Мхитарян повлиял на решение Обамеянга перейти в "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что возможность снова выступать бок о бок с Генрихом Мхитаряном стала важным фактором в его решении перейти на "Эмирейтс".

В заключительный день зимнего трансферного окна "канониры" все-таки оформили приобретение Обамеянга у дортмундской "Боруссии" за рекордные для себя 56 миллионов фунтов.



В "Арсенале" 28-летний габонец воссоединился с Мхитаряном, которого немногим ранее лондонцы выменяли у "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса и с которым ему довелось вместе поиграть в Дортмунде. Без Генриха переход Пьер-Эмерика мог и не состояться.



"Такое чувство, что ты воссоединился с братом или хорошим другом. В прошлом мы уже играли вместе, и я по-настоящему рад снова его видеть".



"Он звонил мне несколько раз и спрашивал: "Ты перейдешь или нет?" Я отвечал: "Сперва ты должен сказать мне, перейдешь или нет".



"Затем он рассказал мне, что обо всем договорился, и это, конечно, стало важным фактором, почему я перешел сюда", — приводит слова Обамеянга Evening Standard.