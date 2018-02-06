"Челси" не уволит Конте

Антонио Конте Вопреки появившимся в прессе слухам, "Челси" не будет принимать немедленного решения о расставании со своим главным тренером Антонио Конте.

Еще накануне выезда "синих" к "Уотфорду" в понедельник вечером ходили слухи, что судьба Конте находится на волоске, и итальянский специалист может быть уволен в случае поражения.

Не столько само поражение 4:1, сколько будущее Антонио стало темой номер один на послематчевой пресс-конференции наставника "Челси". Конте заверил, что не боится увольнения и предоставляет клубу возможность решить его судьбу.

Во вторник многие букмекеры резко понизили коэффициенты на увольнение Конте, а некоторые даже заморозили прием ставок на уход Антонио. Также появилось информация, что боссы лондонского клуба проводят кризисное совещание.

Однако Sky Sports стало известно, что на сей раз владелец "Челси" Роман Абрамович выступил против немедленного расставания с главным тренером и приглашения временщика на остаток сезона, хотя в прошлом уже неоднократно поступал таким образом.

В ближайшие недели "синим" предстоит провести несколько больших матчей, включая противостояние с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и встречи с обоими клубами из Манчестера в рамках Премьер-Лиги. Смена рулевого перед такими играми видится Абрамовичу не лучшей идеей.

Утверждается, что "Челси" даст Конте время наладить ситуацию и найти выход из кризиса, о котором свидетельствуют два крупных поражения подряд в Премьер-Лиге с общим счетом 7:1. Вместе с тем отношения Антонио и его руководства остаются напряженными.

Также авторитетное издание сообщает, что "Челси" не выходил на контакт с Карло Анчелотти и Луисом Энрике, которые называются лидирующими кандидатами на замену Конте.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 17:50

Количество просмотров Просмотров: 7123

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mamkoved-pro 06.02.2018 23:55 # mamkoved-pro
    Как вычислить гомосексуалиста в интернете. Краткий мануал:

    1. Никнейм - gidro-met

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 06.02.2018 23:51 # lexa-arsenal
    Сезон 2004/2005, победный в Лч для ливерпуля.

    Таблица АПЛ после 38 тура:

    1 Челси 38 29 8 1 72 &#8722; 15 +57 95
    2 Арсенал 38 25 8 5 87 &#8722; 36 +51 83
    3 Манчестер Юнайтед 38 22 11 5 58 &#8722; 26 +32 77
    4 Эвертон 38 18 7 13 45 &#8722; 46 &#8722;1 61
    5 Ливерпуль 38 17 7 14 52 &#8722; 41 +11 58

    Слили топовый апл, похалявило с командами в лч.

    Если бы не кубок, были бы безтрофейниками уже более 30 лет (если не считать всякий шлак вроде кал)

    Середняки вроде эвертона на уровне ливерпуля даже круче смотрятся.

    (ответить)

  3. mamkoved-pro 06.02.2018 23:51 # mamkoved-pro
    А за что его увольнять? Он же не топ-тренер, чтобы успевать и в чемпионате лидировать и в ЛЧ бороться и в кубках. В прошлом сезоне играл 1 раз в неделю и выиграл чнмпионат. Но сезоном ранее близкая по уровню команда Лестер тоже выигрывала чемпионат играя 1 раз в неделю.
    Ну да, купил 8 игроков, многие из которых уже сейчас одни из лучших в лиге. Например Бакайоко. Но всего 8, даже не 12.
    Для сравнения, тот же Ливерпуль играя 1 в неделю, чудом финишировал в четверке.

    (ответить)

  4. maga1984 06.02.2018 23:45 # maga1984
    печально все это(

    (ответить)

  5. mamkoved-pro 06.02.2018 23:44 # mamkoved-pro
    Я открывал рот, но мне вставили в сраку, наебали

    Источник: http://fapl.ru/posts/60404/?c=1

    Абс.еб.фонады уже исповедаться на этот сайт приходят.

    (ответить)

  6. griboedov 06.02.2018 23:12 # griboedov
    Если ваша мамка не раздвигала ноги то откуда вы все взялись-то?

    (ответить)

  7. griboedov 06.02.2018 23:10 # griboedov
    Инфантил-воображуля. Первый тренер вяленого пошиба в аплочка. Станет Венгером.

    (ответить)

  8. eden10 06.02.2018 23:02 # eden10
    Че по щленще, все та же помойка? Ясн.

    (ответить)

  9. jesus33 06.02.2018 22:56 # jesus33
    Щольси как обычно будет позорить АПЛ в ЛЧ, думаю только Месси голов 6 забьёт синей помойке.

    (ответить)

  10. manutd-20champ 06.02.2018 22:26 # manutd-20champ
    Уволить нельзя оставить

    (ответить)

  11. pauk 06.02.2018 21:39 # pauk
    забавно, что несмотря на пожары в комментах, Конте с Гвардиолой - лучшие тренеры в истории АПЛ по проценту побед. 70%.

    (ответить)

  12. sj606 06.02.2018 21:35 # sj606
    Парик Смсович

    (ответить)

  13. chr1s8rown 06.02.2018 21:24 # chr1s8rown
    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа требует от руководства клуба существенного увеличения заработной платы. Испанский голкипер хочет зарабатывать около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    На сегодняшний день заработная плата Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» составляет 275 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    если кипер запрашивает столько, то пкпа обязан требовать 600 к

    (ответить)

  14. billy-bones 06.02.2018 21:02 # billy-bones
    Если человек не хочет работать, то можно прямо сейчас увольнять.

    (ответить)

  15. cruise877 06.02.2018 20:29 # cruise877
    Уводит. в конце сезона . Им не надо чтоб он как Маур спустил Челси в конец таблицы без ЛЧ на следующий сезон

    (ответить)

  16. stepan-jam-boss 06.02.2018 20:16 # stepan-jam-boss
    А ведь скоро тот убийственный отрезок сезона когда кряду идут МС, МЮ и дважды Барса.
    Короче прощайтесь с Конте.
    История о том как одга смс привела к краху карьеры

    (ответить)

  17. sirozhka-ne 06.02.2018 20:00 # sirozhka-ne
    После поражения от Барсы выгонят, скринте

    (ответить)

  18. fc-zenit 06.02.2018 19:58 # fc-zenit
    Вот и правильно. Надо оказать всестороннюю поддержку нашему коучу. Уверен что он принесёт нам ещё немало блестящих побед.

    (ответить)

  19. kojan 06.02.2018 19:56 # kojan
    Рома не хочет платить неустойку... Конте до работает до лета... И всё это время команда будет готовить его увольнение "за неудовлетворительные результаты в работе" - не попадание в четвёрки или для верности 10 место в АПЛ...

    (ответить)

  20. chelsea4everr 06.02.2018 19:48 # chelsea4everr
    Помню новость с Анчелотти 1 в 1 . Его уволили через 2 игры.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: