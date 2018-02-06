FA расследует неприличый жест Дини

Трой Дини FA начала расследование в отношении Троя Дини за жест, которым нападающим "Уотфорда" отпраздновал первый гол в ворота "Челси".

Неприличный жест Дини продемонстрировал публике "Викаридж Роад", открыв счет с пенальти. После победы 4:1 Трой рассказал, что адресовал его тем, кто спекулировал на тему его будущего в "Уотфорде" в зимнее трансферное окно.

FA еще дожидается отчета от рефери Майка Дина, после чего вынесет решение в отношении 29-летнего игрока. Если арбитр проглядел эпизод, Дини будет наказан двухматчевой дисквалификацией, сообщает Sky Sports.

А поскольку ранее в этом сезоне Трой уже дважды наказывался дисквалификацией, на сей раз наказание увеличится до четырех игр. Таким образом, общее число матчей, пропущенных Дини по причине дисквалификации, увеличится до 11 встреч.




Метки FA, Дини, Уотфорд

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2018 16:00

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  1. noi39 06.02.2018 17:47 # noi39
    Ну надо же хоть что то расследовать.

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  2. fc-oil 06.02.2018 17:13 # fc-oil
    Празднование для пенсов

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  3. sexan 06.02.2018 17:11 # sexan
    Помню в NBA, во время серии Чикаго - Юта, Родмана за такое же празднование штрафанули.))) Ну ёпт, показал Дини фак и что тут такого? Такая волна пошла, как будто он свой член показал.

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  4. sausage 06.02.2018 16:29 # sausage
    А Вест Хэм уволил спортдира за то, что он сказал, что негры долбаёбы. Один факи показывает публике, другой плюётся в соперника...

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  5. superperez101 06.02.2018 16:16 # superperez101
    дожили. уже послать никого нельзя

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  6. vtp 06.02.2018 16:09 # vtp
    мужик

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  7. zhanik7 06.02.2018 16:09 # zhanik7
    Эти из FA далпаебы лучше бы расследовали судей за второй назначенный пенальти ворота Ливерпуля!

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  8. mancityman 06.02.2018 16:08 # mancityman
    Трой показывает членсам их суть .

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