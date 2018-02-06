Лаллана удален в матче за резерв "Ливерпуля"

Адам Лаллана Возвращение полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы на футбольное поле после травмы было омрачено удалением в матче резервной команды.

Из-за различных проблем со здоровьем Лаллана сыграл только семь матчей за первую команду "красных" в этом сезоне, причем последний — еще 22 января.

Три последних матча "Ливерпуля" Адам пропустил из-за травмы паха, однако во вторник вечером Лаллана был назван в стартовом составе команды U-23 "красных" на игру против "Тоттенхэма".

Матч резерва был прерван для 29-летнего англичанина во втором тайме, когда Лаллана в ярости набросился на Джорджа Марша после верхового единоборства. Рефери немедленно предъявил Адаму красную карточку.

Как отмечает Liverpool Echo, трехматчевая дисквалификация, которой теперь будет наказан Лаллана, распространяется лишь на поединки резерва и не помешает Адаму сыграть за коллектив Юргена Клоппа.



Метки Лаллана, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 01:30

Количество просмотров Просмотров: 713

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 06.02.2018 03:02 # gerrard08
    чот как долбаёб повёл себя против какого-то пиздюка.
    не хотел катать с молодняком, так бы и сказал Клопу.

    (ответить)

  2. van-der-slav 06.02.2018 02:50 # van-der-slav
    никогда не понимаю таких наездов. ну обычное воздушное единоборство, да опасно, но все так делают. зачем набрасываться так

    (ответить)

  3. emily-lfc-2005 06.02.2018 02:32 # emily-lfc-2005
    боец,хотел из курицы паштет сделать.

    (ответить)

  4. red-devil-4ever 06.02.2018 02:16 # red-devil-4ever
    сумасшедший какой-то, как с цепи сорвался

    (ответить)

  5. blackdreamer 06.02.2018 01:39 # blackdreamer
    он думал это кейн
    хотел разбить ебало за нырки

    (ответить)

  6. khazret 06.02.2018 01:32 # khazret
    Ахахахах, Лалка дал жару малолетке

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: