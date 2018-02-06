Кейн: "Исключение из академии "Арсенала" — лучшее, что когда-либо со мной случалось"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что к голевым достижениям его подстегнула неудача в детстве, когда он был исключен из академии "Арсенала".

Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-5 европейских чемпионов по итогам 2017 года. Однако 2018 Харри тоже начал весьма убедительно, в воскресенье против "Ливерпуля" достигнув отметки в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.



Одним из факторов, мотивировавших 24-летнего англичанина к столь впечатляющим индивидуальным достижением, стало исключение из академии "Арсенала" в детстве. "Канониры" не поверили в Харри, и тот был вынужден перейти в футбольную школу соседей из "Тоттенхэма".



"Я помню, когда мы впервые играли против "Арсенала" (за детскую команду "Тоттенхэма"), и уже тогда мне хотелось доказать их неправоту".



"Это может прозвучать нелепо. Мне было только восемь лет, когда они меня отпустили, но каждый раз, играя против них, я думал: "Хорошо, мы еще посмотрим, кто прав, а кто нет".



"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что исключение из академии "Арсенала" было, возможно, лучшей вещью, что когда-либо со мной случались, потому что это сделало меня целеустремленным, чего со мной не было прежде", — цитирует Кейна Sky Sports.