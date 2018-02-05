Болельщики МЮ ответили на замечания Моуриньо

Жозе Моуриньо Траст болельщиков "Манчестер Юнайтед" выпустил официальное заявление в ответ на замечания главного тренера Жозе Моуриньо.

В минувшие выходные Моуриньо уже в четвертый раз за сезон пожаловался на атмосферу "Олд Траффорд". Жозе признал, что его игрокам нравится выступать на своем поле, но поддержка фанатов не сравнится с эмоциями, которые он получал на стадионе "Портсмута."

Уже спустя сутки траст болельщиков "Манчестер Юнайтед" выпустил официальное заявление, в котором ответил на критику португальца.

"Мы отметили комментарии нашего тренера, который снова пожаловался на плохую атмосферу на "Олд Траффорд" во время домашнего матча с "Хаддерсфилдом".

"Ухудшение атмосферы не ограничивается только "Олд Траффорд", это проблема касается футбольных клубов по всей Англии. И, разумеется, эта проблема относится не только к нашим болельщикам – наша поддержка на гостевых матчах признается лучшей в стране".

"Мы уверены, что атмосфера на стадионе в первую очередь зависит от отношений между болельщиками и клубом, включая уровень вовлечения фанатов и степень их ответственности".

"Пока в этом плане не происходит изменений, мы стараемся концентрироваться на других областях, где можем оказать влияние в краткосрочной и среднесрочной перспективе".

"С этой целью на прошлой неделе мы встречались с советом директоров и руководством самого стадиона для понимания того, что мы можем сделать для исправления ситуации. О подробностях встречи мы сообщим в ближайшие дни", - гласит заявление MUST (Manchester United Supporters Trust).




Метки болельщики, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 05.02.2018 13:00

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  1. ed-malcev 05.02.2018 14:41 # ed-malcev
    перестав шурщать пакетами, бомжи притихли на помойке..
    Жозефина в красном платье вышла на балкон и пальчиком грозно "ай-я-яй" показала..

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  2. lexa-arsenal 05.02.2018 13:38 # lexa-arsenal
    "Унитед"



    вуахаххахаххаа

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  3. mancunia-planet 05.02.2018 13:33 # mancunia-planet
    тишина должна быть в библиотеке

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  4. gandalf 05.02.2018 13:29 # gandalf
    Абсолютно е6анутые фанаты красной помойки.

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  5. beatboy 05.02.2018 13:26 # beatboy
    Ожидал услышать от болел МЮ что плевать они хотели на мнение физрука, а в итоге прогнулись как терпилы(

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  6. gerrard08 05.02.2018 13:12 # gerrard08
    Терпилы скамские. Вместо того чтобы в прямую сказать, что раз глину месят на толе, мы и орать не будем, оправдываются и скулят.

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  7. sausage 05.02.2018 13:11 # sausage
    Вот там, в этом трасте, кадры засели, прозаседавшиеся по Маяковскому. Пиздить у своих и российских чиновников научились.

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  8. pauk 05.02.2018 13:04 # pauk
    littleman по своим уже бьёт

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  9. calvin-harris 05.02.2018 13:01 # calvin-harris
    Норм собрал

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