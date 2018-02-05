Лучшие моменты воскресных матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 26-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
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05.02.2018 08:25
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Последние комментарии:
В первом пенальти оффсайд у Кейна на срезке Ловрена, во втором- оффсайд Ламелы до фола, который был. В обоих нет пенальти, но счет по игре. Вывод: Тоттенхем упал в глазах на симуляциях. Не противно смотреть болельщикам бабский футбол?
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Довольно противно смотреть на это убожество в исполнении шпор..Леви понравилось в ЛЧ судей покупать стал
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Ван Дейк же реально ударил по лодыжке Ламеле. А то что тот завалился как телка, не повод не ставить пенальти.
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Да и пох,надеюсь Аснал размотает этих петушков
Мосса мать наложил на мать бокового и eбал.
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Дисква Кейн и лайнсмена надо снять с работы навсегда... хотя результат не вернешь, но наказать для показателя надо.
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сезон пенальти прям. в каждом туре целая пачка
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Шпоров вытащили за уши. Думаю сами фанаты шпор это знают.
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