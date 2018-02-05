Фабрегас хочет стать тренером
Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал, что после завершения игровой карьеры планирует начать тренерскую.
За годы выступлений в футболе Фабрегасу довелось поработать с такими специалистами, как Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Жозе Моуриньо и Антонио Конте. Теперь полученный опыт Сеск планирует направить в успешную тренерскую карьеру.
"Конечно, в жизни может произойти все что угодно, а планы могут неоднократно поменяться. Но на данном этапе я могу с уверенностью сказать, что хочу стать тренером".
"Я по-прежнему чувствую себя очень молодым, поэтому планируют провести еще много лет в качестве игрока. Но в будущем я планирую как минимум попытаться построить тренерскую карьеру", - цитирует Сеска Sky Sports.
05.02.2018 20:00
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Играть сначала пусть научится...бегунок за трофеями
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на место Конте нацелился))
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АПЛ Уотфорд - Челси 05.02.2018 23:00 (Мск) #оптимальнаяставка
26 тур Английской Премьер-лиги завершается матчем на домашнем стадионе "Уотфорда", который принимает у себя "пенсионеров" из Лондона.
Дела у Уотфорда на данный момент обстоят не очень хорошо. В середине января после ряда неудовлетворительных результатов руководство клуба решилось на смену главного тренера, заменив Марку Силву на Хави Грасию. Однако и у испанца не получается вернуть команду на должный уровень. Под его руководством "шершни" вылетели из Кубка Англии ("Саутгемптон" 0:1) и сыграли в ничью во внутреннем чемпионате страны ("Сток Сити" 0:0). И хотя сейчас "Уотфорд" занимает в турнирной таблице достаточно высокое 11-е место, перспективы у команды не радужные: до зоны вылета рукой подать.
К приему чемпиона Англии "шершни" подходят не без потерь, наиболее весомой среди которых является отсутствие Эурелио Гомеса.
В двух ближайших матчах "Челси" предстоит сыграть с "Уотфордом" и "Вест Бромвичем" - это те команды, в матчах против которых "синие" могут восстановить уверенность в своих силах. Что особенно важно в преддверии поединков против "Барселоны", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", которые ждут лондонцев впереди. На свой дебют в составе "синих" надеются Эмерсон Палмери и Оливье Жиру, которые были приобретены в январе. Не сыграют - Андреас Кристенсен с Альваро Моратой, а также Росс Баркли, который получил травму на тренировке.
Статистика говорит, что "Уотфорд" - очень удобный соперник для "Челси". В десяти предыдущих играх во всех турнирах "синие" одержали восемь побед и два раза сыграли вничью. "Шершни" сейчас находятся не в той форме и состоянии, чтобы отбирать очки у "Челси". Да и команда Антонио Конте просто обязана отреагировать на домашний погром, который ей учинил "Борнмут". Кроме того, "синие" играют в этом туре последними, а все их конкуренты по топ-6 очки набрали.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ: 1:2
ОПТИМАЛЬНАЯ СТАВКА: ОЗ (Да)
https://vk.com/wall-160221074_77
#АПЛ#Челси#Азар#Жиру#Барселона#МанчестерЮнайтед#Сити
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Топовым тренером будет...
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