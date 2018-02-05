Каррагер: "Только Месси забивает такие голы, как Салах"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что только Лионель Месси смог бы забить такой гол, как Мохамед Салах в воскресном матче с "Тоттенхэмом".
Обыграв сразу несколько соперников на носовом платке, египтянин забил выдающийся гол в ворота "шпор", который, впрочем, не помог "Ливерпуль" одержать победу и набрать все три очка.
После матча, завершившегося вничью 2:2, Каррагер особое внимание уделил лучшему бомбардиру "красных". По словам Джейми, на такой гол, который соорудил Салах, способен только Месси.
"Единственный человек, который мог бы повторить его гол, это Лионель Месси. К несчастью для Салаха, великолепный сезон проводит Кевин Де Брюйне. В противном случае его точно бы признали лучшим игроком года".
"Несколько недель назад я сказал, что считаю его одним из лучших приобретений клуба за тот вклад, который он внес в результаты. Теперь на его счету 21 мяч, и вы не должны забывать, что он даже не нападающий", - сообщил Каррагер.
05.02.2018 11:00
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Последние комментарии:
Суаресу очень не повезло что в момент его пребывания в Лузерпуле у него не было таких помощников в атаке как Мо. Успел бы побыть чемпионом АПЛ
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"Теперь на его счету 21 мяч, и вы не должны забывать, что он даже не нападающий"
Тот же Яя Турэ, играя на менее атакующей позиции, забивал по многу.
Так что это работа Салах забивать, не стоит переоценивать его заслуги
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Как обычно, колбаса, своего колбасёнка восхваляет.
А по факту, Салах хуже и Торреса и Суареса, что были в Ливерпуле
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Салах бревно. Те, кто смотрели весть матч, или хотя бы первый тайм, вспомните момент, когда Ливерпуль переходил в хорошую контратаку, Мане отлично разбегался по левому флангу, а Салах(он находился в тот момент с мячём в центре поля) запорол все одним касанием, отпустив мяч очень далеко от себя. Это при всем том, что его не накрывали сзади, не прессинговали спереди. Топовый атакующий игрок, тот же Месси, с которым так и хочется скаузерам сравнивать Салаха, не "затранжирил" в столь безобидной ситуации.
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Забивает Салах,а бомбит у пенсов.Ну правильно,такого топа упустили.Впрочем,как и КДБ.
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правильно, пора салаху на повышение со следующего сезона, он уже перерос этот клуб-трамплин
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Согласен
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Ну если продолжит тае ебашить, то долго тут не задержится.
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Салах > месси
Адекватно
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замена сднившему роналду, дороже хазарда в пару раз обойдется, но Салах того стоит.
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Пффф,Клопп из болие лимение толкового бегунка сделает еще такого соллаха,смело летом в среал его за 180 лямов
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египетская сила
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