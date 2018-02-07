Тибо Куртуа: "Мое сердце в Мадриде"

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признал, что согласится на переход в "Реал", если Королевскому клубу удастся договориться о его трансфере с "синими".

Бывший игрок "Атлетико" уже много лет называется трансферной целью "Реала", однако "сливочные" пока не спешат оформлять свой интерес к Куртуа в официальное предложение.



Если этого так и не произойдет, то 25-летний бельгиец продлит свой истекающий в 2019 году контракт с "Челси". Но если "Реал" активизируется, то Куртуа будет готов к возвращению в Мадрид.



"Мадрид как город имеет прямое отношение к ситуации в моей личной жизни. Двое моих детей живут там со своей мамой. Я каждый день общаюсь с дочкой по FaceTime. Она часто говорит, что скучает по мне. Мой сын пока еще слишком мал, чтобы мы разговаривали таким образом".



"Если мне предоставится такая возможность, я постараюсь вернуться в Испанию. Однако это не всегда так просто. Да, мое сердце в Мадриде. Это логично и понятно".



"Если они ("Реал") хотят меня, то должны выйти на контакт с "Челси". Посмотрим. Пока что они не обращались. Я могу уверенно сказать лишь то, что однажды вернусь в Мадрид. Я люблю Испанию, люблю город, я провел там три великолепных года. Именно там я стал взрослым".



"Атлетико" был группой друзей. Мы вместе проводили время, и партнеры научили меня языку, который я совершенно не знал, когда переходил. Уходя от туда, я плакал. Мои первые дни в Лондоне были непростыми. Сперва Англия показалась мне холоднее и более деловой. Теперь я очень хорошо чувствую себя здесь".



"Я пониманию существующие слухи о новом голкипере "Реала". Но я не уделяю им особого внимания, я сосредоточен на "Челси". Если "Реал" действительно заинтересован, моя персональная ситуация может сыграть свою роль. Семейный аспект бесценен. Но повторюсь: в данный момент я активно общаюсь с "Челси" о продлении своего контракта".



"Мы с "Челси" договорились провести очередную встречу с феврале, потому что в январе клуб был занят срочными трансферными делами. Я никуда не спешу, мой контракт действителен до 2019 года. Если ничего не случится, не возникнет никаких проблем, я заключу новую сделку. Я счастлив здесь и вижу, что клуб по-прежнему хочет выигрывать много трофеев. Это позитивный знак. Также мне придает уверенности их желание продлить контракт с Эденом Азаром", — сообщил Куртуа бельгийскому журналу Sport/Foot Magazine.