуть к этому", — цитирует Кариуса Sky Sports.