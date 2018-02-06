Забастовка Рияда Махреза продолжается

Конфликт Рияда Махреза и "Лестера" остается в открытой стадии. Игрок до сих пор не вернулся к тренировкам.

Напомним, перед закрытием зимнего окна "лисы" не отпустили свою звезду в "Манчестер Сити", чем очень сильно расстроили Рияда, который даже подал прошение о трансфере.



С тех пор прошла почти неделя, а Махрез до сих пор не явился на тренировочную базу "Лестера", пропустив уже два матча подопечных Клода Пюэля в Премьер-Лиге.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент руководство "Лестера" ведет переговоры с лагерем обиженного игрока. По всей видимости, только после гарантий летнего трансфера в большой клуб 26-летний алжирец будет готов вернуться к нормальному распорядку.



Отметим, что в субботу "лисам" играть как раз против "Сити", чей тренер Хосеп Гвардиола уже намекнул, что может вернуться за Махрезом летом.