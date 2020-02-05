"Боруссия" подозревает Обамеянга в умышленном нарушении дисциплины из-за интереса "Арсенала"
Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что своим отвратительным поведением нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг приблизил сделку с "Арсеналом".
Напомним, 31 января "канониры" обновили свой трансферный рекорд, оформив переход Обамеянга стоимостью 56 миллионов фунтов. Оказавшись на "Эмирейтс", 28-летний габонец первым делом извинился за свое поведение в Дортмунде в последнее время.
Ватцке подозревает, что многократные нарушения Пьер-Эмериком дисциплины как раз и связаны с интересом "Арсенала". Впредь "Боруссия" обещает жестче поступать с провинившимися игроками.
"В четверг я сказал команде, что следующий игрок, который сотворит нечто подобное, будет сурово наказан. У этого игрока будут огромные проблемы".
"Следующий игрок, который попытается оказать на нас давление, сдерживая себе в игре или даже устраивая забастовку, отправится сидеть на трибуны".
"Все они в курсе этого. Это наше публичное заявление. После случаев с Дембеле и Обамеянгом, которые оказались под влиянием интереса других клубов, нам требуется приспособиться к этому", — сообщил Ватцке Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
05.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
Боруссию можно понять. Ладно ещё клуб уровня пердива, который шантажом пытается больше денег выжать за игрока, а тут всё таки приличная Боруссия не хочет продавать игрока дешевле.
С другой стороны будь это Бавария, то ушел бы вдвое дешевле или свободным агентом.
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ЛАЛ, сколько уже таких у них было? Из последнего, вспомните мелкую нигру перешедшую в Барсу.
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Сажать на лавку мало. Пора уже в контракте эти закидоны пресекать. А то получается так, что футбольный клуб как структура ничего не значит. Футболист что хочет, то и делает. Например, если игрок очень хочет перейти, то пусть за свой счет покрывает часть сделки (как Коутиньо), начинает саботировать тренировки - тупо лишать зарплаты в приличном размере. Причем приличную часть (плата за каприз).
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Тк не стал бы продавать потом сказать такое
А так че говорить то ?
Игрок наш. Кусайте локти
А все в англии очкуйте
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Могли, как Лестер, на принцип пойти )
Или у них в контракте штрафы за плохое поведение и прогулы не предусмотрены? )
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е6ать детективы))
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