"Челси" потерпел унизительное поражение от "Уотфорда"

"Челси" потерпел второе кряду крупное поражение в Премьер-Лиге, унизительным образом уступив "Уотфорду" — 4:1.

Относительно безголевой ничьей против "Стоука" в стартовом составе "шершней" появились Дарил Янмат и Марвин Зегелар, заменив Кристиана Кабаселе и Тома Клеверли.



Наставник "синих" Антонио Конте придержал на лавке своих зимних новичков Эмерсона Палмери и Оливье Жиру. Виллиан заменил Росса Баркли, а Виктор Мосес — Маркоса Алонсо. Альваро Мората к этому матчу не поправился.



В первом тайме "Уотфорд" целиком переигрывал действующего чемпиона. Хороший момент открыть счет имел на 10-й минуте Трой Дини. Капитан хозяев избавился от опеки Сесара Аспиликуэты и на дальней штанге откликнулся на подачу углового, однако пробил чрезвычайно неудачно, даже не попав в створ.



У "Челси" совершенно ничего не клеилось в атаке, а по истечении получаса игрового времени подопечные Антонио Конте и вовсе остались вдесятером. Тьемуэ Бакайоко агрессивно сыграл против Ришарлисона в центральном круге, за что получил от рефери Майка Дина вторую желтую карточку.



Благодаря численному преимуществу "шершни" усилили натиск, и на 41-й минуте Тибо Куртуа только ценой фола остановил прорыв Жерара Деулофеу по краю штрафной площади. Беспощадный к гостям Дин назначил пенальти, который четко реализовал Дини — 1:0.



Во втором тайме никакого преображения с "синими" не случилось. "Уотфорд" по-прежнему очень легко выходил на ударные позиции, хотя по-настоящему опасных моментов было немного.



Свой первый в матче удар в створ "Челси" нанес только на 81-й минуте. Это Сеск Фабрегас пробил в касание со средней дистанции после передачи Эдена Азара, однако голкипер забрал мяч.



Спустя еще минуту гости второй раз попали в створ. На сей раз Азар решил не делиться ни с кем мячом и нанес крученый удар с дистанции, послав снаряд в притирку со штангой — 1:1.



"Шершни" встрепенулись, взвинтив темп, и очень легко вернули себе преимущество в счете. На 84-й минуте Янмат совершил сольный проход в штрафную, по пути сыграл в стенку с Роберто Перейрой и пробил из центра площадки — 2:1.



На 88-й минуте хозяева окончательно прикончили интригу. Жерар Деулофеу со своей половины поля дошел до штрафной и, несмотря на попытку Гари Кэхилла заблокировать удар, поразил ворота — 3:1.



Правда, на этом унижение гостей не закончилось. Когда уже шло компенсированное время, Перейра открылся в штрафной, дернул Аспиликуэту и пробил с острого угла — 4:1.



"Челси" во втором матче подряд показал удручающую игру и пропустил кучу голов. "Синие" были невероятно плохи и даже безнадежны, на удивление многое позволив "Уотфорду". Этот результат ставит под угрозу попадание действующего чемпиона в топ-4 и вызывает дополнительные вопросы к Антонио Конте.



"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче