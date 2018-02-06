Венгер назвал три причины, почему отпустил Жиру в "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал три причины, которые побудили его отпустить нападающего Оливье Жиру к конкурентам из "Челси".
В заключительный день зимнего трансферного окна "канониры" продали Жиру за 18 миллионов фунтов своим конкурентам в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Этот переход стал неприятным сюрпризом для многих фанатов "Арсенала".
По словам Венгера, он так поступил, потому что мог купить взамен Пьер-Эмерика Обамеянга у дортмундской "Боруссии" и чувствовал, что должен отблагодарить соотечественника за пять лет верной службы на благо клуба. Также сыграл свою роль семейный фактор.
"Оливье был очень популярен в раздевалке и клубе. Однако он хотел больше игрового времени, а в Премьер-Лиге проводил не так много матчей. Также он хотел отправиться на Чемпионат Мира, поэтому после достигнутой договоренности с Обамеянгом я открыл перед ним дверь и позволил отправиться туда, где подходящая для него конкуренция".
"В идеале хотелось бы, чтобы он отправился в клуб, который не является тебе конкурентом. С другой стороны, его переход находился в зависимости от сделки по Обамеянгу, а вдобавок у него едва родился третий ребенок, и его семье было бы очень сложно покинуть Лондон".
"Также я верю, что мы были в долгу перед Оливье Жиру за его самоотдачу и преданность, а его любовь к клубу была исключительной. Так что от этого перехода было сложно отказаться", — цитирует Венгера Football.London.
06.02.2018 10:00
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Последние комментарии:
он за арсенал топит, потому рад что хуесосы тонут)
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а почему не 4 причины...
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Все правильно. Как и Чеха отпустили к нам учитывая то что он дал клубу, так и Жиру отпустили в стан Челси. Думаю все справедливо. Жиру красавчик все мирно и тихо решили. Это пример взаимопонимания игрока и руководства клуба. Марезу уже 4 окна обещали отпустить и он отдавался полностью, но клуб поступил эгистически. Потеряли обе стороны.
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Читаю комменты и поражаюсь, 99% участников это ресурса - питекантропы и имбицилы.
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ФОТО:
Я тут посижу, водички попью!
Усы заебись - да я как модель!
ЗП получу - очко проебу!
На клуб поебать - мне в турции играть!
Я с вашего парика хуею...нахуй брали? - чтобы в туз ебали?
Нахуя он там сидит? Он же ебаное дно!
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Жиру: ,,Нас ебу,т а мы крепчаем". Такой счастливый ,,семьянин". Всё что нужно знать об ананирах, ставшими пассив пид,арасами челсидорцами.
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Жиру>Мората
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Первая причины это ты
А вторая твои красивые усы
Третья твоя милая борода
Отпустил тебя я навсегда
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да на чемпик надо брать
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всё по джентльменски и не боятся отдать прямым конкурентам, а не как ливерные ПИСУАРеса мариновали, потом хуятинью кошмарили...
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Фотка ахахха
То лицо когда проипали двум середнякам со счетом 1:7
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