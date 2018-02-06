Каррагер исключает уход Салаха из "Ливерпуля"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер уверен, что вингер Мохамед Салах проведет в "Ливерпуле" еще несколько лет.

Ожидается, что по окончании сезона на лучшего бомбардира "красных" выйдет мадридский "Реал". По слухам, "сливочные" видят в 25-летнем Салахе идеальную замену для Гарета Бэйла.



Однако Каррагер, поддерживающий связь с бывшим клубом, уверен, что "Ливерпуль" устоит перед соблазном продать Мохамеда, а сам египтянин проведет на "Энфилде" еще несколько лет.



Он приехал только прошлым летом, поэтому мы можем наслаждаться его игрой, не думая об уходе. Я думаю, что он проведет в "Ливерпуле" как минимум несколько лет. Они просто не могут отпустить еще одного важного игрока, продав Коутиньо", - сообщил Каррагер talkSPORT.