Конте хочет, чтобы "Челси" публично выразил ему поддержку

Главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от клуба публично выразить ему поддержку.

На протяжении этого сезона не утихают слухи о том, что итальянский специалист находится в напряженных отношениях с боссами клуба, включая директора Марину Грановскую.



Пресса неустанно спекулирует на эту тему, и Конте хочет, чтобы "синие" вмешались в ситуацию и раскрыли бы свои чувства насчет него и их дальнейшего сотрудничества.



"Будем честны: такого рода слухи и спекуляции появились уже после первого матча сезона, когда мы проиграли "Бернли". Возможно, мне бы хотелось, чтобы клуб подготовил заявление насчет меня. Почему бы и нет? Заявление о том, что они верят в меня и мою работу".



"Но в то же время я знаю, что в прошлом этого никогда не происходило, так почему со мной должно быть иначе? Однако мне бы определенно понравилось заявление о поддержке против этих спекуляций. В прошлом подобного никогда не происходило, так что это является большим вызовом для руководства. Но я совершенно точно был бы рад этому", — цитирует Конте The Guardian.