Кейн: "Исключение из академии "Арсенала" — лучшее, что когда-либо со мной случалось"

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что к голевым достижениям его подстегнула неудача в детстве, когда он был исключен из академии "Арсенала".

Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-5 европейских чемпионов по итогам 2017 года. Однако 2018 Харри тоже начал весьма убедительно, в воскресенье против "Ливерпуля" достигнув отметки в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.

Одним из факторов, мотивировавших 24-летнего англичанина к столь впечатляющим индивидуальным достижением, стало исключение из академии "Арсенала" в детстве. "Канониры" не поверили в Харри, и тот был вынужден перейти в футбольную школу соседей из "Тоттенхэма".

"Я помню, когда мы впервые играли против "Арсенала" (за детскую команду "Тоттенхэма"), и уже тогда мне хотелось доказать их неправоту".

"Это может прозвучать нелепо. Мне было только восемь лет, когда они меня отпустили, но каждый раз, играя против них, я думал: "Хорошо, мы еще посмотрим, кто прав, а кто нет".

"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что исключение из академии "Арсенала" было, возможно, лучшей вещью, что когда-либо со мной случались, потому что это сделало меня целеустремленным, чего со мной не было прежде", — цитирует Кейна Sky Sports.



Метки Арсенал, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 4737

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Последние комментарии:




  1. alexxxxx 06.02.2018 13:36 # alexxxxx
    Откуда же в Вас столько злости? Ненавидеть, оскорблять - это НЕ болеть за команду!

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  2. makeewadim 06.02.2018 13:05 # makeewadim
    Именно такие моменты мотивируют homo

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  3. compton 06.02.2018 12:35 # compton
    Вот это он говно ,что аж до сих пор у него бомбит. Выгнали 16 лет назад, а до сих пор псит на гуннеров))

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  4. samurai8888 06.02.2018 11:50 # samurai8888
    Петух ипанный

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  5. mcfc-fantactic 06.02.2018 11:28 # mcfc-fantactic
    Да любому бы повезло если бы съеб,ал с вулвича. Хоть в очко не нужно долбиться. На то он и арс, потому что жо,па

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  6. lexa-arsenal 06.02.2018 10:59 # lexa-arsenal
    Неплохо у него бомбануло

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  7. arsenverim 06.02.2018 10:50 # arsenverim
    Тогда он должен благодарить Арсенал

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  8. mu-hater 06.02.2018 10:42 # mu-hater
    Ожидай следующего тура.
    Просто разный класс команд.
    Уверенная победа Арсенала в 3 мяча

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  9. red-john 06.02.2018 10:41 # red-john
    Читать надо не заголовок, а только последний абзац, после слов "потому что". Про Арсенал тут вовсе не основная тема.

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  10. keksex 06.02.2018 10:05 # keksex
    Прошло столько лет, а этот петухан до сих пор горит, что его опрокинули.
    Чет ору

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  11. reddevil13 06.02.2018 09:50 # reddevil13
    >Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-5 европейских чемпионов по итогам 2017 года.

    > Месси-40
    > Кейн-39

    Всё что нужно знать о достоверности информации на фапли

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  12. speedwagon-ars 06.02.2018 09:08 # speedwagon-ars
    Арсенал вывел его на новый уровень , должен нам по жизн.

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  13. superspurs777 06.02.2018 08:44 # superspurs777
    По замыслу высказывания должны всполыхнуться заднеприводные гг,но по факту догорают колбасные.

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  14. heyoung 06.02.2018 08:42 # heyoung
    струя

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  15. chr1s8rown 06.02.2018 08:26 # chr1s8rown
    идика нахуй. пидор.дайвер

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  16. pleomax04 06.02.2018 08:13 # pleomax04
    Исключение Кейна из академии "Арсенала" — лучшее, что когда-либо случалось с Арсеналом

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  17. cruise877 06.02.2018 08:13 # cruise877
    Да чтоб ты ногу сломал педрилла ебаная

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  18. radik86radik 06.02.2018 07:46 # radik86radik
    Кейн, конечно мастер, но как его позорно тянули в сотому мячу через 2 левых пенальти-позорище.

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  19. sheef 06.02.2018 07:20 # sheef
    Напомните что он с петушарами выйграл за карьеру?

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  20. gin 06.02.2018 06:23 # gin
    Ну хоть пруф есть, что Венгер кем-то "интересовался".

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