FA расследует неприличый жест Дини
FA начала расследование в отношении Троя Дини за жест, которым нападающим "Уотфорда" отпраздновал первый гол в ворота "Челси".
Неприличный жест Дини продемонстрировал публике "Викаридж Роад", открыв счет с пенальти. После победы 4:1 Трой рассказал, что адресовал его тем, кто спекулировал на тему его будущего в "Уотфорде" в зимнее трансферное окно.
FA еще дожидается отчета от рефери Майка Дина, после чего вынесет решение в отношении 29-летнего игрока. Если арбитр проглядел эпизод, Дини будет наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает Sky Sports.
А поскольку ранее в этом сезоне Трой уже дважды наказывался дисквалификацией, на сей раз наказание увеличится до четырех игр. Таким образом, общее число матчей, пропущенных Дини по причине дисквалификации, увеличится до 11 встреч.
06.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
Ну надо же хоть что то расследовать.
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Празднование для пенсов
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Помню в NBA, во время серии Чикаго - Юта, Родмана за такое же празднование штрафанули.))) Ну ёпт, показал Дини фак и что тут такого? Такая волна пошла, как будто он свой член показал.
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А Вест Хэм уволил спортдира за то, что он сказал, что негры долбаёбы. Один факи показывает публике, другой плюётся в соперника...
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дожили. уже послать никого нельзя
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мужик
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Эти из FA далпаебы лучше бы расследовали судей за второй назначенный пенальти ворота Ливерпуля!
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Трой показывает членсам их суть .
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