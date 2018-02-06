Руни получает наслаждение от игры "Сити"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", а ныне капитан "Эвертона" Уэйн Руни признался, что получает наслаждение от игры "Манчестер Сити".

К началу февраля подопечные Пепа Гвардиолы подобрались с реальными шансами на успех во всех четырех турнирах. Комплимент за невероятный стиль игры "горожане" получили даже Руни.



Уэйн, выступавший на протяжении 13 лет за "Юнайтед", признался, что получает удовольствие от наблюдений за "Сити", и уверен: в следующем сезоне "дьяволы" не сумеют подобраться к команде Гвардиолы.



"Юнайтед" уже не сможет их догнать в этом сезоне, но, если честно, я не думаю, что у них получится это и в следующем году. "Сити" играет на уровне "Барселоны" четырех-пятилетней давности".



"Мне неловко об этом говорить, но их футбол временам выглядит идеальным. Если вы не получаете наслаждение от их игры, то вы просто не любите футбол. За ними очень приятно наблюдать", - рассказал Руни Sky Sports.