Тибо Куртуа: "Мое сердце в Мадриде"

Тибо Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признал, что согласится на переход в "Реал", если Королевскому клубу удастся договориться о его трансфере с "синими".

Бывший игрок "Атлетико" уже много лет называется трансферной целью "Реала", однако "сливочные" пока не спешат оформлять свой интерес к Куртуа в официальное предложение.

Если этого так и не произойдет, то 25-летний бельгиец продлит свой истекающий в 2019 году контракт с "Челси". Но если "Реал" активизируется, то Куртуа будет готов к возвращению в Мадрид.

"Мадрид как город имеет прямое отношение к ситуации в моей личной жизни. Двое моих детей живут там со своей мамой. Я каждый день общаюсь с дочкой по FaceTime. Она часто говорит, что скучает по мне. Мой сын пока еще слишком мал, чтобы мы разговаривали таким образом".

"Если мне предоставится такая возможность, я постараюсь вернуться в Испанию. Однако это не всегда так просто. Да, мое сердце в Мадриде. Это логично и понятно".

"Если они ("Реал") хотят меня, то должны выйти на контакт с "Челси". Посмотрим. Пока что они не обращались. Я могу уверенно сказать лишь то, что однажды вернусь в Мадрид. Я люблю Испанию, люблю город, я провел там три великолепных года. Именно там я стал взрослым".

"Атлетико" был группой друзей. Мы вместе проводили время, и партнеры научили меня языку, который я совершенно не знал, когда переходил. Уходя от туда, я плакал. Мои первые дни в Лондоне были непростыми. Сперва Англия показалась мне холоднее и более деловой. Теперь я очень хорошо чувствую себя здесь".

"Я пониманию существующие слухи о новом голкипере "Реала". Но я не уделяю им особого внимания, я сосредоточен на "Челси". Если "Реал" действительно заинтересован, моя персональная ситуация может сыграть свою роль. Семейный аспект бесценен. Но повторюсь: в данный момент я активно общаюсь с "Челси" о продлении своего контракта".

"Мы с "Челси" договорились провести очередную встречу с феврале, потому что в январе клуб был занят срочными трансферными делами. Я никуда не спешу, мой контракт действителен до 2019 года. Если ничего не случится, не возникнет никаких проблем, я заключу новую сделку. Я счастлив здесь и вижу, что клуб по-прежнему хочет выигрывать много трофеев. Это позитивный знак. Также мне придает уверенности их желание продлить контракт с Эденом Азаром", — сообщил Куртуа бельгийскому журналу Sport/Foot Magazine.



Метки Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 07.02.2018 00:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 07.02.2018 03:40 # stepan-jam-boss
    Де Хеа хоть молчит на эту тему. Есть профессионализм в отличии от палки носатой

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  2. cfc000000 07.02.2018 03:34 # cfc000000
    Облак облак облак

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  3. cfc-blues 07.02.2018 03:11 # cfc-blues
    Как же надоело слушать его нытья, уходи уже.

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  4. scouser2005 07.02.2018 02:50 # scouser2005
    К жене хочет бедненький...

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  5. electric 07.02.2018 02:46 # electric
    но... грит... говорил...

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  6. martingor 07.02.2018 02:41 # martingor
    Крысы побежали, Кто следующий?

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  7. selfish 07.02.2018 02:33 # selfish
    Типичный пенс

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  8. gerrard08 07.02.2018 02:11 # gerrard08
    не люблю фаплосленг, но это, конечно, струище аж.

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  9. ed-malcev 07.02.2018 01:54 # ed-malcev
    крысы валят , верный признак ухода Челси на дно

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  10. apucmokpam 07.02.2018 01:39 # apucmokpam
    уже давно понятно, что это главная шлюха Челси. Надеюсь, продадут его

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  11. cristean2 07.02.2018 01:36 # cristean2
    Пи3дец, это просто пи3дец, никакого уважения, если его летом не выкинут как Косту то я просто не пойму этот клуб, честно.

    Перед Чехом стыдно, продать ради этой пустышки, венруть бы его сейчас обратно из этого говнеца...

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  12. mamkoved-kms 07.02.2018 01:13 # mamkoved-kms
    Как вычислить гомосексуалиста в интернете. Краткий мануал:

    1. Никнейм - wengerrrro

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  13. calvin-harris 07.02.2018 00:49 # calvin-harris
    свонзи куражиться, всё залетает
    дворовую выхватили

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  14. arnold 07.02.2018 00:49 # arnold
    ору с этого дауна&#65289;гнилой мешок

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  15. sj606 07.02.2018 00:43 # sj606
    Welcome

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  16. masterofcactus 07.02.2018 00:35 # masterofcactus
    Сердце в Мадриде, очко в Арсенале -
    Так пенсы свой клуб вчера создавали.

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  17. wengerrrro 07.02.2018 00:25 # wengerrrro
    а чего он в реал только хочет, в атлетико не?) вот гнилой поц пздц, хотя в щолси только такие и играют - наемники

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  18. wengerrrro 07.02.2018 00:23 # wengerrrro
    аххахахаха е6ать))

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  19. bezviz 07.02.2018 00:20 # bezviz
    какой-то е6анестический поступок со стороны жены, остаться в мадриде, у нее муж миллионер, чем жизнь в Лондоне хуже, если ты миллионер? походу она им там управляет и пока нету муженька дома то чпокается с любовниками, хитро устроилась, а Куртуа какой-то не мужик совсем, он обеспечивает семью он и должен диктовать правила

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  20. mikkiynwa 07.02.2018 00:17 # mikkiynwa
    Норм поссал

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