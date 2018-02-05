Судейский корпус подтвердил правильность решения Мосса о пенальти
Судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) выпустил официальное заявление, заверив, что рефери Джонатан Мосс правильно назначил первый пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".
После ничьей 2:2 на "Энфилде" со стороны обеих команд посыпались взаимные обвинения и упреки касательно назначения двух пенальти в ворота "красных".
Также пресса принялась сплетничать о том, что Мосс не был уверен насчет первого 11-метрового, а потому, не получив помощи от лайнсмена Эда Смарта, попросил четвертого арбитра Мартина Аткинсона заглянуть в монитор. Однако официальный представитель судейского корпуса поспешил рассказать, как все было на самом деле.
"Джонатан Мосс находился в хорошей позиции, чтобы увидеть, что игрок "Ливерпуля" (Деян Ловрен) намеренно сыграл в мяч, который затем отскочил в штрафную площадь к Харри Кейну. Затем он корректно зафиксировал фол на Кейне со стороны Лориса Кариуса".
"Однако, учитывая скорость атаки, он не был уверен в личности игрока "Ливерпуля", коснувшегося мяча. Эдди Смарт, зафиксировавший офсайд у Кейна, корректно определил, что это был Деян Ловрен".
"Затем он задал вопрос своему четвертому арбитру Мартину Аткинсону, однако отсылка к телевизионному повтору является ошибочной. Аткинсон не ответил на вопрос, поэтому не повлиял на принятие решения".
"Правильно отреагировав на полученные ответы, Джонатан получил понимание того, что это Ловрен сыграл в мяч, а потому офсайд не считается. И тогда он назначил пенальти".
"Во избежание сомнений, Аткинсон не стал смотреть на телевизионный монитор и не передавал арбитрам на поле какой-либо информации".
"Это было сложная серия решений для реального времени, но судейская бригада корректно определила, что офсайд Кейна не считается, поскольку Ловрен намеренно сыграл по мячу, а также то, что на Кейне был совершен фол, требующий пенальти".
"Интерпретация "намеренной" игры в мяч подразумевает, что игрок специально пытался сыграть по мячу, и не имеет значения, удалось ли игроку должным образом пробить по мячу и где затем оказался мяч", — гласит заявление PGMO.
05.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
Кароче, белое это чёрное и наоборот. Не верьте глазам своим, верьте в вуду.
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лол,еще больше подгорело за очевидное)
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Щас ещё глав врач не кинул бы прягу за своего накосячившего врача.
Но по факту ловрен пидарас и он уже предельно заебал меня.
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Один из самых известных английских арбитров Марк Клаттенбург прокомментировал спорные пенальти в матче "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".
"В эпизоде с первым пенальти ключевым моментом является то, умышленно ли играл Ловрен в мяч и влиял ли на его действия находящийся в офсайде Кейн. Вопрос не в том, коснулся ли он мяча, а только в том - умышленно или нет. Можно считать, что Ловрен не пытался бы играть по мячу, если бы рядом не было Кейна. В таком случае степень его влияния на эпизод оценивал арбитр.
Во втором случае Ламела находился в офсайде во время скидки от Льоренте. Это факт. Никакого пенальти там не должно было быть", - слова Клаттенбурга приводит The Times.
Футбол: https://euro-football.ru/article/31/1003877352_klattenburg_prokommentiroval_naznachennyie_penalti_v_vorota_liverpulya#ixzz56GYt5scD
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Типа кто-то рассчитывал, что судьи своих же загнобят? Любому адекватному человеку ясно, что был офсайд и симуляция кейна, но он священная корова в англии и может делать, что пожелает. Пусть забивает сколько угодно левых пеналей и бьет какие-то рекорды, все равно они ничего не стоят.
Кстати, очень смешно смотрелось его празднование на фоне нулевой игры и всего одной реализованной пенки, по-тихоньку превращается в португальского нарциса
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Я так понял второй пенальти в данное время судейский корпус разбирает, и новость будет завтра?
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даже такая гнилая анализная слизь скамерзкая,как KOJAN,и такое синепомоечное сало,как БЕЗМОЗГ-и то говорят про Ливерпуль...свербит у шакалов от Великой Команды
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уже похуй
главное, чтобы это пухлого хуесоса ставили на матчи му и челчи
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Да офсайда не было, но кейн нырял
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Матч расставил все по своим местам: Тоттенхем- дерьмо симулянтское, которому Я когда-то симпатизировал. Судьи- человечишки, заботящиеся лишь о своем имидже, а не о справедливых решениях. Клопп- снова показал неумелость сушить результат. Ждем Лондонское дерби, в котором Я буду болеть однозначно за Арсенал
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Вчера бомбило. А сегодня пох. Хуле писдеть, все равно ничего не изменит. Теперь надо выходить и раскатывать сотон.
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Что и требовалось доказать, а именно: ливерная шпана как была тупой, не разбирающейся в тонкостях судейства, истеричной, орущей базарной бабой, такой и останется... "умник" за 75 млн. должен публично извиниться за нанесённый имиджевый вред Тотту и его игроку, и пару тройку игр от играть, как ПИСУАРес на гауптвахте...
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бред какой то, какой пенал, а второй это вообще что то непонятное, надо было ламеле а ранее алли желтые втыкать до упора за ныряние
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А второй пенальти? О нем они умолчали?
В общем, все равно похуй, мы все видели сами. Заднеприводные шкуры, которые сейчас становятся на сторону продажных судей заслуживают того, что с ними рано или поздно произойдет. Вот я вам говорю, ни в одном англоязычном комюнити вы бы не увидели столько гноя "сотрудничающего с администрацией". Это все вонючий совок создал целые дегенеративные поколение люмпенов, которые надеются, что за ними никогда не придут, ведь они сдали соседа. Скотина безмозглая.
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Очевидно, что это часть заговора против склузеров, чтобы не дать команде выиграть чемпионство. Сначала подговорили клопа отбиваться весь матч после шального гола, потом эти пенальти
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был оффсайд и нырял Кейн -весь мир видел, у Ламелы тоже оффсайд был
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уже даже высококвалифицированные судьи АПЛ (а они именно таковы ибо низкоквалиф. судью не поставят на матч АПЛ) разжевали и на пальцах обьяснили тупым колбасникам что оба пенальти верны, но им все еще не доходит! "Не хочу факты и правду принимать, хочу в глаза долбиться"...да что ж вы за ди6илы то такие, а?
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в общем, вернулся должок залупулю за матч с вест бромом, когда реф не засчитал чистый гол дроздов, а позднее еще и подарил липовый пенальти портовому бомжатнику
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вся суть судейства
такая поебота еще с сезонов с сафом там вообще топ матчей таких куча
последний раз такой зашквар помню в лч когда щолсей уничтожал на стемфорде судья с барсой
там была аналогичная пизда
а тут просто сын шлюхи
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Хуесосы защищают хуесоса. Ахуеть.
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