"Байер" оценил Леона Бэйли в 100 миллионов фунтов

Только сумма, близкая к 100 миллионам фунтов, заставит "Байер" продать атакующего полузащитника Леона Бэйли, погоню за которым устроили "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

20-летнего ямайца связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в январе, однако никто из английских грандов не решился выдвинуть свое предложение насчет Леона посреди сезона.



При этом сам Бэйли уже заявил, что свое будущее видит в Премьер-Лиге. Ожидается, что по окончании сезона "Арсенал", "Челси" и "Юнайтед" сойдутся в битве за талантливого игрока, забившего восемь голов в 18 матчах Бундеслиги.



Однако следующим летом инфляция на трансферном рынке может совершить очередной виток, поэтому Kicker ожидает, что "Байер" будет готов отпустить свою восходящую звезду только за сумму, близкую к 100 млн. фунтов.



В целом в Леверкузене не горят желанием расставаться с Бэйли, который прибыл в клуб лишь год назад и имеет контракт до июня 2022.