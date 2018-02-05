Судейский корпус подтвердил правильность решения Мосса о пенальти

Судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) выпустил официальное заявление, заверив, что рефери Джонатан Мосс правильно назначил первый пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

После ничьей 2:2 на "Энфилде" со стороны обеих команд посыпались взаимные обвинения и упреки касательно назначения двух пенальти в ворота "красных".



Также пресса принялась сплетничать о том, что Мосс не был уверен насчет первого 11-метрового, а потому, не получив помощи от лайнсмена Эда Смарта, попросил четвертого арбитра Мартина Аткинсона заглянуть в монитор. Однако официальный представитель судейского корпуса поспешил рассказать, как все было на самом деле.



"Джонатан Мосс находился в хорошей позиции, чтобы увидеть, что игрок "Ливерпуля" (Деян Ловрен) намеренно сыграл в мяч, который затем отскочил в штрафную площадь к Харри Кейну. Затем он корректно зафиксировал фол на Кейне со стороны Лориса Кариуса".



"Однако, учитывая скорость атаки, он не был уверен в личности игрока "Ливерпуля", коснувшегося мяча. Эдди Смарт, зафиксировавший офсайд у Кейна, корректно определил, что это был Деян Ловрен".



"Затем он задал вопрос своему четвертому арбитру Мартину Аткинсону, однако отсылка к телевизионному повтору является ошибочной. Аткинсон не ответил на вопрос, поэтому не повлиял на принятие решения".



"Правильно отреагировав на полученные ответы, Джонатан получил понимание того, что это Ловрен сыграл в мяч, а потому офсайд не считается. И тогда он назначил пенальти".



"Во избежание сомнений, Аткинсон не стал смотреть на телевизионный монитор и не передавал арбитрам на поле какой-либо информации".



"Это было сложная серия решений для реального времени, но судейская бригада корректно определила, что офсайд Кейна не считается, поскольку Ловрен намеренно сыграл по мячу, а также то, что на Кейне был совершен фол, требующий пенальти".



"Интерпретация "намеренной" игры в мяч подразумевает, что игрок специально пытался сыграть по мячу, и не имеет значения, удалось ли игроку должным образом пробить по мячу и где затем оказался мяч", — гласит заявление PGMO.



