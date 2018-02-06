Руни получает наслаждение от игры "Сити"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед", а ныне капитан "Эвертона" Уэйн Руни признался, что получает наслаждение от игры "Манчестер Сити".
К началу февраля подопечные Пепа Гвардиолы подобрались с реальными шансами на успех во всех четырех турнирах. Комплимент за невероятный стиль игры "горожане" получили даже Руни.
Уэйн, выступавший на протяжении 13 лет за "Юнайтед", признался, что получает удовольствие от наблюдений за "Сити", и уверен: в следующем сезоне "дьяволы" не сумеют подобраться к команде Гвардиолы.
"Юнайтед" уже не сможет их догнать в этом сезоне, но, если честно, я не думаю, что у них получится это и в следующем году. "Сити" играет на уровне "Барселоны" четырех-пятилетней давности".
"Мне неловко об этом говорить, но их футбол временам выглядит идеальным. Если вы не получаете наслаждение от их игры, то вы просто не любите футбол. За ними очень приятно наблюдать", - рассказал Руни Sky Sports.
06.02.2018 11:00
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Последние комментарии:
скаузеров бывших не бывает, подлимонивает потихоньку.
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Все верно.... надо как можно сильнее их давить на то что они должны стать чемпионами, на то какие они великолепные.... как они лопнут громко потом..
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Короткая история «Сити»: основан в 1894 году, побеждал в Лиге всего два раза до момента, когда выиграл арабскую лотерею. Сейчас считает, что он манчестерская «Барселона», но всё ещё не может найти достаточное количество болельщиков, чтобы заполнить телефонную книгу. Потратил больше, чем Соединенные Штаты вложили в космические путешествия, но всё равно остается говном.
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Адекват.
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Обосал свою скумовскую помойку, впрочем не первый из чертей, кто прогнулся, все склоняют гриву перед Королями АПЛ. Мы их сношаем, а они в экстазе. Ну и правильно.
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Руняя ну ты что.. нельзя так говорить.. ты должен об этом молчать!!
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Ушастик как обычно подсасывает у всех по чуть чуть, может пригодится в будущем когда турнут из синей помойки и надо будет искать работу
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