Каррагер исключает уход Салаха из "Ливерпуля"

Мохамед Салах Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что вингер Мохамед Салах проведет в "Ливерпуле" еще несколько лет.

Ожидается, что по окончании сезона на лучшего бомбардира "красных" выйдет мадридский "Реал". По слухам, "сливочные" видят в 25-летнем Салахе идеальную замену для Гарета Бэйла.

Однако Каррагер, поддерживающий связь с бывшим клубом, уверен, что "Ливерпуль" устоит перед соблазном продать Мохамеда, а сам египтянин проведет на "Энфилде" еще несколько лет.

Он приехал только прошлым летом, поэтому мы можем наслаждаться его игрой, не думая об уходе. Я думаю, что он проведет в "Ливерпуле" как минимум несколько лет. Они просто не могут отпустить еще одного важного игрока, продав Коутиньо", - сообщил Каррагер talkSPORT.




Метки Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 06.02.2018 14:00

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  1. j-silver 06.02.2018 15:15 # j-silver
    он уже чемоданы спаковал и ждет-недождется окончания сезона, чтоб на лыжи встать. будет в следующем сезоне е6ат ливерпуль в ЛЧ.
    хотя не, не будет. ливерпуль же туда не попадет ах ах ах

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  2. tursa 06.02.2018 15:04 # tursa
    зп в 250тыс в неделю уже могут позволить, это же не шолси или орсиноль
    3-4 года поиграет минимум, хотя если 200 лямов положат на стол могут и продать )

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  3. mancunia-planet 06.02.2018 14:57 # mancunia-planet
    с ним обязательно посоветуются перед продажей

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  4. gerrard08 06.02.2018 14:30 # gerrard08
    Его бы этим летом удержать, хотя бы

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  5. chr1s8rown 06.02.2018 14:12 # chr1s8rown
    заебало карра со своим салахом . лучше б говорил о ныряльщиков ттх.

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  6. martingor 06.02.2018 14:10 # martingor
    Максимум еще один сезон и слиняет если не будет получать по 500т фунтиков в неделю

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  7. bes-ter 06.02.2018 14:01 # bes-ter
    Пойдет по протоптанной дорожке, байкот тренеровок, опаздания и уйдет

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