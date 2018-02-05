26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 5 февраля поединком "Уотфорда" и "Челси" завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
УОТФОРД — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция
"Челси" не имеет права на осечку после унизительного домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" посреди прошлой недели. Кроме того, "синие" играют в этом туре последними, а все их конкуренты по топ-6 очки набрали.
"Челси" заметно сбавил обороты после Нового года, выиграв только два из девяти своих матчей во всех турнирах. Зато "синим" очень нравится играть по понедельникам — пять побед из пяти последних в рамках Премьер-Лиги.
"Уотфорд", даже после сыгранных на выходных матчей, занимает 11-ю позицию, однако впечатление о том, что "шершни" в безопасном положении, обманчиво — до зоны вылета только три очка. Плотность в нижней части таблицы Премьер-Лиги невероятно высока!
Статистика полностью на стороне "Челси", который не проигрывает "Уотфорду" уже 13 матчей кряду с учетом всех соревнований — с минимального поражения в сентябре 1999.
Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли находится под вопросом. Новичок Дидье Ндонг не сыграет из-за дисквалификации.
На дебют за "Челси" надеются январские новички Эмерсон Палмери и Оливье Жиру. Росс Баркли получил травму на тренировке и матч может пропустить. Отсутствую и Андреас Кристенсен с Альваро Моратой. А вот Давид Луис и Виллиан свои болячки залечили.
05.02.2018 16:10
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Последние комментарии:
пиздец , опять ссать на пинсов
праздник какой то
неделя макания синей хуеты в гавно
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Еще гонят на Конте. Помойка во всем виновата, chelsesa не достойна Лондона.
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конте сливается с команда сам, это очевидно. иначе никак не объяснить бакайоку и кэхилла в старте, и азара на позиции напа. ну и удачи, но за прошлый сезоне спасибо.
вижу о6оссанные бестрофейные колбасы весь пукан сожгли на яром желчеизлевание. жалкие существа.
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Обоссаныы
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Ебаный позор....
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Членси 1-7 две игры против борнмута и уотфорда))))))
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Конте топовый тренер. Вон какая чемпионская команда. Просто приходится играть не раз в неделю.
(ответить)
ничто так не объединяет людей, как совместное обсыкание пенсов
(ответить)
позорище 6бучее, всю команду в лагеря, бесхарактерные млять, Конте потерял контроль над командой
(ответить)
Жерар>Азар
(ответить)
мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
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Говорил ставьте хаты на уотфорд)) членси говно позор лондона
(ответить)
И эти собаки гавкают:"членче, членче"))
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жиру кееек)
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С победой челси
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просто обоссаны
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Ребята ну че вы траллите, уотфорд сильная команда , тем более играли в меньшкнстве . И еще гол им забили ! У них вон вооьще делафеу с барсы играет
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Скоро синяя помойка вернется в XX век и фанатов щолси будет ровно столько же, сколько и у ман сити
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бакаёко, кехил, мозес, педро, виллиан в чемпионшип, китай, украину. похуй куда кароче.
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АОЧ был не нужен, ВВД был не нужен, Коста полсезонка, кукарекайте дальше пенсы
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