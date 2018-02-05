Болельщики МЮ ответили на замечания Моуриньо

Траст болельщиков "Манчестер Юнайтед" выпустил официальное заявление в ответ на замечания главного тренера Жозе Моуриньо.

В минувшие выходные Моуриньо уже в четвертый раз за сезон пожаловался на атмосферу "Олд Траффорд". Жозе признал, что его игрокам нравится выступать на своем поле, но поддержка фанатов не сравнится с эмоциями, которые он получал на стадионе "Портсмута."



Уже спустя сутки траст болельщиков "Манчестер Юнайтед" выпустил официальное заявление, в котором ответил на критику португальца.



"Мы отметили комментарии нашего тренера, который снова пожаловался на плохую атмосферу на "Олд Траффорд" во время домашнего матча с "Хаддерсфилдом".



"Ухудшение атмосферы не ограничивается только "Олд Траффорд", это проблема касается футбольных клубов по всей Англии. И, разумеется, эта проблема относится не только к нашим болельщикам – наша поддержка на гостевых матчах признается лучшей в стране".



"Мы уверены, что атмосфера на стадионе в первую очередь зависит от отношений между болельщиками и клубом, включая уровень вовлечения фанатов и степень их ответственности".



"Пока в этом плане не происходит изменений, мы стараемся концентрироваться на других областях, где можем оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной перспективе".



"С этой целью на прошлой неделе мы встречались с советом директоров и руководством самого стадиона для понимания того, что мы можем сделать для исправления ситуации. О подробностях встречи мы сообщим в ближайшие дни", - гласит заявление MUST (Manchester United Supporters Trust).