Премьер-Лига обсуждает введение зимней паузы
Обсуждая новый телевизионный контракт, Премьер-Лига настаивает на введении зимней паузы с 2020 года, утверждает BBC.
Ранее боссы Премьер-Лиги исключили введение зимнего перерыва на стыке декабря и января до окончания действующей телевизионной сделки в 2019-м году.
На следующей неделе лига сядет за стол переговоров с основными вещателями насчет нового ТВ-контракта. В ходе обсуждения будет затронута возможность введения зимней паузы, на которой настаивает большинство клубов и тренеров.
Только в этом году на интенсивный график матчей пожаловались Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед". Давними сторонниками идеи являются Арсен Венгер и Сэм Эллардайс.
Добавим, что всех остальных топовых чемпионатах зимняя пауза присутствует. Например, перерыв в этом сезоне Бундеслиги составлял 22 дня. Клубы Премьер-Лиги такую роскошь себе позволить просто не могут.
06.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
да вы епанулись в край, у всех топов перерыв и хер с ними, пока перерыв у них какой чемпик все смотрят?при этом бабосики делая на рекламе и ставках, блеать и ваще што я буду делать на новый год? традиция смореть собиратся матч здравый кампашкой, идите нах со своей инициативой
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Давно пора.
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Они явно говнеца вьебали, далбичи, зато, если сделают перерыв будут драть всех в ЛЧ, прада кому она сейчас нужна тоже вопрос
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тогда КАЛ надо упразднять
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исторический момент
7-10 дней думаю хватит с учетом двух кубков
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пусть введут зимний перерыв, возможность назначения пенальти любым зрителем со стадиона и по смс даже чтобы могли голосовать телезрители прям во время матча, чтобы арбитры придумывали правила прям во время матча, видеоповторы, которые будут смотреть по 40 минут. правильной дорогой идете!
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В Италии, например, перерыва как такового не было. Играли 30 декабря и 6 января.
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Конечно надо перерыв. Только не как у немцев, 3 недели это фигня. Надо как у русских - 3 месяца, больше, чем межсезонный.
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20 команд, 2 внутренних кубка. Матчи и так не влезают в расписание а они собрались перерыв делать. Так а в чемпионшипе еще хлеще
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ну
можно запилить перерыв в 14 дней
доставляет кста, как искперды сетовали на перерыв, мол из-за того, что его нет клубы апл не могут проявить себя в лч)))
чилси мю и ливер пописяли на них
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тогда надо один кубок убрать. иначе, как все матчи успеть сыграть?
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Футбол это хорошо, но игры каждый 3 дня поднадоедают, так как в основном, команды уставшие и не способны показывать игру
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