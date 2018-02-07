Мхитарян повлиял на решение Обамеянга перейти в "Арсенал"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Генрих Мхитарян Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что возможность снова выступать бок о бок с Генрихом Мхитаряном стала важным фактором в его решении перейти на "Эмирейтс".

В заключительный день зимнего трансферного окна "канониры" все-таки оформили приобретение Обамеянга у дортмундской "Боруссии" за рекордные для себя 56 миллионов фунтов.

В "Арсенале" 28-летний габонец воссоединился с Мхитаряном, которого немногим ранее лондонцы выменяли у "Манчестер Юнайтед" на Алексиса Санчеса и с которым ему довелось вместе поиграть в Дортмунде. Без Генриха переход Пьер-Эмерика мог и не состояться.

"Такое чувство, что ты воссоединился с братом или хорошим другом. В прошлом мы уже играли вместе, и я по-настоящему рад снова его видеть".

"Он звонил мне несколько раз и спрашивал: "Ты перейдешь или нет?" Я отвечал: "Сперва ты должен сказать мне, перейдешь или нет".

"Затем он рассказал мне, что обо всем договорился, и это, конечно, стало важным фактором, почему я перешел сюда", — приводит слова Обамеянга Evening Standard.



Метки Арсенал, Мхитарян, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. dearbeer 07.02.2018 10:06 # dearbeer
    Удачи!

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  2. mcfc-fantactic 07.02.2018 09:57 # mcfc-fantactic
    гейгун...кули, соскучились))).

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  3. van-der-slav 07.02.2018 08:29 # van-der-slav
    Норм они по телефону так:
    -переходи первый
    -нет ты переходи первый
    -хорошо
    ....никто не перешел
    -ты не перешел
    -и ты не перешел
    -давай ты первый переходи
    Ну вы понели

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  4. tursa 07.02.2018 08:27 # tursa
    хорошая связка плюс еще эзиль есть, жаль на год два раньше не забрали их

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  5. gunars 07.02.2018 08:18 # gunars
    Топчики, удачи!

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