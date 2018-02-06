Куртуа по-прежнему верит в Конте

Конте и Куртуа Голкипер "Челси" Тибо Куртуа верит, что главный тренер Антонио Конте разберется с проблемами и выведет "синих" из кризиса.

После разгромного поражения от "Уотфорда" букмекеры резко понизили коэффициенты на увольнение Конте. Пропустившего четыре гола Куртуа это не смущает: бельгиец не потерял веры в тренера, который сделал "Челси" чемпионом Премьер-Лиги.

"Мы верим в тренера и верим в нашу команду. У нас два плохих результата, поэтому мы просто стараемся вернуться, перестроиться и продолжаем работать".

"Мы показали, что хотим сражаться даже вдесятером, это доказывает, что у нас есть характер. Но когда терпишь два таких поражения, у многих появляются вопросы".

"Мы потерпели два тяжелых поражения, но не нужно забывать, что у нас есть команда и тренер, все положительно настроены по этому поводу, и мы постараемся показать свой максимум на следующей неделе", - сообщил Куртуа официальному сайту клуба.




Метки Конте, Куртуа, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2018 18:00

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  1. ed-malcev 07.02.2018 01:56 # ed-malcev
    - Да я верю, сказал Куртуа, пакуя чемоданы в Мадрид

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  2. pauk 06.02.2018 21:20 # pauk
    давно не видел Конте улыбающимся

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