Кариус хочет остаться первым номером "Ливерпуля" на следующий сезон

Лорис Кариус Первый номер "Ливерпуля" Лорис Кариус заявил, что хочет сделать все возможное, чтобы предотвратить покупку нового голкипера своим клубом грядущим летом.

В прошлом месяце главный тренер "красных" Юрген Клопп принял волевое решение усадить в запас регулярно ошибающегося Симона Миньоле и, наконец, дать полноценный шанс своему соотечественнику Кариусу закрепиться в качестве основного голкипера.

Лорис выходил в стартовом составе на четыре последних матча Премьер-Лиги и пока выглядит не особо убедительно, в связи с чем не утихают слухи, что по окончании сезона "Ливерпуль" потратится на нового голкипера. Однако Карис жаждет это предотвратить.

"Я просто хочу хорошо представить себя, а также заработать возможность играть за этот клуб в следующем сезоне. Это мой личный вызов".

"Я хочу помочь этой команде добиться как можно большего. Кроме борьбы за попадание в топ-4, мы все еще выступаем в Лиге Чемпионов. Мы хотим продвинуться в этом соревновании, и почему бы нам не выиграть его?"

"Если бы на месте игрока "Ливерпуля" вы читали прессу, то обнаружили бы, что каждую неделю у нас будет появляться по пять новых игроков на каждой позиции. Можно было бы спятить от этих спекуляций".

"Когда я оглядываюсь на тренировке, то вижу, что мы уже обладаем классными игроками, включая голкиперов. Думаю, временами нам немного не везет".

"Часто у тебя особо и нет работы. Затем, если ты что-нибудь не делаешь на 100 процентов правильно, на твои плечи сваливается груз тяжелее, чем на других голкиперов в клубах поменьше, которые совершают больше сейвов за матч. Такова жизнь в большом клубе вроде "Ливерпуля", и нужно привыкнуть к этому", — цитирует Кариуса Sky Sports.



Метки Кариус, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. osnovnoy2005 07.02.2018 11:57 # osnovnoy2005
    разыграется пацан , вспомните Де Хеа

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  2. kojan 07.02.2018 11:42 # kojan
    "...мы всё ещё выступаем в Лиге Чемпионов.... и почему бы нам не выиграть его?"" .... ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ - украинская поговорка...

    что лучше всего получается у ливерных, так это коллективно страдать манией величия... отхватили люлей от 20 и 19 команд АПЛ, а ЛЧ на раз узьмём... за последние 10 лет ЛИВЕРпуль дважды выходил в этот турнир (ЛЧ), и лишь потому, что сезоном ранее не участвовал в европейских турнирах...

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  3. kara-balapan 07.02.2018 11:07 # kara-balapan
    Если будет играть как против петухов то останется на след сезон

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  4. jayspearingagent 07.02.2018 11:06 # jayspearingagent
    ну фиг знает, давай блистай, показывай

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  5. sj606 07.02.2018 11:02 # sj606
    поддерживаем легенду ливерпуля

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  6. sausage 07.02.2018 10:44 # sausage
    С Тоттенхэмом норм отстоял, может и выведет из него топчик. И нахуй всяких Облаков (не пойму вообще такого дроча на него, типа лучший в мире что ли?), денег будет стоить хороших, лучше их на полевых игроков потратить

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  7. chr1s8rown 07.02.2018 10:25 # chr1s8rown
    чуть медлителен и безэмоциален

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  8. fanstevengerrard 07.02.2018 10:07 # fanstevengerrard
    Ну если будет постоянно тащить как против ТТХ, то ок. А если будет как прошлые все матчи до этого, то как основной вратарь нах он надо)

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  9. mcferson 07.02.2018 10:02 # mcferson
    Мелв -твой выход, что скажешь???

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