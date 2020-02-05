"Боруссия" подозревает Обамеянга в умышленном нарушении дисциплины из-за интереса "Арсенала"

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что своим отвратительным поведением нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг приблизил сделку с "Арсеналом".

Напомним, 31 января "канониры" обновили свой трансферный рекорд, оформив переход Обамеянга стоимостью 56 миллионов фунтов. Оказавшись на "Эмирейтс", 28-летний габонец первым делом извинился за свое поведение в Дортмунде в последнее время.



Ватцке подозревает, что многократные нарушения Пьер-Эмериком дисциплины как раз и связаны с интересом "Арсенала". Впредь "Боруссия" обещает жестче поступать с провинившимися игроками.



"В четверг я сказал команде, что следующий игрок, который сотворит нечто подобное, будет сурово наказан. У этого игрока будут огромные проблемы".



"Следующий игрок, который попытается оказать на нас давление, сдерживая себе в игре или даже устраивая забастовку, отправится сидеть на трибуны".



"Все они в курсе этого. Это наше публичное заявление. После случаев с Дембеле и Обамеянгом, которые оказались под влиянием интереса других клубов, нам требуется приспособиться к этому", — сообщил Ватцке Frankfurter Allgemeinen Zeitung.