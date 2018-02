Лаллана удален в матче за резерв "Ливерпуля"

Возвращение полузащитника "Ливерпуля" Адама Лалланы на футбольное поле после травмы было омрачено удалением в матче резервной команды.

Из-за различных проблем со здоровьем Лаллана сыграл только семь матчей за первую команду "красных" в этом сезоне, причем последний — еще 22 января.



Три последних матча "Ливерпуля" Адам пропустил из-за травмы паха, однако во вторник вечером Лаллана был назван в стартовом составе команды U-23 "красных" на игру против "Тоттенхэма".



Матч резерва был прерван для 29-летнего англичанина во втором тайме, когда Лаллана в ярости набросился на Джорджа Марша после верхового единоборства. Рефери немедленно предъявил Адаму красную карточку.



Как отмечает Liverpool Echo, трехматчевая дисквалификация, которой теперь будет наказан Лаллана, распространяется лишь на поединки резерва и не помешает Адаму сыграть за коллектив Юргена Клоппа.





Lallana sent off for the U23’s could face 3 game PL ban. pic.twitter.com/iqOLNoP8Pu