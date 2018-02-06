Патрис Эвра близок к переходу в "Вест Хэм"

Патрис Эвра и Дэвид Мойес "Вест Хэм" договаривается о переходе в клуб бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра, который доступен на правах свободного агента.

36-летний француз находится без клуба с ноября, когда с ним расторг контракт "Марсель" за то, что Патрис ударил болельщика. Однако Эвра не спешит вешать бутсы на гвоздь, несмотря на приличный по футбольным меркам возраст.

Как стало известно Evening Standard, в данный момент "молотобойцы" задумываются о том, чтобы предложить ветерану новый контракт. Недостаточная физическая форма и проблемы Патриса с дисциплиной страшат "Вест Хэм не так сильно, как перспектива покинуть Премьер-Лигу.

Главный тренер лондонцев Дэвид Мойес уверен, что опыт Эвра пригодится его команде, чей левый фланг обороны в данный момент оголен из-за шестиматчевой дисквалификации Артура Масуаку.

Добавим, что Эвра успел сыграть более 40 матчей за "Юнайтед" в период работы там Мойеса. Вместе с "красными дьяволами" Патрис завоевал пять титулов Премьер-Лиги и побеждал в Лиге Чемпионов.



Метки Вест Хэм, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 22:00

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  1. manutd-20champ 06.02.2018 22:22 # manutd-20champ
    топарь, но не поможет

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  2. van-der-slav 06.02.2018 22:12 # van-der-slav
    я щас глянул как там сандерленд, в котором куча из мю. гибсон, макнейр, оши итд.. днины те еще

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