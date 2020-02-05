"Боруссия" подозревает Обамеянга в умышленном нарушении дисциплины из-за интереса "Арсенала"

Пьер-Эмерик Обамеянг Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что своим отвратительным поведением нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг приблизил сделку с "Арсеналом".

Напомним, 31 января "канониры" обновили свой трансферный рекорд, оформив переход Обамеянга стоимостью 56 миллионов фунтов. Оказавшись на "Эмирейтс", 28-летний габонец первым делом извинился за свое поведение в Дортмунде в последнее время.

Ватцке подозревает, что многократные нарушения Пьер-Эмериком дисциплины как раз и связаны с интересом "Арсенала". Впредь "Боруссия" обещает жестче поступать с провинившимися игроками.

"В четверг я сказал команде, что следующий игрок, который сотворит нечто подобное, будет сурово наказан. У этого игрока будут огромные проблемы".

"Следующий игрок, который попытается оказать на нас давление, сдерживая себе в игре или даже устраивая забастовку, отправится сидеть на трибуны".

"Все они в курсе этого. Это наше публичное заявление. После случаев с Дембеле и Обамеянгом, которые оказались под влиянием интереса других клубов, нам требуется приспособиться к этому", — сообщил Ватцке Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Метки Арсенал, Боруссия, Ватцке, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2018 19:00

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  1. thierryhenry14 05.02.2018 22:27 # thierryhenry14
    Боруссию можно понять. Ладно ещё клуб уровня пердива, который шантажом пытается больше денег выжать за игрока, а тут всё таки приличная Боруссия не хочет продавать игрока дешевле.
    С другой стороны будь это Бавария, то ушел бы вдвое дешевле или свободным агентом.

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  2. vyrentz 05.02.2018 22:24 # vyrentz
    ЛАЛ, сколько уже таких у них было? Из последнего, вспомните мелкую нигру перешедшую в Барсу.

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  3. beowolf2009 05.02.2018 20:51 # beowolf2009
    Сажать на лавку мало. Пора уже в контракте эти закидоны пресекать. А то получается так, что футбольный клуб как структура ничего не значит. Футболист что хочет, то и делает. Например, если игрок очень хочет перейти, то пусть за свой счет покрывает часть сделки (как Коутиньо), начинает саботировать тренировки - тупо лишать зарплаты в приличном размере. Причем приличную часть (плата за каприз).

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  4. theo-zm 05.02.2018 20:03 # theo-zm
    Тк не стал бы продавать потом сказать такое
    А так че говорить то ?
    Игрок наш. Кусайте локти
    А все в англии очкуйте

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  5. fail 05.02.2018 19:47 # fail
    Могли, как Лестер, на принцип пойти )
    Или у них в контракте штрафы за плохое поведение и прогулы не предусмотрены? )

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  6. wengerrrro 05.02.2018 19:17 # wengerrrro
    е6ать детективы))

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