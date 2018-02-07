Мхитарян повлиял на решение Обамеянга перейти в "Арсенал"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что возможность снова выступать бок о бок с Генрихом Мхитаряном стала важным фактором в его решении перейти на "Эмирейтс".
В заключительный день зимнего трансферного окна "канониры" все-таки оформили приобретение Обамеянга у дортмундской "Боруссии" за рекордные для себя 56 миллионов фунтов.
В "Арсенале" 28-летний габонец воссоединился с Мхитаряном, которого немногим ранее лондонцы выменяли у "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса и с которым ему довелось вместе поиграть в Дортмунде. Без Генриха переход Пьер-Эмерика мог и не состояться.
"Такое чувство, что ты воссоединился с братом или хорошим другом. В прошлом мы уже играли вместе, и я по-настоящему рад снова его видеть".
"Он звонил мне несколько раз и спрашивал: "Ты перейдешь или нет?" Я отвечал: "Сперва ты должен сказать мне, перейдешь или нет".
"Затем он рассказал мне, что обо всем договорился, и это, конечно, стало важным фактором, почему я перешел сюда", — приводит слова Обамеянга Evening Standard.
07.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
Удачи!
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гейгун...кули, соскучились))).
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Норм они по телефону так:
-переходи первый
-нет ты переходи первый
-хорошо
....никто не перешел
-ты не перешел
-и ты не перешел
-давай ты первый переходи
Ну вы понели
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хорошая связка плюс еще эзиль есть, жаль на год два раньше не забрали их
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Топчики, удачи!
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