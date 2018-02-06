Венгер назвал три причины, почему отпустил Жиру в "Челси"

Оливье Жиру Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал три причины, которые побудили его отпустить нападающего Оливье Жиру к конкурентам из "Челси".

В заключительный день зимнего трансферного окна "канониры" продали Жиру за 18 миллионов фунтов своим конкурентам в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Этот переход стал неприятным сюрпризом для многих фанатов "Арсенала".

По словам Венгера, он так поступил, потому что мог купить взамен Пьер-Эмерика Обамеянга у дортмундской "Боруссии" и чувствовал, что должен отблагодарить соотечественника за пять лет верной службы на благо клуба. Также сыграл свою роль семейный фактор.

"Оливье был очень популярен в раздевалке и клубе. Однако он хотел больше игрового времени, а в Премьер-Лиге проводил не так много матчей. Также он хотел отправиться на Чемпионат Мира, поэтому после достигнутой договоренности с Обамеянгом я открыл перед ним дверь и позволил отправиться туда, где подходящая для него конкуренция".

"В идеале хотелось бы, чтобы он отправился в клуб, который не является тебе конкурентом. С другой стороны, его переход находился в зависимости от сделки по Обамеянгу, а вдобавок у него едва родился третий ребенок, и его семье было бы очень сложно покинуть Лондон".

"Также я верю, что мы были в долгу перед Оливье Жиру за его самоотдачу и преданность, а его любовь к клубу была исключительной. Так что от этого перехода было сложно отказаться", — цитирует Венгера Football.London.



Метки Арсенал, Венгер, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 10:00

Количество просмотров Просмотров: 7346

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Последние комментарии:




  1. ed-malcev 06.02.2018 14:00 # ed-malcev
    он за арсенал топит, потому рад что хуесосы тонут)

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  2. el-magnifico 06.02.2018 13:54 # el-magnifico
    а почему не 4 причины...

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  3. saladdin81 06.02.2018 12:59 # saladdin81
    Все правильно. Как и Чеха отпустили к нам учитывая то что он дал клубу, так и Жиру отпустили в стан Челси. Думаю все справедливо. Жиру красавчик все мирно и тихо решили. Это пример взаимопонимания игрока и руководства клуба. Марезу уже 4 окна обещали отпустить и он отдавался полностью, но клуб поступил эгистически. Потеряли обе стороны.

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  4. mobybeck 06.02.2018 12:50 # mobybeck
    Читаю комменты и поражаюсь, 99% участников это ресурса - питекантропы и имбицилы.

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  5. valiverpool 06.02.2018 12:09 # valiverpool
    ФОТО:
    Я тут посижу, водички попью!
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    Я с вашего парика хуею...нахуй брали? - чтобы в туз ебали?
    Нахуя он там сидит? Он же ебаное дно!

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  6. mcfc-fantactic 06.02.2018 11:22 # mcfc-fantactic
    Жиру: ,,Нас ебу,т а мы крепчаем". Такой счастливый ,,семьянин". Всё что нужно знать об ананирах, ставшими пассив пид,арасами челсидорцами.

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  7. arsenverim 06.02.2018 10:56 # arsenverim
    Жиру>Мората

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  8. mrsam 06.02.2018 10:45 # mrsam
    Первая причины это ты
    А вторая твои красивые усы
    Третья твоя милая борода
    Отпустил тебя я навсегда

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  9. kalei 06.02.2018 10:37 # kalei
    да на чемпик надо брать

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  10. kojan 06.02.2018 10:14 # kojan
    всё по джентльменски и не боятся отдать прямым конкурентам, а не как ливерные ПИСУАРеса мариновали, потом хуятинью кошмарили...

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  11. mikkiynwa 06.02.2018 10:05 # mikkiynwa
    Фотка ахахха
    То лицо когда проипали двум середнякам со счетом 1:7

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