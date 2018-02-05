Харри Кейн отверг подозрения в симуляции
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отверг подозрения в симуляции в эпизоде с назначением первого пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Напомним, после ничьей 2:2 на "Энфилде" защитник "красных" Виргил Ван Дейк выразил мнение, что Кейн обманным путем заработал 11-метровый, упав после минимального контакта с бросившимся ему в ноги голкипером Лорисом Кариусом.
Кейн, не сумевший реализовать этот пенальти, отрицает подозрения в нечестной игре. Харри уверяет, что Кариус действительно его задел.
"Он бросился мне в ноги и оказался на моем пути, а я не тот игрок, который будет отскакивать в сторону, потому что это футбол. Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал", — цитирует Кейна Sky Sports.
05.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
высшая судейская инстанция вынесла решение - СУДЬЯ БЫЛ ПРАВ... все вУмники ливерных адекватов можете продолжать истерить пока не выпадет геморрой... колбасоиды и в тонкостях судейства СЕРЕДНЯКИ с бооольшими понтами....
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Будь это Фирмино на его месте и скажи тоже самое, яб признал что это офк по пидарски, но ради командного и очкого профита это допустимо. Тем более де юре, базар в его сторону закрылся.
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минимум 3 матча дисквы
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красиво нырнул, можно в Барсу ехать
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Кейн и Алли - два симулянта. Им как раз в испанский балет Реал или Барсу
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вторые сутки истерика "адекватных" великой ливерной колбасы... помнится как ихний пиСуарес, в чужой штрафной падал, зацепившись за разметку поля, собственную ногу, травяной ковер и катился как колобок, и вздымал руки в небо, аки святой...
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Пенки были по делу. Я в отличие от вас матч смотрел и видел всё сам
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главный ныряльщик али, и вообще парень с гнильцой
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Говорящий дельфин.
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Еще одна ветка унижения и полыхания колбасников, как же приятно это видеть))
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каин это очень мерзкий тип. кто там говорил "слизеринская морда"
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пидоры отняли победу
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Скузи полыхают до сих пор. Одно это стоило всего что произошло вчера.)
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https://pp.userapi.com/c841336/v841336105/6416f/AnFpiLYQa-c.jpg
ору)) он создан для реала, не зря им интересуются кееек
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Я до вчерашнего матча думал что Кейн топ нап, а симулят гнилой!!!
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"Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал" вся суть
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Симулянт долбаный
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Пора в испанию, там это поймут. А вообще петухи сильно зазнались в последнее время, жизнь их научит уму разуму
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Дааааа писта футболу будет если футболисты ,, будут искать контакт" Можно просто вбегать в штрафную, грубо говоря пинать мяч в аут или за лицевую, ну и главное, успеть зацепиться за ногу и рухнуть.
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Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал", — цитирует Кейна Sky Sports.
Ключевое тут то что почувствовал и упал, а не то что его сбили или он потерял равновесие или не мог устоять на ногах. Нет, эта лошара почувствовала контакт и поэтому упала. ты не петух, ты курица
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