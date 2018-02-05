26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 5 февраля поединком "Уотфорда" и "Челси" завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

УОТФОРД — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



"Челси" не имеет права на осечку после унизительного домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" посреди прошлой недели. Кроме того, "синие" играют в этом туре последними, а все их конкуренты по топ-6 очки набрали.



"Челси" заметно сбавил обороты после Нового года, выиграв только два из девяти своих матчей во всех турнирах. Зато "синим" очень нравится играть по понедельникам — пять побед из пяти последних в рамках Премьер-Лиги.



"Уотфорд", даже после сыгранных на выходных матчей, занимает 11-ю позицию, однако впечатление о том, что "шершни" в безопасном положении, обманчиво — до зоны вылета только три очка. Плотность в нижней части таблицы Премьер-Лиги невероятно высока!



Статистика полностью на стороне "Челси", который не проигрывает "Уотфорду" уже 13 матчей кряду с учетом всех соревнований — с минимального поражения в сентябре 1999.



Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли находится под вопросом. Новичок Дидье Ндонг не сыграет из-за дисквалификации.



На дебют за "Челси" надеются январские новички Эмерсон Палмери и Оливье Жиру. Росс Баркли получил травму на тренировке и матч может пропустить. Отсутствую и Андреас Кристенсен с Альваро Моратой. А вот Давид Луис и Виллиан свои болячки залечили.