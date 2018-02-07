"Байер" оценил Леона Бэйли в 100 миллионов фунтов
Только сумма, близкая к 100 миллионам фунтов, заставит "Байер" продать атакующего полузащитника Леона Бэйли, погоню за которым устроили "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
20-летнего ямайца связывали с переездом в Премьер-Лигу еще в январе, однако никто из английских грандов не решился выдвинуть свое предложение насчет Леона посреди сезона.
При этом сам Бэйли уже заявил, что свое будущее видит в Премьер-Лиге. Ожидается, что по окончании сезона "Арсенал", "Челси" и "Юнайтед" сойдутся в битве за талантливого игрока, забившего восемь голов в 18 матчах Бундеслиги.
Однако следующим летом инфляция на трансферном рынке может совершить очередной виток, поэтому Kicker ожидает, что "Байер" будет готов отпустить свою восходящую звезду только за сумму, близкую к 100 млн. фунтов.
В целом в Леверкузене не горят желанием расставаться с Бэйли, который прибыл в клуб лишь год назад и имеет контракт до июня 2022.
07.02.2018 09:00
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Последние комментарии:
Мля кто это?
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пускай забирают)))
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будет провал на уровне локако или мурата
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МУМУ вроде давал комменты что не будут брать игроков атаки. КРЧ Слить лингарда или марсиаля и купить Бэйли!!! БИЗНЕС КАААРРРР!
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у МЮигроков атаки солить можно, какой еще Бейли ?)
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ахахахахахахахахаахаххххахах
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