26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Эден Азар и Эурельо Гомес В понедельник 5 февраля поединком "Уотфорда" и "Челси" завершится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

УОТФОРД — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция

"Челси" не имеет права на осечку после унизительного домашнего поражения 0:3 от "Борнмута" посреди прошлой недели. Кроме того, "синие" играют в этом туре последними, а все их конкуренты по топ-6 очки набрали.

"Челси" заметно сбавил обороты после Нового года, выиграв только два из девяти своих матчей во всех турнирах. Зато "синим" очень нравится играть по понедельникам — пять побед из пяти последних в рамках Премьер-Лиги.

"Уотфорд", даже после сыгранных на выходных матчей, занимает 11-ю позицию, однако впечатление о том, что "шершни" в безопасном положении, обманчиво — до зоны вылета только три очка. Плотность в нижней части таблицы Премьер-Лиги невероятно высока!

Статистика полностью на стороне "Челси", который не проигрывает "Уотфорду" уже 13 матчей кряду с учетом всех соревнований — с минимального поражения в сентябре 1999.

Полузащитник "Уотфорда" Том Клеверли находится под вопросом. Новичок Дидье Ндонг не сыграет из-за дисквалификации.

На дебют за "Челси" надеются январские новички Эмерсон Палмери и Оливье Жиру. Росс Баркли получил травму на тренировке и матч может пропустить. Отсутствую и Андреас Кристенсен с Альваро Моратой. А вот Давид Луис и Виллиан свои болячки залечили.



Метки анонс тура, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2018 16:10

Количество просмотров Просмотров: 10551

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 06.02.2018 01:28 # blackdreamer
    пиздец , опять ссать на пинсов
    праздник какой то
    неделя макания синей хуеты в гавно

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  2. lexa-arsenal 06.02.2018 01:04 # lexa-arsenal
    Еще гонят на Конте. Помойка во всем виновата, chelsesa не достойна Лондона.

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  3. multazar 06.02.2018 01:03 # multazar
    конте сливается с команда сам, это очевидно. иначе никак не объяснить бакайоку и кэхилла в старте, и азара на позиции напа. ну и удачи, но за прошлый сезоне спасибо.
    вижу о6оссанные бестрофейные колбасы весь пукан сожгли на яром желчеизлевание. жалкие существа.

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  4. mikkiynwa 06.02.2018 01:00 # mikkiynwa
    Обоссаныы

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  5. velaskes 06.02.2018 00:59 # velaskes
    Ебаный позор....

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  6. arsenal-unbeaten 06.02.2018 00:59 # arsenal-unbeaten
    Членси 1-7 две игры против борнмута и уотфорда))))))

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  7. mamkoved-pro 06.02.2018 00:58 # mamkoved-pro
    Конте топовый тренер. Вон какая чемпионская команда. Просто приходится играть не раз в неделю.

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  8. kos9k 06.02.2018 00:57 # kos9k
    ничто так не объединяет людей, как совместное обсыкание пенсов

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  9. berloga777 06.02.2018 00:56 # berloga777
    позорище 6бучее, всю команду в лагеря, бесхарактерные млять, Конте потерял контроль над командой

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  10. ditotonatale 06.02.2018 00:55 # ditotonatale
    Жерар>Азар

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  11. chebrec 06.02.2018 00:55 # chebrec
    мляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
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  12. arsenal-unbeaten 06.02.2018 00:55 # arsenal-unbeaten
    Говорил ставьте хаты на уотфорд)) членси говно позор лондона

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  13. paul-shark 06.02.2018 00:55 # paul-shark
    И эти собаки гавкают:"членче, членче"))

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  14. kos9k 06.02.2018 00:55 # kos9k
    жиру кееек)

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  15. rap-woiska 06.02.2018 00:54 # rap-woiska
    С победой челси

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  16. farot 06.02.2018 00:54 # farot
    просто обоссаны

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  17. blacker19 06.02.2018 00:54 # blacker19
    Ребята ну че вы траллите, уотфорд сильная команда , тем более играли в меньшкнстве . И еще гол им забили ! У них вон вооьще делафеу с барсы играет

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  18. lexa-arsenal 06.02.2018 00:54 # lexa-arsenal
    Скоро синяя помойка вернется в XX век и фанатов щолси будет ровно столько же, сколько и у ман сити

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  19. smile01 06.02.2018 00:54 # smile01
    бакаёко, кехил, мозес, педро, виллиан в чемпионшип, китай, украину. похуй куда кароче.

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  20. contrario 06.02.2018 00:54 # contrario
    АОЧ был не нужен, ВВД был не нужен, Коста полсезонка, кукарекайте дальше пенсы

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