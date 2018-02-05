Педро Обианг пропустит остаток сезона

Полузащитник "Вест Хэма" Педро Обианг перенес операцию на колене и уже не сыграет в остатке сезона.

Данную травму 25-летний испанец получил в матче Кубка Англии против "Уигана" в прошлом месяце, когда "молотобойцы" неожиданно уступили со счетом 2:0 и выбыли из турнира.



В минувший уикенд Педро перенес операцию по восстановлению медиальной связки колена, сообщает Sky Sports. Точные сроки по возвращению Обианга в строй не называются, однако восстановление растянется на многие месяцы.



Добавим, помимо Обианга, сыгравшего 26 матчей в этом сезоне, в лазарете "Вест Хэма" также находятся Мануэль Лансини, Марко Арнаутович и Энди Кэрролл.