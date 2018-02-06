Лаллана удален в матче за резерв "Ливерпуля"
Возвращение полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы на футбольное поле после травмы было омрачено удалением в матче резервной команды.
Из-за различных проблем со здоровьем Лаллана сыграл только семь матчей за первую команду "красных" в этом сезоне, причем последний — еще 22 января.
Три последних матча "Ливерпуля" Адам пропустил из-за травмы паха, однако во вторник вечером Лаллана был назван в стартовом составе команды U-23 "красных" на игру против "Тоттенхэма".
Матч резерва был прерван для 29-летнего англичанина во втором тайме, когда Лаллана в ярости набросился на Джорджа Марша после верхового единоборства. Рефери немедленно предъявил Адаму красную карточку.
Как отмечает Liverpool Echo, трехматчевая дисквалификация, которой теперь будет наказан Лаллана, распространяется лишь на поединки резерва и не помешает Адаму сыграть за коллектив Юргена Клоппа.
Lallana sent off for the U23’s could face 3 game PL ban. pic.twitter.com/iqOLNoP8Pu— The Redmen TV (@TheRedmenTV) 5 февраля 2018 г.
06.02.2018 01:30
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чот как долбаёб повёл себя против какого-то пиздюка.
не хотел катать с молодняком, так бы и сказал Клопу.
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никогда не понимаю таких наездов. ну обычное воздушное единоборство, да опасно, но все так делают. зачем набрасываться так
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боец,хотел из курицы паштет сделать.
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сумасшедший какой-то, как с цепи сорвался
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он думал это кейн
хотел разбить ебало за нырки
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Ахахахах, Лалка дал жару малолетке
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