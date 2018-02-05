Фабрегас хочет стать тренером

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас рассказал, что после завершения игровой карьеры планирует начать тренерскую.

За годы выступлений в футболе Фабрегасу довелось поработать с такими специалистами, как Арсен Венгер, Пеп Гвардиола, Жозе Моуриньо и Антонио Конте. Теперь полученный опыт Сеск планирует направить в успешную тренерскую карьеру.



"Конечно, в жизни может произойти все что угодно, а планы могут неоднократно поменяться. Но на данном этапе я могу с уверенностью сказать, что хочу стать тренером".



"Я по-прежнему чувствую себя очень молодым, поэтому планируют провести еще много лет в качестве игрока. Но в будущем я планирую как минимум попытаться построить тренерскую карьеру", - цитирует Сеска Sky Sports.