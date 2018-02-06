Компани не уйдет из "Сити" летом

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани заявил, что планирует доработать свой контракт, истекающий по окончании следующего сезона.

В зимнее трансферное окно клуб с "Этихад" укрепил оборону игроком "Атлетика" Эмериком Лапертом. Теперь Компани видится лишь четвертой опцией в центр защиты, однако травматичного бельгийца это не смущает.



По словам Венсана, он обязательно отработает свой контракт с "Сити", истекающий в конце следующего сезона. Несмотря на многочисленные повреждения, Компани уверен, что еще принесет пользу команде Пепа Гвардиолы.



"Это даже не обсуждается. Если ты здоров, перед тобой огромные возможности. Если ты травмирован, ты не найдешь себе новый клуб".



"Если я смогу оставаться в форме, то хочу играть в футбол только за "Сити". Если я буду не в форме, то других вариантов у меня просто нет. Я не уверен, что буду с той же мотивацией работать и играть в другом клубе", - цитирует Компани Goal.