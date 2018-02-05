Каррагер: "Только Месси забивает такие голы, как Салах"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что только Лионель Месси смог бы забить такой гол, как Мохамед Салах в воскресном матче с "Тоттенхэмом".

Обыграв сразу несколько соперников на носовом платке, египтянин забил выдающийся гол в ворота "шпор", который, впрочем, не помог "Ливерпуль" одержать победу и набрать все три очка.



После матча, завершившегося вничью 2:2, Каррагер особое внимание уделил лучшему бомбардиру "красных". По словам Джейми, на такой гол, который соорудил Салах, способен только Месси.



"Единственный человек, который мог бы повторить его гол, это Лионель Месси. К несчастью для Салаха, великолепный сезон проводит Кевин Де Брюйне. В противном случае его точно бы признали лучшим игроком года".



"Несколько недель назад я сказал, что считаю его одним из лучших приобретений клуба за тот вклад, который он внес в результаты. Теперь на его счету 21 мяч, и вы не должны забывать, что он даже не нападающий", - сообщил Каррагер.