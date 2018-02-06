Руни хочет попробовать себя в тренерской работе
Полузащитник "Эвертона" Уэйн Руни рассказал, что планирует попробовать себя на тренерском поприще.
Ради продления своей игровой карьеры Руни перебрался из "Манчестер Юнайтед" в "Эвертон" прошлым летом, а также ушел из сборной Англии. Сам Уэйн уже неоднократно говорил, что планирует выступать еще несколько лет.
Вместе с тем 32-летний Руни уже задумывается о своем следующем шаге и хотел бы сохранить связь с футболом. Об этом Уэйн рассказал, появившись в телевизионной стадии Sky в понедельник вечером.
"Я бы хотел попробовать себя в тренерской работе. Я погружен в футбол всю свою жизнь. Это нечто, что я знаю".
"Я получил удовольствие от появления в телестудии сегодня вечером и буду делать это чаще, но моей предельной целью является тренерская работа", — сообщил Руни в эфире.
06.02.2018 09:00
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Последние комментарии:
будет тренером Руни или нет и каким это ещё неизвестно... а вот ливерный король Кеня оказался голым королём... свои же и попёрли его по среди сезона, что б не смешил "адекватных" колбасоидов...
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Ну будет как СЭМ
Это его уровень
Тренер шрек это очень смешно
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