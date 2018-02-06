Венгер назвал три причины, почему отпустил Жиру в "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал три причины, которые побудили его отпустить нападающего Оливье Жиру к конкурентам из "Челси".

В заключительный день зимнего трансферного окна "канониры" продали Жиру за 18 миллионов фунтов своим конкурентам в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Этот переход стал неприятным сюрпризом для многих фанатов "Арсенала".



По словам Венгера, он так поступил, потому что мог купить взамен Пьер-Эмерика Обамеянга у дортмундской "Боруссии" и чувствовал, что должен отблагодарить соотечественника за пять лет верной службы на благо клуба. Также сыграл свою роль семейный фактор.



"Оливье был очень популярен в раздевалке и клубе. Однако он хотел больше игрового времени, а в Премьер-Лиге проводил не так много матчей. Также он хотел отправиться на Чемпионат Мира, поэтому после достигнутой договоренности с Обамеянгом я открыл перед ним дверь и позволил отправиться туда, где подходящая для него конкуренция".



"В идеале хотелось бы, чтобы он отправился в клуб, который не является тебе конкурентом. С другой стороны, его переход находился в зависимости от сделки по Обамеянгу, а вдобавок у него едва родился третий ребенок, и его семье было бы очень сложно покинуть Лондон".



"Также я верю, что мы были в долгу перед Оливье Жиру за его самоотдачу и преданность, а его любовь к клубу была исключительной. Так что от этого перехода было сложно отказаться", — цитирует Венгера Football.London.