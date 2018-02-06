Чех, скорее всего, пропустит дерби с "Тоттенхэмом"
Голкипер "Арсенала" Петр Чех, по всей видимости, пропустит дерби Северного Лондона против "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в субботу.
В субботу "канониры" встретятся не только со своим ближайшим географическим соседом, но и соседом по турнирной таблице Премьер-Лиги — "шпоры" опережают земляков на четыре очка.
Однако проведут этот важнейший матч подопечные Арсена Венгера без своего первого номера, которому потребовалась вынужденная замена в поединке минувшего против "Эвертона". Чех получил травму икроножной мышцы.
Изначально Венгер надеялся, что Петр отделается ушибом и возобновит тренировки через считанные дни, однако ожидания главного тренера "Арсенала", утверждает The Telegraph, оказались чересчур оптимистичными.
Скорее всего, ворота "канониров" в предстоящем матче будет защищать Давид Оспина, который в этом сезоне помог своей команде добраться до финала Кубка Лиги и выйти в плей-офф Лиги Европы.
06.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
Пипец. О.хуенные новости. Если и карьеру завершить придётся, то вообще шикарно будет.
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Конте несчастлив
Больше не получается 1-0 победы добывать
Фарт закончился
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Нормально его есть кому заменить
Старику нужен отдых.
Оспина в форме
Оспина крутой
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Охуенно он дно стал
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Это вообще не круто,уж лучше пенсионер петька в воротах
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тем лучше. В последних матчах сднил петька
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фартовые петухи займут место Щолси
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это карма за злорадство .
сучки
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