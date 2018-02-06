Ван Дейк не обращает внимания на критику

Виргил Ван Дейк Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что на него не повлияет критика в свой адрес.

Купленный за 75 миллионов фунтов в январе голландец не решил все оборонительные проблемы команды Юргена Клоппа. Более того, Ван Дейк неоднократно назывался прямым виновником некоторых голов, что пропустили "красные" в последних матчах.

Однако Виргил спокойно относится к столь пристальному вниманию к своей персоне и уверяет, что не поддастся критике.

"Я ничего не могу с этим поделать. Конечно, за мной внимательно следят, но я просто продолжаю упорно трудиться и играть".

"Каждый может говорить, что пожелает, но я очень упорно работаю каждый день и с помощью всех, кто находится здесь, приближаю себя к тому состоянию, в котором должен быть. Я просто делаю свою работу".

"Знаю, я совершил такой большой шаг в карьере, перешел за кучу денег, поэтому люди анализируют абсолютно все детали".

"Никто не собирается обращать внимание на хорошие вещи, что ты делаешь. Каждый предпочитает смотреть на плохие вещи. Так это устроено. Однако я буду обсуждать их лишь с теми людьми, которые важны для меня, которые могут сделать меня лучше. Я говорю про тренера и своих партнеров по команде", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.



Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1613

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Последние комментарии:




  1. bonapaart 06.02.2018 23:23 # bonapaart
    Да уж, да бакайоки далековато, но тоже пока провал

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  2. noi39 06.02.2018 22:02 # noi39
    Это ВВД ещё вес не сбросил,а сбросит,пиздец всем безвизам и пр...

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  3. sj606 06.02.2018 21:40 # sj606
    75 миллионов

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  4. tjk4 06.02.2018 20:38 # tjk4
    браво!

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  5. kojan 06.02.2018 20:14 # kojan
    "перешёл за кучу денег" в самую большую навозную кучу...этот пирожок с ливером за 75 млн. должен публично извиниться перед Тоттом и Кейном за нанесённый имидживый вред... и отсидеть пару тройку игр за свою поганую болтавню...

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  6. liverfun 06.02.2018 19:40 # liverfun
    Отлично отыграл, но при топе еще прибавит, а пока ловрен с кариусом начали оживать при ван дейке

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  7. zapensovzdetztva 06.02.2018 19:38 # zapensovzdetztva
    А зря.

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  8. tursa 06.02.2018 19:24 # tursa
    ламелу ударили в левую почку а держится за правую ногу
    а вообще весь воздух тупо за ввд

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  9. martingor 06.02.2018 19:24 # martingor
    Ван Дейк правильно сказал "Я нахую всех видал, особенно Безвиза" так держать

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  10. spartan 06.02.2018 19:24 # spartan
    Добротный защитник. в след сезоне топ-лвл ожидается от него

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  11. manutd-20champ 06.02.2018 19:23 # manutd-20champ
    распиареный петух

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  12. kos9k 06.02.2018 19:11 # kos9k
    ору с е6асосины еле живого ламелы))

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  13. mancunia-planet 06.02.2018 19:07 # mancunia-planet
    тень Джона Ошы

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