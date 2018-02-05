Куман возвращается к тренерской работе со сборной Голландии

Бывший наставник "Эвертона" и "Саутгемптона" Рональд Куман согласился возглавить сборную Голландии.

Напомним, Куман провалил старт этого сезона с "ирисками" и был отправлен в отставку еще в октябре. С тех пор имя Рональда неоднократно всплывало, когда в каком-либо клубе Премьер-Лиги образовывалась вакансия.



Однако 54-летний голландец, чья репутация вряд ли сильно пострадала из-за неудачи на "Гудисон Парк", решил отсрочить возвращение в Англию и в клубный футбол вообще. Как сообщает Sky Sports, во вторник Рональд будет утвержден новым главным тренером сборной своей страны.



Таким образом, Куман станет уже четвертым рулевым сборной Голландии со времен Чемпионата Мира 2014 года, где возглавляемая Луи Ван Галем команда завоевала третье место.