Венгер сравнил Мхитаряна с Касорлой

Мхитарян и Обамеянг Одного матча Генриха Мхитарян за "Арсенал" хватило главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру, чтобы сравнить новичка с плеймейкером Санти Касорлой.

Одной из главных проблем "канониров" последних лет остается отсутствие Касорлы. Испанец может вернуться в строй только через год, поэтому Венгер продолжает поиски оптимального сочетания в центре поля.

После дебютного матча Мхитаряна за клуб Арсен предположил, что заменой Санти может стать бывший игрок "Манчестер Юнайтед". Такое впечатление на Венгера произвели три результативных передачи Генриха в игре с "Эвертоном" и общий вклад в победу.

"Между ними действительно много сходств. Санти был исключительным игроком, но когда я встретил Мхитаряна перед его отъездом в "Юнайтед", то понял, что он тоже обожает футбол".

"Он из тех игроков, которые полностью посвящают себя любимому делу. Он приехал из страны, в которой только железный характер позволит тебе стать игроком мирового класса. Он рад играть в футбол просто потому, что получает от него колоссальное удовольствие", - сообщил Венгер The Telegraph.




Метки Арсенал, Мхитарян, Обамеянг

Автор foxmcfc   

Дата 05.02.2018 12:00

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Последние комментарии:




  1. kalei 05.02.2018 13:54 # kalei
    еще рано судить, мелкий Кас топчег, травмы епаные сцуко

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  2. beatboy 05.02.2018 13:28 # beatboy
    Микки еще станет лидером команды наравне с Озилом по итогу второго круга, скриньте

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  3. fc-zenit 05.02.2018 12:19 # fc-zenit
    Значит тоже сгниет в лазарете.

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  4. gunars 05.02.2018 12:07 # gunars
    Согласен с Сеней, стиль схож с Cazorla

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  5. glorfindel 05.02.2018 12:06 # glorfindel
    Мики не зря был игроком года в Боруссии, просто его Мавропанос сгубил

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