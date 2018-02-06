Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

Насыщенная событиями ничья "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", оглушительное поражение "Челси", успешное воссоединение связки Генриха Мхитаряна и Пьер-Эмерика Обамеянга, — этими и другими вещами был отмечен 26-й тур Премьер-Лиги.





Гвардиола тоже делает "послания"



Успех "Бернли" в матче с "Манчестер Сити" не был настолько уж сенсационным, учитывая таланты команды Шона Дайча, умеющей осложнять жизнь любому оппоненту. Он также не имел большого значения для лидеров чемпионата: на этом этапе "Сити" может позволить себе терять очки, имея комфортное преимущество перед соседями из "Юнайтед".



Что стало темой для разговоров, так это заявка Пепа Гвардиолы на субботний матч. Гари Невилл был возмущен больше остальных, но решение менеджера "Сити" откликалось и в словах Шона Дайча о том, что в Англии каталонец не слишком озабочен поддержкой воспитанников клуба. "Сити" лишился из-за травм трех атакующих игроков, но было удивительно видеть неполноценную скамейку запасных будущих чемпионов. В запасе у Пепа было шесть игроков: он отказался даже для формальности заявлять кого-нибудь из молодежного состава, делая послание в духе Антонио Конте — ему по-прежнему нужно больше готовых футболистов высокого уровня.



Погба перестал быть "неприкасаемым"



Самый дорогой футболист в истории "Манчестер Юнайтед" с первых дней был под протекцией со стороны Жозе Моуриньо — менеджер команды отказывался критиковать француза даже после провальных матчей. Более того, до среды Погба был снят с игры всего лишь раз: в осеннем матче с "Ньюкаслом", когда судьба встречи была уже решена, а сам Погба нуждался в отдыхе после непростой травмы.



Ситуация изменилась в последнюю неделю. Провал француза по ходу встречи с "Тоттенхэмом" заставил Моуриньо убрать главную звезду команды с поля, а в субботу португалец подал еще более четкий сигнал, оставив Поля в запасе на матче с "Хаддерсфилдом". Это было не самое тяжелое испытание для манкунианцев: справиться с "терьерами" они могли и без главного полузащитника, а тот, выйдя во втором тайме, показал правильную реакцию на решение менеджера. Погба играл со страстью и, наверняка, заслужил себе выход в старте на следующую встречу. Другое дело, что Моуриньо дал ясно понять: даже француз перестает для него быть "неприкасаемым" игроком, и он в том числе требует большего от потенциальных лидеров состава.



"Борнмут" уходит от проблем



Первая половина сезона вышла для команды Эдди Хау не слишком удачной, и впервые за три сезона в Премьер-Лиге "вишенки" стали выглядеть претендентами на понижение в классе. "Борнмуту" никак не удавалось обрести стабильность: периодические успехи сменялись новыми неудачами, и команда остро нуждалась в хорошей серии, которая могла бы вернуть ей прежнюю уверенность в себе.



Наконец, это произошло в январе. "Борнмут" не проигрывал в шести предыдущих поединках, вершиной чего стал выездной разгром "Челси". В матче со "Стоуком" подопечные Хау серию продлили, уже не в первый раз в сезоне выиграв домашний поединок, уступая в счете. Атака команды проснулась, и "Борнмут" совершил приличный рывок в турнирной таблице. Расстояния в таблице маленькие, но прямо сейчас "вишенки" занимают девятую позицию — ровно ту, которую они заняли в прошлом сезоне.



"Саутгемптон" прорвало



"Святые", учитывая индивидуальный класс их исполнителей, смотрятся в нижней части таблице чужими. Команда Мануэля Пеллегрино не играет так плохо, как говорит ее позиция, но одна проблема "Саутгемптона" переросла в ментальную — в этом сезоне футболисты атаки не так продуктивны, что сказывается на результативности всего коллектива. Как итог, команда играет без уверенности в себе и регулярно не использует преимущество во владении мячом в матчах с конкурентами.



"Саутгемптон" таки прорвало в субботней встрече с "Вест Бромвичем". У "дроздов" — еще один коллектив, подсевший на ничейные результаты, и на этот раз обе команды были решительно настроены поправить эту тенденцию. "Саутгемптон" забил на гол больше. Он вообще забил редкие для себя три гола, и стиль двух из них — отменные удары с дистанции — воодушевляет не меньше результата. Именно это и нужно "святым" — решать эпизоды и равные матчи в свою пользу за счет индивидуального класса игроков.



Мхитарян и Обамеянг быстро вписались в игру "Арсенала"



Сэм Эллардайс стал главным неудачником тура. До игры с "Арсеналом" менеджер "Эвертона" открыто говорил о слабости обороны соперника, но в итоге именно его команда показала ужасающий уровень игры в задней линии, пропустив четыре мяча еще до перерыва. Это была самая простая версия "ирисок", с которой мог встретиться "Арсенал", прогнозируемо отреагировавший на поражение в Уэльсе.



Звездой шоу стал автор хет-трика Аарон Рэмси, но не меньше внимания получили новички команды — Генрих Мхитарян и Пьер-Эмерик Обамеянг. Армянин сделал три голевые передачи, габонец забил свой первый мяч, и оба выглядели бывалыми игроками состава, а не новичками. Мхитарян и Обамеянг показали как хорошее взаимопонимание между собой (что объяснимо), так и хорошее взаимопонимание с новыми партнерами. Арсен Венгер предложил подождать с оценкой, но сам же верно заметил — судя по первыми признакам, оба футболиста легко интегрируются в состав "канониров".







"Тоттенхэм" удивил "Ливерпуль"



Домашние выступления "Ливерпуля" в больших матчах почти всегда безупречны — если не с точки зрения результата, то с точки зрения содержания игры. В нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа била в своих стенах "Арсенал" и "Манчестер Сити", забив в ворота обоих по четыре мяча. С "Манчестер Юнайтед" и "Челси" "Ливерпуль" сыграл вничью, но владел инициативой по ходу встречи — оба оппонента добились результата за счет, в первую очередь, оборонительной игры.



И потому выступление "Тоттенхэма" в воскресенье было отчасти сюрпризом. И по этой причине, и по причине того, как слабо прежде подопечные Маурисио Почеттино играли в выездных встречах с конкурентами. Но на этот раз "шпоры" не были подавлены быстрым пропущенным мячом. Постепенно они забирали инициативу в свои руки, а во втором тайме не только вели игру, но и практически не давали утомленному "Ливерпулю" проводить свои контрвыпады. Драматичные повороты и судейские решения в концовке встречи стали главной ее темой, но чисто игровое содержание — вот что, пожалуй, удивило больше всего. "Тоттенхэм" точно наиграл на ничейный результат, и он стал первым грандом в сезоне, кому удалось на поле "Ливерпуля" владеть инициативой— хотя бы на протяжении второго тайма.



Конте могут уволить раньше времени



Если проводить аналогии, то Антонио Конте по ходу матча "Челси" с "Уотфордом" выглядел приблизительно так, как Тони Пьюлис во время своей последней игры у руля "Вест Бромвича" — обреченно. Играли "дрозды" как раз таки с "Челси", и их наставник смиренно наблюдал за страданиями своей команды, готовясь к неизбежному.



То, что этот сезон станет для Конте последним в "Челси", давно кажется неоспоримым утверждением, но события в нынешней ситуации могут развиваться быстрее. Гений Эдена Азара попытался спасти для чемпионов безнадежную (в плане содержания) игру на поле "Уотфорда", но в течение десяти с небольшим минут "шершни" забили еще трижды, оформив разгром "Челси". Он стал вторым подряд в чемпионате для гранда, и никто не удивится, если теперь планы руководства лондонцев поменяются — тем более что Конте и сам регулярно подливает масла в огонь непростых отношений. Достоинств "Борнмута" и "Уотфорда" отнимает не стоит, но капитуляция "Челси" в обоих случаях — следствие в том числе и общего эмоционального состояния коллектива.



Иван Громиков специально для FAPL.ru