Тибо Куртуа: "Мое сердце в Мадриде"
Голкипер "Челси" Тибо Куртуа признал, что согласится на переход в "Реал", если Королевскому клубу удастся договориться о его трансфере с "синими".
Бывший игрок "Атлетико" уже много лет называется трансферной целью "Реала", однако "сливочные" пока не спешат оформлять свой интерес к Куртуа в официальное предложение.
Если этого так и не произойдет, то 25-летний бельгиец продлит свой истекающий в 2019 году контракт с "Челси". Но если "Реал" активизируется, то Куртуа будет готов к возвращению в Мадрид.
"Мадрид как город имеет прямое отношение к ситуации в моей личной жизни. Двое моих детей живут там со своей мамой. Я каждый день общаюсь с дочкой по FaceTime. Она часто говорит, что скучает по мне. Мой сын пока еще слишком мал, чтобы мы разговаривали таким образом".
"Если мне предоставится такая возможность, я постараюсь вернуться в Испанию. Однако это не всегда так просто. Да, мое сердце в Мадриде. Это логично и понятно".
"Если они ("Реал") хотят меня, то должны выйти на контакт с "Челси". Посмотрим. Пока что они не обращались. Я могу уверенно сказать лишь то, что однажды вернусь в Мадрид. Я люблю Испанию, люблю город, я провел там три великолепных года. Именно там я стал взрослым".
"Атлетико" был группой друзей. Мы вместе проводили время, и партнеры научили меня языку, который я совершенно не знал, когда переходил. Уходя от туда, я плакал. Мои первые дни в Лондоне были непростыми. Сперва Англия показалась мне холоднее и более деловой. Теперь я очень хорошо чувствую себя здесь".
"Я пониманию существующие слухи о новом голкипере "Реала". Но я не уделяю им особого внимания, я сосредоточен на "Челси". Если "Реал" действительно заинтересован, моя персональная ситуация может сыграть свою роль. Семейный аспект бесценен. Но повторюсь: в данный момент я активно общаюсь с "Челси" о продлении своего контракта".
"Мы с "Челси" договорились провести очередную встречу с феврале, потому что в январе клуб был занят срочными трансферными делами. Я никуда не спешу, мой контракт действителен до 2019 года. Если ничего не случится, не возникнет никаких проблем, я заключу новую сделку. Я счастлив здесь и вижу, что клуб по-прежнему хочет выигрывать много трофеев. Это позитивный знак. Также мне придает уверенности их желание продлить контракт с Эденом Азаром", — сообщил Куртуа бельгийскому журналу Sport/Foot Magazine.
07.02.2018 00:05
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Последние комментарии:
Де Хеа хоть молчит на эту тему. Есть профессионализм в отличии от палки носатой
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Облак облак облак
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Как же надоело слушать его нытья, уходи уже.
(ответить)
К жене хочет бедненький...
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но... грит... говорил...
(ответить)
Крысы побежали, Кто следующий?
(ответить)
Типичный пенс
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не люблю фаплосленг, но это, конечно, струище аж.
(ответить)
крысы валят , верный признак ухода Челси на дно
(ответить)
уже давно понятно, что это главная шлюха Челси. Надеюсь, продадут его
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Пи3дец, это просто пи3дец, никакого уважения, если его летом не выкинут как Косту то я просто не пойму этот клуб, честно.
Перед Чехом стыдно, продать ради этой пустышки, венруть бы его сейчас обратно из этого говнеца...
(ответить)
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свонзи куражиться, всё залетает
дворовую выхватили
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ору с этого дауна）гнилой мешок
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Welcome
(ответить)
Сердце в Мадриде, очко в Арсенале -
Так пенсы свой клуб вчера создавали.
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а чего он в реал только хочет, в атлетико не?) вот гнилой поц пздц, хотя в щолси только такие и играют - наемники
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аххахахаха е6ать))
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какой-то е6анестический поступок со стороны жены, остаться в мадриде, у нее муж миллионер, чем жизнь в Лондоне хуже, если ты миллионер? походу она им там управляет и пока нету муженька дома то чпокается с любовниками, хитро устроилась, а Куртуа какой-то не мужик совсем, он обеспечивает семью он и должен диктовать правила
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Норм поссал
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