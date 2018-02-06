Кейн: "Исключение из академии "Арсенала" — лучшее, что когда-либо со мной случалось"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что к голевым достижениям его подстегнула неудача в детстве, когда он был исключен из академии "Арсенала".
Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-5 европейских чемпионов по итогам 2017 года. Однако 2018 Харри тоже начал весьма убедительно, в воскресенье против "Ливерпуля" достигнув отметки в 100 голов за карьеру в рамках Премьер-Лиги.
Одним из факторов, мотивировавших 24-летнего англичанина к столь впечатляющим индивидуальным достижением, стало исключение из академии "Арсенала" в детстве. "Канониры" не поверили в Харри, и тот был вынужден перейти в футбольную школу соседей из "Тоттенхэма".
"Я помню, когда мы впервые играли против "Арсенала" (за детскую команду "Тоттенхэма"), и уже тогда мне хотелось доказать их неправоту".
"Это может прозвучать нелепо. Мне было только восемь лет, когда они меня отпустили, но каждый раз, играя против них, я думал: "Хорошо, мы еще посмотрим, кто прав, а кто нет".
"Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что исключение из академии "Арсенала" было, возможно, лучшей вещью, что когда-либо со мной случались, потому что это сделало меня целеустремленным, чего со мной не было прежде", — цитирует Кейна Sky Sports.
06.02.2018 06:00
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Последние комментарии:
Откуда же в Вас столько злости? Ненавидеть, оскорблять - это НЕ болеть за команду!
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Именно такие моменты мотивируют homo
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Вот это он говно ,что аж до сих пор у него бомбит. Выгнали 16 лет назад, а до сих пор псит на гуннеров))
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Петух ипанный
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Да любому бы повезло если бы съеб,ал с вулвича. Хоть в очко не нужно долбиться. На то он и арс, потому что жо,па
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Неплохо у него бомбануло
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Тогда он должен благодарить Арсенал
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Ожидай следующего тура.
Просто разный класс команд.
Уверенная победа Арсенала в 3 мяча
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Читать надо не заголовок, а только последний абзац, после слов "потому что". Про Арсенал тут вовсе не основная тема.
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Прошло столько лет, а этот петухан до сих пор горит, что его опрокинули.
Чет ору
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>Как известно, Кейн стал самым результативным игроком в топ-5 европейских чемпионов по итогам 2017 года.
> Месси-40
> Кейн-39
Всё что нужно знать о достоверности информации на фапли
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Арсенал вывел его на новый уровень , должен нам по жизн.
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По замыслу высказывания должны всполыхнуться заднеприводные гг,но по факту догорают колбасные.
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струя
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идика нахуй. пидор.дайвер
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Исключение Кейна из академии "Арсенала" — лучшее, что когда-либо случалось с Арсеналом
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Да чтоб ты ногу сломал педрилла ебаная
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Кейн, конечно мастер, но как его позорно тянули в сотому мячу через 2 левых пенальти-позорище.
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Напомните что он с петушарами выйграл за карьеру?
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Ну хоть пруф есть, что Венгер кем-то "интересовался".
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