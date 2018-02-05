Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отверг подозрения в симуляции в эпизоде с назначением первого пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, после ничьей 2:2 на "Энфилде" защитник "красных" Виргил Ван Дейк выразил мнение, что Кейн обманным путем заработал 11-метровый, упав после минимального контакта с бросившимся ему в ноги голкипером Лорисом Кариусом.



Кейн, не сумевший реализовать этот пенальти, отрицает подозрения в нечестной игре. Харри уверяет, что Кариус действительно его задел.



"Он бросился мне в ноги и оказался на моем пути, а я не тот игрок, который будет отскакивать в сторону, потому что это футбол. Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал", — цитирует Кейна Sky Sports.



