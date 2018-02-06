Забастовка Рияда Махреза продолжается

Рияд Махрез Конфликт Рияда Махреза и "Лестера" остается в открытой стадии. Игрок до сих пор не вернулся к тренировкам.

Напомним, перед закрытием зимнего окна "лисы" не отпустили свою звезду в "Манчестер Сити", чем очень сильно расстроили Рияда, который даже подал прошение о трансфере.

С тех пор прошла почти неделя, а Махрез до сих пор не явился на тренировочную базу "Лестера", пропустив уже два матча подопечных Клода Пюэля в Премьер-Лиге.

Как сообщает Daily Mail, в данный момент руководство "Лестера" ведет переговоры с лагерем обиженного игрока. По всей видимости, только после гарантий летнего трансфера в большой клуб 26-летний алжирец будет готов вернуться к нормальному распорядку.

Отметим, что в субботу "лисам" играть как раз против "Сити", чей тренер Хосеп Гвардиола уже намекнул, что может вернуться за Махрезом летом.



Метки Лестер, Махрез

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. triton 06.02.2018 20:21 # triton
    Ну, конечно!!! Хитрожопый чувак! Хочет стать чемпионом Англии за пол сезона!!! Контракт не соблюдает! Штрафовать и наказывать по полной программе таких моральных уродов!

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  2. martingor 06.02.2018 19:32 # martingor
    Хорошо что не купили эту сраную проститутку, Клопп Ванга 2.0

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  3. denissimo666 06.02.2018 19:24 # denissimo666
    В Бешикташ кебаба и дело с концом)))

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  4. tvinkovod 06.02.2018 18:49 # tvinkovod
    что этот копченый себе позволяет!

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  5. denk 06.02.2018 18:45 # denk
    а что так можно? не хочу играть и не буду!!!!! пздц. детский сад. Штрафовать нужно и мариновать на лавке до лета

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  6. mcfc-fantactic 06.02.2018 18:22 # mcfc-fantactic
    Честняга Марез. Когда отпускают Канте, Дринквотера,Слимани, Мусу...и наяб,ывают типа, в следующее трансфер окно отпустим ( а ведь Сити предлагал хорошую цену ) и в 4 раз не держат слова, после этого менеджмент клуба просто мрази. Марезу нужно успокоится, играть на расслабоне, а может и пару мячей привезти в свои ворота, пусть не ставят в состав.

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  7. saad 06.02.2018 17:54 # saad
    Бля надо было в МЮ!

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  8. chr1s8rown 06.02.2018 17:36 # chr1s8rown
    ey vy pidory, krysi uje pereshli k nim davno. a on ostalsya. jdal predlojenie ot top kluba. a lester ne vernul doljok igroku za vernost

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  9. alexomck 06.02.2018 17:34 # alexomck
    после чемпионского сезона бастовать нужно было, угробил 2 года дурачок.

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  10. tursa 06.02.2018 17:32 # tursa
    поздно он чето, надо было начинать когда слухи о лфк были, просить агента спросить че как, а в конце сити уламали бы

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  11. theo-zm 06.02.2018 17:22 # theo-zm
    Предатель долбаный
    Без лестера так и не узнали бы о нем

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  12. mcfc-9320 06.02.2018 17:17 # mcfc-9320
    Ждем в Сити

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  13. fc-oil 06.02.2018 17:14 # fc-oil
    Не большого ума этот алжирец. Летом к пенсам, там крыс любят.

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  14. sexan 06.02.2018 17:12 # sexan
    И чего он этим добьётся? До лета играть не будет?

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  15. fanat-united 06.02.2018 17:05 # fanat-united
    ему к пенсам пора, там весь клубишко крысиный

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