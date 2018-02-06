Забастовка Рияда Махреза продолжается
Конфликт Рияда Махреза и "Лестера" остается в открытой стадии. Игрок до сих пор не вернулся к тренировкам.
Напомним, перед закрытием зимнего окна "лисы" не отпустили свою звезду в "Манчестер Сити", чем очень сильно расстроили Рияда, который даже подал прошение о трансфере.
С тех пор прошла почти неделя, а Махрез до сих пор не явился на тренировочную базу "Лестера", пропустив уже два матча подопечных Клода Пюэля в Премьер-Лиге.
Как сообщает Daily Mail, в данный момент руководство "Лестера" ведет переговоры с лагерем обиженного игрока. По всей видимости, только после гарантий летнего трансфера в большой клуб 26-летний алжирец будет готов вернуться к нормальному распорядку.
Отметим, что в субботу "лисам" играть как раз против "Сити", чей тренер Хосеп Гвардиола уже намекнул, что может вернуться за Махрезом летом.
06.02.2018 17:00
Просмотров: 4244
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ну, конечно!!! Хитрожопый чувак! Хочет стать чемпионом Англии за пол сезона!!! Контракт не соблюдает! Штрафовать и наказывать по полной программе таких моральных уродов!
(ответить)
Хорошо что не купили эту сраную проститутку, Клопп Ванга 2.0
(ответить)
В Бешикташ кебаба и дело с концом)))
(ответить)
что этот копченый себе позволяет!
(ответить)
а что так можно? не хочу играть и не буду!!!!! пздц. детский сад. Штрафовать нужно и мариновать на лавке до лета
(ответить)
Честняга Марез. Когда отпускают Канте, Дринквотера,Слимани, Мусу...и наяб,ывают типа, в следующее трансфер окно отпустим ( а ведь Сити предлагал хорошую цену ) и в 4 раз не держат слова, после этого менеджмент клуба просто мрази. Марезу нужно успокоится, играть на расслабоне, а может и пару мячей привезти в свои ворота, пусть не ставят в состав.
(ответить)
Бля надо было в МЮ!
(ответить)
ey vy pidory, krysi uje pereshli k nim davno. a on ostalsya. jdal predlojenie ot top kluba. a lester ne vernul doljok igroku za vernost
(ответить)
после чемпионского сезона бастовать нужно было, угробил 2 года дурачок.
(ответить)
поздно он чето, надо было начинать когда слухи о лфк были, просить агента спросить че как, а в конце сити уламали бы
(ответить)
Предатель долбаный
Без лестера так и не узнали бы о нем
(ответить)
Ждем в Сити
(ответить)
Не большого ума этот алжирец. Летом к пенсам, там крыс любят.
(ответить)
И чего он этим добьётся? До лета играть не будет?
(ответить)
ему к пенсам пора, там весь клубишко крысиный
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий