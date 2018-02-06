FA расследует неприличый жест Дини

FA начала расследование в отношении Троя Дини за жест, которым нападающим "Уотфорда" отпраздновал первый гол в ворота "Челси".

Неприличный жест Дини продемонстрировал публике "Викаридж Роад", открыв счет с пенальти. После победы 4:1 Трой рассказал, что адресовал его тем, кто спекулировал на тему его будущего в "Уотфорде" в зимнее трансферное окно.



FA еще дожидается отчета от рефери Майка Дина, после чего вынесет решение в отношении 29-летнего игрока. Если арбитр проглядел эпизод, Дини будет наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает Sky Sports.



А поскольку ранее в этом сезоне Трой уже дважды наказывался дисквалификацией, на сей раз наказание увеличится до четырех игр. Таким образом, общее число матчей, пропущенных Дини по причине дисквалификации, увеличится до 11 встреч.