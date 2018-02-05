Харри Кейн отверг подозрения в симуляции

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отверг подозрения в симуляции в эпизоде с назначением первого пенальти в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, после ничьей 2:2 на "Энфилде" защитник "красных" Виргил Ван Дейк выразил мнение, что Кейн обманным путем заработал 11-метровый, упав после минимального контакта с бросившимся ему в ноги голкипером Лорисом Кариусом.

Кейн, не сумевший реализовать этот пенальти, отрицает подозрения в нечестной игре. Харри уверяет, что Кариус действительно его задел.

"Он бросился мне в ноги и оказался на моем пути, а я не тот игрок, который будет отскакивать в сторону, потому что это футбол. Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал", — цитирует Кейна Sky Sports.



Метки видео, Кейн, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 4226

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Последние комментарии:




  1. kojan 05.02.2018 22:41 # kojan
    высшая судейская инстанция вынесла решение - СУДЬЯ БЫЛ ПРАВ... все вУмники ливерных адекватов можете продолжать истерить пока не выпадет геморрой... колбасоиды и в тонкостях судейства СЕРЕДНЯКИ с бооольшими понтами....

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  2. gerrard08 05.02.2018 21:03 # gerrard08
    Будь это Фирмино на его месте и скажи тоже самое, яб признал что это офк по пидарски, но ради командного и очкого профита это допустимо. Тем более де юре, базар в его сторону закрылся.

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  3. vals1702 05.02.2018 20:47 # vals1702
    минимум 3 матча дисквы

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  4. vals1702 05.02.2018 20:11 # vals1702
    красиво нырнул, можно в Барсу ехать

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  5. fc-oil 05.02.2018 19:31 # fc-oil
    Кейн и Алли - два симулянта. Им как раз в испанский балет Реал или Барсу

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  6. kojan 05.02.2018 19:21 # kojan
    вторые сутки истерика "адекватных" великой ливерной колбасы... помнится как ихний пиСуарес, в чужой штрафной падал, зацепившись за разметку поля, собственную ногу, травяной ковер и катился как колобок, и вздымал руки в небо, аки святой...

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  7. proks1986 05.02.2018 19:15 # proks1986
    Пенки были по делу. Я в отличие от вас матч смотрел и видел всё сам

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  8. osivori 05.02.2018 18:50 # osivori
    главный ныряльщик али, и вообще парень с гнильцой

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  9. ensiferum 05.02.2018 18:41 # ensiferum
    Говорящий дельфин.

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  10. bezviz 05.02.2018 18:29 # bezviz
    Еще одна ветка унижения и полыхания колбасников, как же приятно это видеть))

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  11. tjk4 05.02.2018 18:25 # tjk4
    каин это очень мерзкий тип. кто там говорил "слизеринская морда"

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  12. chr1s8rown 05.02.2018 18:10 # chr1s8rown
    пидоры отняли победу

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  13. ray-black 05.02.2018 17:57 # ray-black
    Скузи полыхают до сих пор. Одно это стоило всего что произошло вчера.)

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  14. kos9k 05.02.2018 17:50 # kos9k
    https://pp.userapi.com/c841336/v841336105/6416f/AnFpiLYQa-c.jpg

    ору)) он создан для реала, не зря им интересуются кееек

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  15. denired 05.02.2018 17:35 # denired
    Я до вчерашнего матча думал что Кейн топ нап, а симулят гнилой!!!

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  16. leskiy 05.02.2018 17:26 # leskiy
    "Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал" вся суть

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  17. theo-zm 05.02.2018 17:20 # theo-zm
    Симулянт долбаный

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  18. liverfun 05.02.2018 17:16 # liverfun
    Пора в испанию, там это поймут. А вообще петухи сильно зазнались в последнее время, жизнь их научит уму разуму

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  19. mcfc-fantactic 05.02.2018 17:14 # mcfc-fantactic
    Дааааа писта футболу будет если футболисты ,, будут искать контакт" Можно просто вбегать в штрафную, грубо говоря пинать мяч в аут или за лицевую, ну и главное, успеть зацепиться за ногу и рухнуть.

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  20. fascll 05.02.2018 17:09 # fascll
    Я определенно почувствовал контакт и поэтому упал", — цитирует Кейна Sky Sports.

    Ключевое тут то что почувствовал и упал, а не то что его сбили или он потерял равновесие или не мог устоять на ногах. Нет, эта лошара почувствовала контакт и поэтому упала. ты не петух, ты курица

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