Патрис Эвра близок к переходу в "Вест Хэм"
"Вест Хэм" договаривается о переходе в клуб бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, который доступен на правах свободного агента.
36-летний француз находится без клуба с ноября, когда с ним расторг контракт "Марсель" за то, что Патрис ударил болельщика. Однако Эвра не спешит вешать бутсы на гвоздь, несмотря на приличный по футбольным меркам возраст.
Как стало известно Evening Standard, в данный момент "молотобойцы" задумываются о том, чтобы предложить ветерану новый контракт. Недостаточная физическая форма и проблемы Патриса с дисциплиной страшат "Вест Хэм не так сильно, как перспектива покинуть Премьер-Лигу.
Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес уверен, что опыт Эвра пригодится его команде, чей левый фланг обороны в данный момент оголен из-за шестиматчевой дисквалификации Артура Масуаку.
Добавим, что Эвра успел сыграть более 40 матчей за "Юнайтед" в период работы там Мойеса. Вместе с "красными дьяволами" Патрис завоевал пять титулов Премьер-Лиги и побеждал в Лиге Чемпионов.
06.02.2018 22:00
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топарь, но не поможет
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я щас глянул как там сандерленд, в котором куча из мю. гибсон, макнейр, оши итд.. днины те еще
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