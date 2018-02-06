Патрис Эвра близок к переходу в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" договаривается о переходе в клуб бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, который доступен на правах свободного агента.

36-летний француз находится без клуба с ноября, когда с ним расторг контракт "Марсель" за то, что Патрис ударил болельщика. Однако Эвра не спешит вешать бутсы на гвоздь, несмотря на приличный по футбольным меркам возраст.



Как стало известно Evening Standard, в данный момент "молотобойцы" задумываются о том, чтобы предложить ветерану новый контракт. Недостаточная физическая форма и проблемы Патриса с дисциплиной страшат "Вест Хэм не так сильно, как перспектива покинуть Премьер-Лигу.



Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес уверен, что опыт Эвра пригодится его команде, чей левый фланг обороны в данный момент оголен из-за шестиматчевой дисквалификации Артура Масуаку.



Добавим, что Эвра успел сыграть более 40 матчей за "Юнайтед" в период работы там Мойеса. Вместе с "красными дьяволами" Патрис завоевал пять титулов Премьер-Лиги и побеждал в Лиге Чемпионов.