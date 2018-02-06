Ламела не покинет "Тоттенхэм"
Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела заявил, что не покинет "шпор", поскольку лондонский клуб становится все сильнее и сильнее.
Проведя больше года в лазарете, 25-летний Ламела лишь недавно вернулся в строй, сделав это на фоне слухов об интересе к своей персоне со стороны "Интера". Чтобы опровергнуть домыслы насчет своего будущего, Эрик заявил, что счастлив в "Тоттенхэме".
"Я никогда не вел переговоры с "Интером" и думаю только о клубе, в котором играю прямо сейчас. Мне хорошо в "Тоттенхэме", мы становимся все сильнее и сильнее, а я полюбил жизнь в Лондоне.
"Маурисио Почеттино тоже родом из Аргентины, поэтому знает, что молодому игроку непросто освоиться в совершенно другой культуре. В начале у меня действительно было много проблем - с языком, травмами и стилем игры".
"После дебютного сезона здесь многие говорили, что я должен покинуть Англию, но мне не хотелось сдаваться. Это был вызов для меня. Я все еще здесь, поэтому думаю, что сделал правильный выбор", - сообщил Ламела La Gazzetta dello Sport.
06.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
Однажды петух, всю жизнь петух!
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Самый жалкий, грязный, крысиный клуб в АПЛ.
Никакой харизмы.
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Заслужил з/привод..
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ну да в лучшем клубе и не играл бедняга.
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Со стилем игры у него проблем не возникло.
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кому ты нужен с таким гребнем
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петуху петушиный клуб!
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пидоразы. где дисквалификация
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Петух конченный
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