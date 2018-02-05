Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 26-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.



Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.



Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2018 08:25

Количество просмотров Просмотров: 1663

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tsoyer 05.02.2018 13:35 # tsoyer
    В первом пенальти оффсайд у Кейна на срезке Ловрена, во втором- оффсайд Ламелы до фола, который был. В обоих нет пенальти, но счет по игре. Вывод: Тоттенхем упал в глазах на симуляциях. Не противно смотреть болельщикам бабский футбол?

    (ответить)

  2. ed-malcev 05.02.2018 11:11 # ed-malcev
    Довольно противно смотреть на это убожество в исполнении шпор..Леви понравилось в ЛЧ судей покупать стал

    (ответить)

  3. dragonishka 05.02.2018 11:01 # dragonishka
    Ван Дейк же реально ударил по лодыжке Ламеле. А то что тот завалился как телка, не повод не ставить пенальти.

    (ответить)

  4. rap-woiska 05.02.2018 10:58 # rap-woiska
    Да и пох,надеюсь Аснал размотает этих петушков

    Мосса мать наложил на мать бокового и eбал.

    (ответить)

  5. baurlfc78 05.02.2018 09:10 # baurlfc78
    Дисква Кейн и лайнсмена надо снять с работы навсегда... хотя результат не вернешь, но наказать для показателя надо.

    (ответить)

  6. spartan 05.02.2018 08:52 # spartan
    сезон пенальти прям. в каждом туре целая пачка

    (ответить)

  7. gunars 05.02.2018 08:51 # gunars
    Шпоров вытащили за уши. Думаю сами фанаты шпор это знают.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: