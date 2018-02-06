Руни хочет попробовать себя в тренерской работе

Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни рассказал, что планирует попробовать себя на тренерском поприще.

Ради продления своей игровой карьеры Руни перебрался из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон" прошлым летом, а также ушел из сборной Англии. Сам Уэйн уже неоднократно говорил, что планирует выступать еще несколько лет.



Вместе с тем 32-летний Руни уже задумывается о своем следующем шаге и хотел бы сохранить связь с футболом. Об этом Уэйн рассказал, появившись в телевизионной стадии Sky в понедельник вечером.



"Я бы хотел попробовать себя в тренерской работе. Я погружен в футбол всю свою жизнь. Это нечто, что я знаю".



"Я получил удовольствие от появления в телестудии сегодня вечером и буду делать это чаще, но моей предельной целью является тренерская работа", — сообщил Руни в эфире.