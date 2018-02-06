Премьер-Лига обсуждает введение зимней паузы

Обсуждая новый телевизионный контракт, Премьер-Лига настаивает на введении зимней паузы с 2020 года, утверждает BBC.

Ранее боссы Премьер-Лиги исключили введение зимнего перерыва на стыке декабря и января до окончания действующей телевизионной сделки в 2019-м году.



На следующей неделе лига сядет за стол переговоров с основными вещателями насчет нового ТВ-контракта. В ходе обсуждения будет затронута возможность введения зимней паузы, на которой настаивает большинство клубов и тренеров.



Только в этом году на интенсивный график матчей пожаловались Пеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед". Давними сторонниками идеи являются Арсен Венгер и Сэм Эллардайс.



Добавим, что всех остальных топовых чемпионатах зимняя пауза присутствует. Например, перерыв в этом сезоне Бундеслиги составлял 22 дня. Клубы Премьер-Лиги такую роскошь себе позволить просто не могут.