"Вест Хэм" не планирует оставлять Мойеса на следующий сезон

"Вест Хэм" не планирует продлевать контракт со своим главным тренером Дэвидом Мойесом за пределы этого сезона, даже если избежит вылета из Премьер-Лиги.

Напомним, "молотобойцы" обратились к услугам Мойеса в начале ноября, после увольнения Славена Билича. На тот момент лондонцы находились в зоне вылета. Контракт с Дэвидом был подписан до конца сезона.



И хотя к данному моменту "Вест Хэму" удалось подняться на 12-ю позицию, оторвавшись от тройки неудачников на три очка, боссы клуба скептически настроены насчет продления сотрудничества с бывшим наставником "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона", утверждает The Telegraph.



Данный скептицизм объясняется вновь ухудшившимися результатами после некоторого подъема, а также позорным вылетом из Кубка Англии, где "Вест Хэм" уступил "Уигану" из Лиги Один.



В клубе верят, что грядущим летом смогут привлечь более достойного специалиста, нежели Мойес, чья репутация значительно пострадала в последние годы. Более того, "молотобойцы" уже составили шорт-лист кандидатов на замену Дэвиду.



По информации издания, в этот шорт-лист вошли Дэвид Вагнер из "Хаддерсфилда", находящийся без работы Марку Силва, а также Рафаэль Бенитес, чье будущее в "Ньюкасле" является неопределенным из-за сорвавшейся сделки по смене собственников клуба.