"Арсенал": подготовка к жизни без Венгера
Еще недавно "Арсенал" было невозможно представить без Арсена Венгера, однако в этом сезоне клуб делает шаги к тому, чтобы научиться функционировать независимо от персоны главного тренера. Давайте разберемся, как "канониры" готовятся к новой для себя эре.
Обычно "Арсенал" проще других клубов топ-клубов Премьер-Лиги относится к перспективе продажи своих игроков конкурентам, но в этом сезоне лондонцы превзошли сами себя.
Еще в августе "канониров" в направлении "Ливерпуля" покинул Алекс Окслейд-Чемберлен, а в январе в соседний мерсисайдский клуб (пусть и не конкурент) отправился другой "молодой ветеран" "Арсенала" Тео Уолкотт. Алексис Санчес, лучший футболист "канониров" последних лет, стал игроком "Манчестер Юнайтед". В конце концов, сам того не желая, покинул "Эмирейтс" Оливье Жиру — главный центрфорвард команды последних пяти лет примерил футболку "Челси".
У каждой из этих историй была собственная подоплека — и в каком-то смысле малозначительные продажи Окслейд-Чемберлена и Уолкотта могли быть самыми обидными для Арсена Венгера. Только Санчес полностью попадал под традиционное определение игрока, "желающего выигрывать трофеи", а Жиру вообще стал частью трехстороннего размена. Тем не менее, в масштабах нескольких месяцев эти изменения огромны и в том числе демонстрируют решительность самого "Арсенала" перестраиваться, реагируя на последние неудачи.
К тому же никто не скажет, что "канониры" должны ощущать себя проигравшими на этом этапе. Отпустив Санчеса, клуб получил армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, способного быстро адаптироваться к команде и стать одним из ключевых игроков атаки. Жиру свое место в старте давно уступил Александру Лакасетту, но теперь уже француз оказывается за спиной купленного у "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Можно смело сказать, что на позиции центрального нападающего у "канониров" произошел "апгрейд". Одну из атакующих ролей, оставленную Санчесом, "канониры" тоже передадут сильному исполнителю в лице Мхитаряна. Первый домашний матч обоих с "Эвертоном" показал перспективу таких рокировок, пусть лондонцам в этот день и достался слишком покорный соперник.
Не менее важной выглядит и другая новость прошлой недели. Месут Озил, чей контракт с клубом истекал ближайшим летом, поставил подпись под новым соглашением. Немец оформил контракт сроком действия до 2021 года, лишив тот же "Манчестер Юнайтед" шанса заручиться его услугами бесплатно в уже ближайшее время. Истинное желание Озила выступать за "Арсенала" на протяжении такого времени будет проверено, но на этом этапе клуб нашел слова убеждения — и также обезопасил себя от бесплатной потери одного из ведущих исполнителей.
Вопрос с контрактом Озила долгое время оставался открытым, но его решение сейчас — также на фоне трансферов и обменов — говорит о том, что в "Арсенале" серьезно озабочены ближайшей перспективой. Неизвестно, было ли это фактором в переговорах клуба с Озилом и его агентами, но, вполне вероятно, лондонцы также готовятся к жизни без Арсена Венгера. Француз имел свою роль в принятии трансферных решений, но, если верить британской прессе, она была как никогда ограничена. И продавая, и покупая, "Арсенал" сейчас рассуждает в большем масштабе, выходя за рамками интересов менеджера и даже без привязки к его имени.
В конце прошлого сезона Венгер получил от клуба новый двухлетний контракт, но он также шел на новые условия. Руководители посчитали, что Венгер может сохранить команду на достойном уровне в ближайшем будущем, но в то же время исполнительный директор Иван Газидис взялся за постепенную перестройку структуры. Влияние Венгера на трансферную политику стало более ограниченным, а уже в конце ноября произошла важная рокировка на посту главного скаута клуба. Им стал немец Свен Мислинтат, добившийся на этой же должности успехов в Дортмунде. Рассмотреть таланты Обамеянга и Мхитаряна могли и без его участия, но знакомство Мислинтата с обоими игроками определенно сыграло роль в их желании переехать в Лондон.
Таким образом, "Арсенал" по-прежнему подписывает футболистов, вписывающихся в модель игры Венгера — и никто не говорит о смене игрового курса в принципе. Задача руководства сейчас — обновить клубный менеджмент и сделать его работающим механизмом, вне зависимости от фамилии тренера. Венгер может покинуть "Арсенал" через полгода или через полтора, но "канониры" должны быть готовы к этому — более того, на этом этапе они должны минимизировать имиджевые и финансовые потери из-за регресса команды и продажи некоторых исполнителей.
Подписание Обамеянга в этом плане имело большую роль. После продажи Санчеса "Арсеналу" было важно не только получить выгоду на месте (Мхитарян), но и пополнить состав футболистом с большим именем. Подписание нового контракта с Озилом — это возможность обезопасить себя от финансовых потерь. Немцу выдали один из самых больших контрактов в чемпионате и получили два выхода: либо он окупит его игрой, либо "Арсенал" избавится от этих трат раньше, получив деньги за перепродажу Месута. Очевидно, что сам Венгер повлиять на решение немца не мог долго, но именно сейчас — на волне последних сделок — "Арсенал" и игрок пришли к согласию.
После встречи с "Эвертоном" Арсен Венгер говорил о том, что первые признаки в игре новичков команды настраивают на оптимизм. В то же время общие признаки деятельности "Арсенала" настраивают на скорый уход французского менеджера, к которому лондонский клуб хочет быть максимально подготовленным.
Иван Громиков специально для FAPL.ru
07.02.2018 07:30
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Источник: http://fapl.ru/posts/60413/?c=1
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Илон Маск топчик. Норм коменты с рашки канешн:
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Не е6анные, а влажные
Источник: http://fapl.ru/posts/60413/?c=1
(ответить)
Блин как думаете Бузова серьезно встречается с Батрудиновым или фейк???!
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Бля, пенсы рили тупые, с горящей задницей пытаются собрать, проходят обряд окропления, переходят на фэйков и по тому же сценарию.
Это же, бл ядь, какими вместительными нужно быть
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Мю - жесткие очкодавы
Арс - властелины скама
Ливер - красные бруталы, хранители своего волосатого очка.
Челси - аристократы, управляющие всеми остальными кастами.
Тоттенхэм - пети, петюни, петюшки.
Мс - голуби, альбатросы, глоры, поддельные, наёмники, безликие, невзрачные.
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С детства знаю Арсенал Венгера без нео будет ни то пальто!
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мамковед уснул гетеросексуалом, а проснулся шлакониром
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В однополом бараке канониров кто-то проснулся с эрекцией
Источник: http://fapl.ru/posts/60413/?c=1
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УЕФА дисквалифицировал Карвахаля на матч с «ПСЖ» из-за намеренного перебора желтых карточек в группе.
Да, наконец-то Уефа начала не жалеть игроков реала. Надеюсь Сен-Жермен по итогам 2 матчей разгромит реал и чем больше будет счет, тем лучше.
Что касается нашей встречи с великой Барселоной, то надо вытерпеть этот каталонский ад. Надеюсь Месси сильно не будет отгружать
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