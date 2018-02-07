"Ливерпуль" предупрежден насчет цены за "Месси среди голкиперов"

Бывший тренер вратарей "Ромы" Роберто Негрисоло предупредил "Ливерпуль", что первый номер римлян Алиссон будет стоит более 45 миллионов фунтов.

25-летний бразилец демонстрирует великолепную игру на протяжении тех 18 месяцев, что он защищает ворота "Ромы". А в сборной Бразилии Алиссон держит на лавке самого Эдерсона, который в этом сезоне блистает в составе "Манчестер Сити".



Уже сейчас интерес к Алиссону приписывают таким клубам, как "Реал", ПСЖ — а также "Ливерпуль", чей тренер Юрген Клопп вот уже второй сезон мечется между Симоном Миньоле и Лорисом Кариусом и, как кажется, летом будет готов выйти на трансферный рынок для покупки действительно надежного голкипера.



Однако Негрисоло, сыгравший важную роль в переходе Алиссона из "Интернасьоналя" в "Рому", предупреждает, что для приобретения "Лионеля Месси среди голкиперов" придется раскошелиться.



"Стоит ли Алиссон 50 миллионов евро (45 млн. фунтов). Не глупите, он стоит гораздо больше этого".



"Не думаю, что многие люди осознают, что из себя представляет Алиссон. Этот парень феноменален. Он номер один среди первых номеров. Он Месси среди голкиперов, потому что он обладает той же ментальностью, что и Месси. Он голкипер, чьим именем может быть названа эра".



"Когда я повстречался с Алиссоном на тренировочной базе "Ромы", то сказал ему, что он был рожден для больших вещей. Он уже был сильным голкипером, когда пришел в клуб, но за время пребывания в Италии он только прибавил — особенно при игре на выходах. Теперь он гораздо решительнее в такого рода ситуациях".



"Я знаю голкиперов, это моя работа, и я могу заверить вас, что Алиссон способен надежно закрыть последний рубеж на следующие 10 лет, как минимум. Он уже герой для фанатов, и "Роме" нужно за него держаться".



"Алиссон также играет важную роль за пределами поля, он мыслит как тренер. Посмотрите на его движение и его действия, когда мяч у него в руках, и вы все поймете", — сообщил Негрисоло Il Romanista.