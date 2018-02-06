Каррагер исключает уход Салаха из "Ливерпуля"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что вингер Мохамед Салах проведет в "Ливерпуле" еще несколько лет.
Ожидается, что по окончании сезона на лучшего бомбардира "красных" выйдет мадридский "Реал". По слухам, "сливочные" видят в 25-летнем Салахе идеальную замену для Гарета Бэйла.
Однако Каррагер, поддерживающий связь с бывшим клубом, уверен, что "Ливерпуль" устоит перед соблазном продать Мохамеда, а сам египтянин проведет на "Энфилде" еще несколько лет.
Он приехал только прошлым летом, поэтому мы можем наслаждаться его игрой, не думая об уходе. Я думаю, что он проведет в "Ливерпуле" как минимум несколько лет. Они просто не могут отпустить еще одного важного игрока, продав Коутиньо", - сообщил Каррагер talkSPORT.
06.02.2018 14:00
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он уже чемоданы спаковал и ждет-недождется окончания сезона, чтоб на лыжи встать. будет в следующем сезоне е6ат ливерпуль в ЛЧ.
хотя не, не будет. ливерпуль же туда не попадет ах ах ах
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зп в 250тыс в неделю уже могут позволить, это же не шолси или орсиноль
3-4 года поиграет минимум, хотя если 200 лямов положат на стол могут и продать )
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с ним обязательно посоветуются перед продажей
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Его бы этим летом удержать, хотя бы
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заебало карра со своим салахом . лучше б говорил о ныряльщиков ттх.
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Максимум еще один сезон и слиняет если не будет получать по 500т фунтиков в неделю
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Пойдет по протоптанной дорожке, байкот тренеровок, опаздания и уйдет
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