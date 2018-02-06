Агент: "Ругани нравится "Арсеналу"
Агент центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани намекнул, что его клиент может стать трансферной целью "Арсенала" грядущим летом.
Как известно, главный тренер "канониров" Арсен Венгер пытался укрепить центр обороны еще в январе, даже сделав предложение о покупке Джонни Эванса из "Вест Бромвича".
Возраст Лорана Косьелни и скорое завершение игровой карьеры Пером Мертезакером заставляют Венгера вернуться к этому вопросу по окончании сезона, и 23-летний Ругани может стать решением для "Арсенала".
"Дела Даниэле идут хорошо, и я рад за него. "Арсенал"? Они не предпринимали никаких попыток приобрести его. Они дали понять, что он им нравится, но мы уважаем "Ювентус", — сообщил агент Давиде Торчиа Radio Sportiva.
06.02.2018 20:00
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Психотип джаки
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было б не плохо
мерта слить
ругани+эванс+облак - идеально
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