Компани не уйдет из "Сити" летом
Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что планирует доработать свой контракт, истекающий по окончании следующего сезона.
В зимнее трансферное окно клуб с "Этихад" укрепил оборону игроком "Атлетика" Эмериком Лапертом. Теперь Компани видится лишь четвертой опцией в центр защиты, однако травматичного бельгийца это не смущает.
По словам Венсана, он обязательно отработает свой контракт с "Сити", истекающий в конце следующего сезона. Несмотря на многочисленные повреждения, Компани уверен, что еще принесет пользу команде Пепа Гвардиолы.
"Это даже не обсуждается. Если ты здоров, перед тобой огромные возможности. Если ты травмирован, ты не найдешь себе новый клуб".
"Если я смогу оставаться в форме, то хочу играть в футбол только за "Сити". Если я буду не в форме, то других вариантов у меня просто нет. Я не уверен, что буду с той же мотивацией работать и играть в другом клубе", - цитирует Компани Goal.
06.02.2018 15:00
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Последние комментарии:
Остается пальцы ломать и ебать Альбатрос
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Где ещё будут такие больничные платить
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Красава, лучший и пахарь еще тот. Надеюсь решит свои проблемы уже, и отыграет до конца. А там можно его и продлить если че.
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Очень правильные вещи говорит. Он реально сейчас вряд ли найдёт себе другой клуб, а в Сити можно ещё получать зарплату и лечиться.
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Топарь
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Многолетнего капитана врядли отпустят, надеюсь, возьмут в систему клуба
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