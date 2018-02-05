Болельщики МЮ ответили на замечания Моуриньо
Траст болельщиков "Манчестер Юнайтед" выпустил официальное заявление в ответ на замечания главного тренера Жозе Моуриньо.
В минувшие выходные Моуриньо уже в четвертый раз за сезон пожаловался на атмосферу "Олд Траффорд". Жозе признал, что его игрокам нравится выступать на своем поле, но поддержка фанатов не сравнится с эмоциями, которые он получал на стадионе "Портсмута."
Уже спустя сутки траст болельщиков "Манчестер Юнайтед" выпустил официальное заявление, в котором ответил на критику португальца.
"Мы отметили комментарии нашего тренера, который снова пожаловался на плохую атмосферу на "Олд Траффорд" во время домашнего матча с "Хаддерсфилдом".
"Ухудшение атмосферы не ограничивается только "Олд Траффорд", это проблема касается футбольных клубов по всей Англии. И, разумеется, эта проблема относится не только к нашим болельщикам – наша поддержка на гостевых матчах признается лучшей в стране".
"Мы уверены, что атмосфера на стадионе в первую очередь зависит от отношений между болельщиками и клубом, включая уровень вовлечения фанатов и степень их ответственности".
"Пока в этом плане не происходит изменений, мы стараемся концентрироваться на других областях, где можем оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной перспективе".
"С этой целью на прошлой неделе мы встречались с советом директоров и руководством самого стадиона для понимания того, что мы можем сделать для исправления ситуации. О подробностях встречи мы сообщим в ближайшие дни", - гласит заявление MUST (Manchester United Supporters Trust).
05.02.2018 13:00
Просмотров: 3952
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
перестав шурщать пакетами, бомжи притихли на помойке..
Жозефина в красном платье вышла на балкон и пальчиком грозно "ай-я-яй" показала..
(ответить)
"Унитед"
вуахаххахаххаа
(ответить)
тишина должна быть в библиотеке
(ответить)
Абсолютно е6анутые фанаты красной помойки.
(ответить)
Ожидал услышать от болел МЮ что плевать они хотели на мнение физрука, а в итоге прогнулись как терпилы(
(ответить)
Терпилы скамские. Вместо того чтобы в прямую сказать, что раз глину месят на толе, мы и орать не будем, оправдываются и скулят.
(ответить)
Вот там, в этом трасте, кадры засели, прозаседавшиеся по Маяковскому. Пиздить у своих и российских чиновников научились.
(ответить)
littleman по своим уже бьёт
(ответить)
Норм собрал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий