Ван Дейк не обращает внимания на критику
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что на него не повлияет критика в свой адрес.
Купленный за 75 миллионов фунтов в январе голландец не решил все оборонительные проблемы команды Юргена Клоппа. Более того, Ван Дейк неоднократно назывался прямым виновником некоторых голов, что пропустили "красные" в последних матчах.
Однако Виргил спокойно относится к столь пристальному вниманию к своей персоне и уверяет, что не поддастся критике.
"Я ничего не могу с этим поделать. Конечно, за мной внимательно следят, но я просто продолжаю упорно трудиться и играть".
"Каждый может говорить, что пожелает, но я очень упорно работаю каждый день и с помощью всех, кто находится здесь, приближаю себя к тому состоянию, в котором должен быть. Я просто делаю свою работу".
"Знаю, я совершил такой большой шаг в карьере, перешел за кучу денег, поэтому люди анализируют абсолютно все детали".
"Никто не собирается обращать внимание на хорошие вещи, что ты делаешь. Каждый предпочитает смотреть на плохие вещи. Так это устроено. Однако я буду обсуждать их лишь с теми людьми, которые важны для меня, которые могут сделать меня лучше. Я говорю про тренера и своих партнеров по команде", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
06.02.2018 19:00
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Да уж, да бакайоки далековато, но тоже пока провал
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Это ВВД ещё вес не сбросил,а сбросит,пиздец всем безвизам и пр...
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75 миллионов
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браво!
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"перешёл за кучу денег" в самую большую навозную кучу...этот пирожок с ливером за 75 млн. должен публично извиниться перед Тоттом и Кейном за нанесённый имидживый вред... и отсидеть пару тройку игр за свою поганую болтавню...
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Отлично отыграл, но при топе еще прибавит, а пока ловрен с кариусом начали оживать при ван дейке
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А зря.
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ламелу ударили в левую почку а держится за правую ногу
а вообще весь воздух тупо за ввд
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Ван Дейк правильно сказал "Я нахую всех видал, особенно Безвиза" так держать
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Добротный защитник. в след сезоне топ-лвл ожидается от него
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распиареный петух
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ору с е6асосины еле живого ламелы))
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тень Джона Ошы
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