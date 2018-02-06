"Челси" не уволит Конте

Вопреки появившимся в прессе слухам, "Челси" не будет принимать немедленного решения о расставании со своим главным тренером Антонио Конте.

Еще накануне выезда "синих" к "Уотфорду" в понедельник вечером ходили слухи, что судьба Конте находится на волоске, и итальянский специалист может быть уволен в случае поражения.



Не столько само поражение 4:1, сколько будущее Антонио стало темой номер один на послематчевой пресс-конференции наставника "Челси". Конте заверил, что не боится увольнения и предоставляет клубу возможность решить его судьбу.



Во вторник многие букмекеры резко понизили коэффициенты на увольнение Конте, а некоторые даже заморозили прием ставок на уход Антонио. Также появилось информация, что боссы лондонского клуба проводят кризисное совещание.



Однако Sky Sports стало известно, что на сей раз владелец "Челси" Роман Абрамович выступил против немедленного расставания с главным тренером и приглашения временщика на остаток сезона, хотя в прошлом уже неоднократно поступал таким образом.



В ближайшие недели "синим" предстоит провести несколько больших матчей, включая противостояние с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги Чемпионов и встречи с обоими клубами из Манчестера в рамках Премьер-Лиги. Смена рулевого перед такими играми видится Абрамовичу не лучшей идеей.



Утверждается, что "Челси" даст Конте время наладить ситуацию и найти выход из кризиса, о котором свидетельствуют два крупных поражения подряд в Премьер-Лиге с общим счетом 7:1. Вместе с тем отношения Антонио и его руководства остаются напряженными.



Также авторитетное издание сообщает, что "Челси" не выходил на контакт с Карло Анчелотти и Луисом Энрике, которые называются лидирующими кандидатами на замену Конте.