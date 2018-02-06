Ламела не покинет "Тоттенхэм"

Эрик Ламела Вингер "Тоттенхэма" Эрик Ламела заявил, что не покинет "шпор", поскольку лондонский клуб становится все сильнее и сильнее.

Проведя больше года в лазарете, 25-летний Ламела лишь недавно вернулся в строй, сделав это на фоне слухов об интересе к своей персоне со стороны "Интера". Чтобы опровергнуть домыслы насчет своего будущего, Эрик заявил, что счастлив в "Тоттенхэме".

"Я никогда не вел переговоры с "Интером" и думаю только о клубе, в котором играю прямо сейчас. Мне хорошо в "Тоттенхэме", мы становимся все сильнее и сильнее, а я полюбил жизнь в Лондоне.

"Маурисио Почеттино тоже родом из Аргентины, поэтому знает, что молодому игроку непросто освоиться в совершенно другой культуре. В начале у меня действительно было много проблем - с языком, травмами и стилем игры".

"После дебютного сезона здесь многие говорили, что я должен покинуть Англию, но мне не хотелось сдаваться. Это был вызов для меня. Я все еще здесь, поэтому думаю, что сделал правильный выбор", - сообщил Ламела La Gazzetta dello Sport.




Метки Ламела, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 867

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  1. tjk4 07.02.2018 02:12 # tjk4
    Однажды петух, всю жизнь петух!

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  2. keksex 07.02.2018 00:05 # keksex
    Самый жалкий, грязный, крысиный клуб в АПЛ.
    Никакой харизмы.

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  3. manchun 06.02.2018 23:58 # manchun
    Заслужил з/привод..

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  4. manutd-20champ 06.02.2018 22:21 # manutd-20champ
    ну да в лучшем клубе и не играл бедняга.

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  5. noi39 06.02.2018 22:06 # noi39
    Со стилем игры у него проблем не возникло.

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  6. osnovnoy2005 06.02.2018 21:36 # osnovnoy2005
    кому ты нужен с таким гребнем

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  7. dirtypl 06.02.2018 21:23 # dirtypl
    петуху петушиный клуб!

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  8. chr1s8rown 06.02.2018 21:16 # chr1s8rown
    пидоразы. где дисквалификация

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  9. ti-mu-r 06.02.2018 21:07 # ti-mu-r
    Петух конченный

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