"Челси" не уволит Конте
Вопреки появившимся в прессе слухам, "Челси" не будет принимать немедленного решения о расставании со своим главным тренером Антонио Конте.
Еще накануне выезда "синих" к "Уотфорду" в понедельник вечером ходили слухи, что судьба Конте находится на волоске, и итальянский специалист может быть уволен в случае поражения.
Не столько само поражение 4:1, сколько будущее Антонио стало темой номер один на послематчевой пресс-конференции наставника "Челси". Конте заверил, что не боится увольнения и предоставляет клубу возможность решить его судьбу.
Во вторник многие букмекеры резко понизили коэффициенты на увольнение Конте, а некоторые даже заморозили прием ставок на уход Антонио. Также появилось информация, что боссы лондонского клуба проводят кризисное совещание.
Однако Sky Sports стало известно, что на сей раз владелец "Челси" Роман Абрамович выступил против немедленного расставания с главным тренером и приглашения временщика на остаток сезона, хотя в прошлом уже неоднократно поступал таким образом.
В ближайшие недели "синим" предстоит провести несколько больших матчей, включая противостояние с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и встречи с обоими клубами из Манчестера в рамках Премьер-Лиги. Смена рулевого перед такими играми видится Абрамовичу не лучшей идеей.
Утверждается, что "Челси" даст Конте время наладить ситуацию и найти выход из кризиса, о котором свидетельствуют два крупных поражения подряд в Премьер-Лиге с общим счетом 7:1. Вместе с тем отношения Антонио и его руководства остаются напряженными.
Также авторитетное издание сообщает, что "Челси" не выходил на контакт с Карло Анчелотти и Луисом Энрике, которые называются лидирующими кандидатами на замену Конте.
06.02.2018 17:50
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Последние комментарии:
Как вычислить гомосексуалиста в интернете. Краткий мануал:
1. Никнейм - gidro-met
(ответить)
Сезон 2004/2005, победный в Лч для ливерпуля.
Таблица АПЛ после 38 тура:
1 Челси 38 29 8 1 72 − 15 +57 95
2 Арсенал 38 25 8 5 87 − 36 +51 83
3 Манчестер Юнайтед 38 22 11 5 58 − 26 +32 77
4 Эвертон 38 18 7 13 45 − 46 −1 61
5 Ливерпуль 38 17 7 14 52 − 41 +11 58
Слили топовый апл, похалявило с командами в лч.
Если бы не кубок, были бы безтрофейниками уже более 30 лет (если не считать всякий шлак вроде кал)
Середняки вроде эвертона на уровне ливерпуля даже круче смотрятся.
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А за что его увольнять? Он же не топ-тренер, чтобы успевать и в чемпионате лидировать и в ЛЧ бороться и в кубках. В прошлом сезоне играл 1 раз в неделю и выиграл чнмпионат. Но сезоном ранее близкая по уровню команда Лестер тоже выигрывала чемпионат играя 1 раз в неделю.
Ну да, купил 8 игроков, многие из которых уже сейчас одни из лучших в лиге. Например Бакайоко. Но всего 8, даже не 12.
Для сравнения, тот же Ливерпуль играя 1 в неделю, чудом финишировал в четверке.
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печально все это(
(ответить)
Я открывал рот, но мне вставили в сраку, наебали
Источник: http://fapl.ru/posts/60404/?c=1
Абс.еб.фонады уже исповедаться на этот сайт приходят.
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Если ваша мамка не раздвигала ноги то откуда вы все взялись-то?
(ответить)
Инфантил-воображуля. Первый тренер вяленого пошиба в аплочка. Станет Венгером.
(ответить)
Че по щленще, все та же помойка? Ясн.
(ответить)
Щольси как обычно будет позорить АПЛ в ЛЧ, думаю только Месси голов 6 забьёт синей помойке.
(ответить)
Уволить нельзя оставить
(ответить)
забавно, что несмотря на пожары в комментах, Конте с Гвардиолой - лучшие тренеры в истории АПЛ по проценту побед. 70%.
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Парик Смсович
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа требует от руководства клуба существенного увеличения заработной платы. Испанский голкипер хочет зарабатывать около 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
На сегодняшний день заработная плата Де Хеа в «Манчестер Юнайтед» составляет 275 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
если кипер запрашивает столько, то пкпа обязан требовать 600 к
(ответить)
Если человек не хочет работать, то можно прямо сейчас увольнять.
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Уводит. в конце сезона . Им не надо чтоб он как Маур спустил Челси в конец таблицы без ЛЧ на следующий сезон
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А ведь скоро тот убийственный отрезок сезона когда кряду идут МС, МЮ и дважды Барса.
Короче прощайтесь с Конте.
История о том как одга смс привела к краху карьеры
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После поражения от Барсы выгонят, скринте
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Вот и правильно. Надо оказать всестороннюю поддержку нашему коучу. Уверен что он принесёт нам ещё немало блестящих побед.
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Рома не хочет платить неустойку... Конте до работает до лета... И всё это время команда будет готовить его увольнение "за неудовлетворительные результаты в работе" - не попадание в четвёрки или для верности 10 место в АПЛ...
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Помню новость с Анчелотти 1 в 1 . Его уволили через 2 игры.
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