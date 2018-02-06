"Челси" потерпел унизительное поражение от "Уотфорда"

Тибо Куртуа и Жерар Деулофеу "Челси" потерпел второе кряду крупное поражение в Премьер-Лиге, унизительным образом уступив "Уотфорду" — 4:1.

Относительно безголевой ничьей против "Стоука" в стартовом составе "шершней" появились Дарил Янмат и Марвин Зегелар, заменив Кристиана Кабаселе и Тома Клеверли.

Наставник "синих" Антонио Конте придержал на лавке своих зимних новичков Эмерсона Палмери и Оливье Жиру. Виллиан заменил Росса Баркли, а Виктор Мосес — Маркоса Алонсо. Альваро Мората к этому матчу не поправился.

В первом тайме "Уотфорд" целиком переигрывал действующего чемпиона. Хороший момент открыть счет имел на 10-й минуте Трой Дини. Капитан хозяев избавился от опеки Сесара Аспиликуэты и на дальней штанге откликнулся на подачу углового, однако пробил чрезвычайно неудачно, даже не попав в створ.

У "Челси" совершенно ничего не клеилось в атаке, а по истечении получаса игрового времени подопечные Антонио Конте и вовсе остались вдесятером. Тьемуэ Бакайоко агрессивно сыграл против Ришарлисона в центральном круге, за что получил от рефери Майка Дина вторую желтую карточку.

Благодаря численному преимуществу "шершни" усилили натиск, и на 41-й минуте Тибо Куртуа только ценой фола остановил прорыв Жерара Деулофеу по краю штрафной площади. Беспощадный к гостям Дин назначил пенальти, который четко реализовал Дини — 1:0.

Во втором тайме никакого преображения с "синими" не случилось. "Уотфорд" по-прежнему очень легко выходил на ударные позиции, хотя по-настоящему опасных моментов было немного.

Свой первый в матче удар в створ "Челси" нанес только на 81-й минуте. Это Сеск Фабрегас пробил в касание со средней дистанции после передачи Эдена Азара, однако голкипер забрал мяч.

Спустя еще минуту гости второй раз попали в створ. На сей раз Азар решил не делиться ни с кем мячом и нанес крученый удар с дистанции, послав снаряд в притирку со штангой — 1:1.

"Шершни" встрепенулись, взвинтив темп, и очень легко вернули себе преимущество в счете. На 84-й минуте Янмат совершил сольный проход в штрафную, по пути сыграл в стенку с Роберто Перейрой и пробил из центра площадки — 2:1.

На 88-й минуте хозяева окончательно прикончили интригу. Жерар Деулофеу со своей половины поля дошел до штрафной и, несмотря на попытку Гари Кэхилла заблокировать удар, поразил ворота — 3:1.

Правда, на этом унижение гостей не закончилось. Когда уже шло компенсированное время, Перейра открылся в штрафной, дернул Аспиликуэту и пробил с острого угла — 4:1.

"Челси" во втором матче подряд показал удручающую игру и пропустил кучу голов. "Синие" были невероятно плохи и даже безнадежны, на удивление многое позволив "Уотфорду". Этот результат ставит под угрозу попадание действующего чемпиона в топ-4 и вызывает дополнительные вопросы к Антонио Конте.

"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче



Метки обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.02.2018 01:00

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Последние комментарии:




  1. man4ester17 06.02.2018 03:05 # man4ester17
    Лавочник барсы в соло обкатал пенсов ахахахах вот же рофл!!!

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  2. emily-lfc-2005 06.02.2018 02:35 # emily-lfc-2005
    Вернут кризисного офис-менеджера.

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  3. selfish 06.02.2018 02:15 # selfish
    КОРОЛИ

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  4. skychnie-oboi 06.02.2018 02:15 # skychnie-oboi
    Замечу что скаузеры никогда не прячутся после проебов.И всегда на сайте.
    Какая же у нас сильная фанатская база.

    А не как телки чуть что с сразу уебывать от проблемы, вместо обсудить и понять как дальше жить.

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  5. m-ballack 06.02.2018 02:13 # m-ballack
    Со стороны может показаться, что на юльку перестали ссать, потому что он таки заслужил авторитет на фупле - на самом деле ньюфаги прост не знают его желтое прошлое.

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  6. emily-lfc-2005 06.02.2018 02:09 # emily-lfc-2005
    Атмосфера в Челси гнилая.Слили Жозе,а теперь и Конте хотят.Сочуствую адекватным болелам челси, которых на данном ресурсе очень мало.

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  7. gidro-met 06.02.2018 02:08 # gidro-met
    Канте-Дринкуотер составят легендарный центр, Виллиан и Мозес по флангам, Сеск - 8. Азар и Педро разыграют свободных художников

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  8. m-ballack 06.02.2018 02:07 # m-ballack
    Блюсвин там покончил с собой от горя, наверн. Местные иксперты уже поняли, как надо было выигрывать матч: вот если б пару игроков Конте заменил, то Уотфорд точно бы сoснул - ору с довничей.

    И вот ета команда выйдет против барсы, мде.

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  9. gidro-met 06.02.2018 02:04 # gidro-met
    На самом деле Челси в порядке, должны проходить Барсу за счёт Азара, Кристенсена, Виллиан; Педро, Фабрегас и конечно же забивной снайпер Маркос Алонсо.

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  10. imf-tau 06.02.2018 02:02 # imf-tau
    Фейлит по факту руководство - тонна игроков по арендам, никого не вернули, хотя там есть и защи, и форварды. Ближнюю скамейку продали в виде солянок, аке и чиков.Хотя сейчас они бы и пригодились.

    Трансферы только на закрытие дыр, по факту новые только крайки,так еще и не самого лучшего качества.

    Конечно, очевиднейший фейл Конте - смска Косте. Но на имхо с тем говном в составе и графиком что у него есть, он выжимает что может. Объективно, тут вряд ли что-то можно поменять. И новый тренер тут ничего не решит.

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  11. arsland 06.02.2018 02:01 # arsland
    fc-zenit и bezviz сосите под шконкой!сюда выйдите вас оббосут мочой парика

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  12. gidro-met 06.02.2018 02:00 # gidro-met
    CHELSEA &#9786;L- pride of London!

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  13. skychnie-oboi 06.02.2018 01:59 # skychnie-oboi
    Ничего страшного...Будьте сильными.Важно не столько раз ты упал, а сколько поднялся.

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  14. vertigo-92 06.02.2018 01:58 # vertigo-92
    Кстати, пенсы, пеналька была на Деулофеу?)

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  15. rustik 06.02.2018 01:54 # rustik
    ипааать, вот это слиив!

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  16. mcfc-fantactic 06.02.2018 01:54 # mcfc-fantactic
    Короче, челси - жопа косты.

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  17. cruise877 06.02.2018 01:51 # cruise877
    Контекс чувствует что выбросят за борт и приводит членси к тому положению где это дно и было когда он пришел. 17 место)))))

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  18. ccchelsea 06.02.2018 01:40 # ccchelsea
    Бакайоко и кихил портят игру настолько, что больно смотреть. А так KTBFFH

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  19. red-john 06.02.2018 01:40 # red-john
    Куртуа никакущий. В трёх голах виноват вратарь.

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  20. mamkoved-pro 06.02.2018 01:35 # mamkoved-pro
    Их жеппы разработаны командой из чемпионшипа.
    Они усилились гомосексуалистом Оливье Жиру.
    Они будут обильно смазана и им неведом страх.

    Уже совсем скоро.

    Гном.
    25 сантиметровый неумолимый удав.
    Бесстрашные крысиные норы.


    Не пропустите.

    (ответить)

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