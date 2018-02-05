Венгер объяснил, почему не усилил оборону в январе

Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поведал, что недостаток "финансовой мощи" помешал его клубу укрепить линию обороны в январе.

В этом сезоне подопечные Венгера испытывают огромные проблемы в оборонительной линии. В топ-8 Премьер-Лиги нет команды, которая бы пропустила больше, чем "канониры" (35 голов в 26 матчах).

Однако Арсен не использовал январское трансферное окно, чтобы попытаться решить эту проблему, лишь подписав на перспективу юного греческого защитника Константиноса Мавропаноса. По словам Венгера, "Арсенал" просто не может потратить столько, сколько потратил "Ливерпуль" на Виргила Ван Дейка или "Манчестер Сити" на Эмерика Лапорта.

"Послушайте, усиление обороны — это огромная проблема для каждого. Каждый ищет защитников. Вы могли увидеть, что "Сити" купил очередного защитника. Сколько денег они потратили на защитников за последние три года?"

"Мы не обладаем финансовой мощью "Манчестер Сити". А тот факт, что они пропускают вполовину меньше нашего, также связан с тем, что они обладают очень мощной атакой. Они много владеют мячом на чужой половине поле, в отличие от нас", — цитирует Венгера Goal.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 05.02.2018 13:08 # vyrentz
    Пора еще повышать цены на билеты.

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  2. pauk 05.02.2018 11:09 # pauk
    Зачем опять наебывает фанатов?

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  3. fc-zenit 05.02.2018 10:38 # fc-zenit
    Поноса купил же.

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  4. toledo 05.02.2018 10:32 # toledo
    продали футболистов на 58 лямов евро, купили обамеянга за 63.
    по з/п жиру, коклену, санчесу, дебюши, уолкотту платили примерно 500к в неделю, Обамеянг и мхитарян получают 340к.

    крч пи3дабол ты веня, как всегда.

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  5. wengerrrro 05.02.2018 10:27 # wengerrrro
    лол ну да, с джаками много мячом владеть будешь

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