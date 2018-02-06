Чех, скорее всего, пропустит дерби с "Тоттенхэмом"

Петр Чех Голкипер "Арсенала" Петр Чех, по всей видимости, пропустит дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в субботу.

В субботу "канониры" встретятся не только со своим ближайшим географическим соседом, но и соседом по турнирной таблице Премьер-Лиги — "шпоры" опережают земляков на четыре очка.

Однако проведут этот важнейший матч подопечные Арсена Венгера без своего первого номера, которому потребовалась вынужденная замена в поединке минувшего против "Эвертона". Чех получил травму икроножной мышцы.

Изначально Венгер надеялся, что Петр отделается ушибом и возобновит тренировки через считанные дни, однако ожидания главного тренера "Арсенала", утверждает The Telegraph, оказались чересчур оптимистичными.

Скорее всего, ворота "канониров" в предстоящем матче будет защищать Давид Оспина, который в этом сезоне помог своей команде добраться до финала Кубка Лиги и выйти в плей-офф Лиги Европы.



Метки Арсенал, травмы, Чех

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1768

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pokersanogo 06.02.2018 11:19 # pokersanogo
    Пипец. О.хуенные новости. Если и карьеру завершить придётся, то вообще шикарно будет.

    (ответить)

  2. mu-hater 06.02.2018 10:40 # mu-hater
    Конте несчастлив
    Больше не получается 1-0 победы добывать
    Фарт закончился

    (ответить)

  3. theo-zm 06.02.2018 09:38 # theo-zm
    Нормально его есть кому заменить
    Старику нужен отдых.
    Оспина в форме
    Оспина крутой

    (ответить)

  4. speedwagon-ars 06.02.2018 09:18 # speedwagon-ars
    Охуенно он дно стал

    (ответить)

  5. superspurs777 06.02.2018 08:51 # superspurs777
    Это вообще не круто,уж лучше пенсионер петька в воротах

    (ответить)

  6. killing-cannon 06.02.2018 08:46 # killing-cannon
    тем лучше. В последних матчах сднил петька

    (ответить)

  7. kara-balapan 06.02.2018 08:34 # kara-balapan
    фартовые петухи займут место Щолси

    (ответить)

  8. chr1s8rown 06.02.2018 08:32 # chr1s8rown
    это карма за злорадство .
    сучки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: