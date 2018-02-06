Чех, скорее всего, пропустит дерби с "Тоттенхэмом"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех, по всей видимости, пропустит дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в субботу.

В субботу "канониры" встретятся не только со своим ближайшим географическим соседом, но и соседом по турнирной таблице Премьер-Лиги — "шпоры" опережают земляков на четыре очка.



Однако проведут этот важнейший матч подопечные Арсена Венгера без своего первого номера, которому потребовалась вынужденная замена в поединке минувшего против "Эвертона". Чех получил травму икроножной мышцы.



Изначально Венгер надеялся, что Петр отделается ушибом и возобновит тренировки через считанные дни, однако ожидания главного тренера "Арсенала", утверждает The Telegraph, оказались чересчур оптимистичными.



Скорее всего, ворота "канониров" в предстоящем матче будет защищать Давид Оспина, который в этом сезоне помог своей команде добраться до финала Кубка Лиги и выйти в плей-офф Лиги Европы.