Конте хочет, чтобы "Челси" публично выразил ему поддержку

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от клуба публично выразить ему поддержку.

На протяжении этого сезона не утихают слухи о том, что итальянский специалист находится в напряженных отношениях с боссами клуба, включая директора Марину Грановскую.

Пресса неустанно спекулирует на эту тему, и Конте хочет, чтобы "синие" вмешались в ситуацию и раскрыли бы свои чувства насчет него и их дальнейшего сотрудничества.

"Будем честны: такого рода слухи и спекуляции появились уже после первого матча сезона, когда мы проиграли "Бернли". Возможно, мне бы хотелось, чтобы клуб подготовил заявление насчет меня. Почему бы и нет? Заявление о том, что они верят в меня и мою работу".

"Но в то же время я знаю, что в прошлом этого никогда не происходило, так почему со мной должно быть иначе? Однако мне бы определенно понравилось заявление о поддержке против этих спекуляций. В прошлом подобного никогда не происходило, так что это является большим вызовом для руководства. Но я совершенно точно был бы рад этому", — цитирует Конте The Guardian.



Метки Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. mamkoved-pro 05.02.2018 12:32 # mamkoved-pro
    типичный физрук синей помойки chelsea.
    надеюсь его в очередной раз обоссут, как местных абс.еб.фонадов синей помойки chelsea

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  2. manutd-20champ 05.02.2018 11:34 # manutd-20champ
    обиженка

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  3. mcfc-fantactic 05.02.2018 09:39 # mcfc-fantactic
    Обиженный. Ему надо срочно подсказать, что есть фапель, пускай зайдет, почитает ранние комменты челсидоров, захлебывавшихся в радостном лае, умилявшихся ))) гением Конте. Поздние пусть не читает, там адекваты его уже как гавно по жо,пе размазывают.

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  4. pauk 05.02.2018 09:19 # pauk
    Поцелуй кольцо ))

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  5. vyrentz 05.02.2018 09:19 # vyrentz
    Извиняйся! Говори "Чечня - круто!"

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  6. tursa 05.02.2018 08:48 # tursa
    куда публичнее, уже сколько писали что они поддерживают его, или он хочет чтоб рома вышел и сказал какой конте волшебник спасибо ему?

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  7. breadpeat 05.02.2018 08:33 # breadpeat
    Грановская делает все в славныхрусских традициях ведения дел. Полу случайное чемпионство благодарч энергии конте... а она уже всемогущая... это будет катастрофа если ее не осадить

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  8. zhoma1986 05.02.2018 08:21 # zhoma1986
    Хватит ныть. Достал уже. Если не нравится то уходи. И Морату с собой возьми! БРЕВНО

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  9. beatboy 05.02.2018 08:12 # beatboy
    УВОЛЬТЕ ГРАНОВСКУЮ
    ДАЙТЕ ШАНС КОНТЕ

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