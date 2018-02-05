Де Брюйне чувствует усталость

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что его команду и его самого постепенно настигает усталость.

Де Брюйне является одной из главных звезд в этом сезоне, который "горожане" проводят впечатляющим образом, хотя нельзя не признать, что в последние недели их игра несколько потеряла прежний блеск.



26-летний бельгиец, пропустивший только три из 39 матчей "Сити" с учетом всех соревнований, связывает некоторый спад с накопленной усталостью, которая постепенно переходит в измотанность.



"Я чувствовал это с первой минуты матча против "Бернли". Я говорил это и прежде: в первых 10 матчах ты чувствуешь себя отлично, затем 10 матчей ты чувствуешь себя нормально, а дальше ты чувствуешь себя дерьмово".



"Нам лишь остается делать то, что мы должны делать. В данный момент у нас доступны только 15 или 16 игроков, поэтому мы должны преодолеть этот период", — приводит слова Де Брюйне Sky Sports.