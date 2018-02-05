Тренер сборной Алжира: "Махрез заслуживает большего, чем "Лестер"
Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер заявил, что вингер Рияд Махрез заслуживает большего, чем выступления за скромный "Лестер".
Как известно, Махрез продолжает игнорировать тренировки "Лестера" после сорвавшегося перехода в "Манчестер Сити" в январе. Рияд уже обеспечил себе крупный штраф, но по-прежнему негодует из-за отказа отпустить его в топ-клуб.
По мнению Маджера, его подопечный заслуживает большего, чем выступления за скромный "Лестер". Одновременно с этим Рабах посоветовал земляку возобновить тренировки и не усугублять ситуацию.
"Махрез однозначно заслуживает большего, но не стоит забывать, что именно в "Лестере" он нашел себя. Он хочет перейти в топ-клуб Премьер-Лиги, и я думаю, что ему нужно обсудить этот вопрос с руководством".
"Я не знаю, что произошло, но советую ему возобновить тренировки. Он должен помнить про сборную. Мы хотим видеть его в оптимальной форме", - приводит реплику Маджера Goal.
05.02.2018 18:00
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Последние комментарии:
даже если перейдет в др клуб апл, есть большая вероятность, что медаль Лестера так останется единственной чемпионской для алжирца.
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смысл начинать выебываться после закрытия ТО ?)
он совсем долбаеб походу)
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окуеть
сколько окон они уже обещают его продать?
если дико штрафовать будут, пусть играет как вафел спецом
делов то
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Да зря начал их тащить в этом сезоне. Шли бы себе на 16-18 месте и норм. 3 года мурыжат пацана
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