"Байер" оценил Леона Бэйли в 100 миллионов фунтов

Леон Бэйли Только сумма, близкая к 100 миллионам фунтов, заставит "Байер" продать атакующего полузащитника Леона Бэйли, погоню за которым устроили "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

20-летнего ямайца связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в январе, однако никто из английских грандов не решился выдвинуть свое предложение насчет Леона посреди сезона.

При этом сам Бэйли уже заявил, что свое будущее видит в Премьер-Лиге. Ожидается, что по окончании сезона "Арсенал", "Челси" и "Юнайтед" сойдутся в битве за талантливого игрока, забившего восемь голов в 18 матчах Бундеслиги.

Однако следующим летом инфляция на трансферном рынке может совершить очередной виток, поэтому Kicker ожидает, что "Байер" будет готов отпустить свою восходящую звезду только за сумму, близкую к 100 млн. фунтов.

В целом в Леверкузене не горят желанием расставаться с Бэйли, который прибыл в клуб лишь год назад и имеет контракт до июня 2022.



Метки Байер, Бэйли

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 09:00

Количество просмотров Просмотров: 2133

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Последние комментарии:




  1. xiaomi 07.02.2018 14:56 # xiaomi
    Мля кто это?

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  2. mcfc-fantactic 07.02.2018 09:59 # mcfc-fantactic
    пускай забирают)))

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  3. tursa 07.02.2018 09:56 # tursa
    будет провал на уровне локако или мурата

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  4. kara-balapan 07.02.2018 09:34 # kara-balapan
    МУМУ вроде давал комменты что не будут брать игроков атаки. КРЧ Слить лингарда или марсиаля и купить Бэйли!!! БИЗНЕС КАААРРРР!

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  5. tovorot 07.02.2018 09:30 # tovorot
    у МЮигроков атаки солить можно, какой еще Бейли ?)

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  6. fuckyeah 07.02.2018 09:26 # fuckyeah
    ахахахахахахахахаахаххххахах

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