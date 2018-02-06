Дебюши зол на Венгера

Покинув "Арсенал", правый защитник Матье Дебюши признался, что до сих пор зол на главного тренера "канониров" Арсена Венгера.

Под занавес трансферного окна клуб с "Эмирейтс" разорвал контракт с 32-летним Дебюши, который отыграл на достойном уровне только дебютный сезон за "канониров", после чего долго лечился.



В статусе свободного агента защитник перебрался в "Сент-Этьен", где вновь завел речь о плохих отношениях с Венгером. Дебюши до сих пор зол на Арсена, поскольку тот не отпустил его в "Манчестер Юнайтед".



"Если честно, мне хотелось покинуть "Арсенал" и перебраться в другой клуб гораздо раньше. Были моменты, когда я натурально злился на тренера".



"Какое-то время назад с предложением обратился "Манчестер Юнайтед", но Венгер не захотел меня отпускать", - приводит слова Дебюши RMC.