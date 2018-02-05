Венгер объяснил, почему не усилил оборону в январе

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поведал, что недостаток "финансовой мощи" помешал его клубу укрепить линию обороны в январе.

В этом сезоне подопечные Венгера испытывают огромные проблемы в оборонительной линии. В топ-8 Премьер-Лиги нет команды, которая бы пропустила больше, чем "канониры" (35 голов в 26 матчах).



Однако Арсен не использовал январское трансферное окно, чтобы попытаться решить эту проблему, лишь подписав на перспективу юного греческого защитника Константиноса Мавропаноса. По словам Венгера, "Арсенал" просто не может потратить столько, сколько потратил "Ливерпуль" на Виргила Ван Дейка или "Манчестер Сити" на Эмерика Лапорта.



"Послушайте, усиление обороны — это огромная проблема для каждого. Каждый ищет защитников. Вы могли увидеть, что "Сити" купил очередного защитника. Сколько денег они потратили на защитников за последние три года?"



"Мы не обладаем финансовой мощью "Манчестер Сити". А тот факт, что они пропускают вполовину меньше нашего, также связан с тем, что они обладают очень мощной атакой. Они много владеют мячом на чужой половине поле, в отличие от нас", — цитирует Венгера Goal.