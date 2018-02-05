Венгер сравнил Мхитаряна с Касорлой

Одного матча Генриха Мхитарян за "Арсенал" хватило главному тренеру "канониров" Арсену Венгеру, чтобы сравнить новичка с плеймейкером Санти Касорлой.

Одной из главных проблем "канониров" последних лет остается отсутствие Касорлы. Испанец может вернуться в строй только через год, поэтому Венгер продолжает поиски оптимального сочетания в центре поля.



После дебютного матча Мхитаряна за клуб Арсен предположил, что заменой Санти может стать бывший игрок "Манчестер Юнайтед". Такое впечатление на Венгера произвели три результативных передачи Генриха в игре с "Эвертоном" и общий вклад в победу.



"Между ними действительно много сходств. Санти был исключительным игроком, но когда я встретил Мхитаряна перед его отъездом в "Юнайтед", то понял, что он тоже обожает футбол".



"Он из тех игроков, которые полностью посвящают себя любимому делу. Он приехал из страны, в которой только железный характер позволит тебе стать игроком мирового класса. Он рад играть в футбол просто потому, что получает от него колоссальное удовольствие", - сообщил Венгер The Telegraph.