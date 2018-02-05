Конте хочет, чтобы "Челси" публично выразил ему поддержку
Главный тренер "Челси" Антонио Конте потребовал от клуба публично выразить ему поддержку.
На протяжении этого сезона не утихают слухи о том, что итальянский специалист находится в напряженных отношениях с боссами клуба, включая директора Марину Грановскую.
Пресса неустанно спекулирует на эту тему, и Конте хочет, чтобы "синие" вмешались в ситуацию и раскрыли бы свои чувства насчет него и их дальнейшего сотрудничества.
"Будем честны: такого рода слухи и спекуляции появились уже после первого матча сезона, когда мы проиграли "Бернли". Возможно, мне бы хотелось, чтобы клуб подготовил заявление насчет меня. Почему бы и нет? Заявление о том, что они верят в меня и мою работу".
"Но в то же время я знаю, что в прошлом этого никогда не происходило, так почему со мной должно быть иначе? Однако мне бы определенно понравилось заявление о поддержке против этих спекуляций. В прошлом подобного никогда не происходило, так что это является большим вызовом для руководства. Но я совершенно точно был бы рад этому", — цитирует Конте The Guardian.
05.02.2018 08:00
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Последние комментарии:
типичный физрук синей помойки chelsea.
надеюсь его в очередной раз обоссут, как местных абс.еб.фонадов синей помойки chelsea
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обиженка
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Обиженный. Ему надо срочно подсказать, что есть фапель, пускай зайдет, почитает ранние комменты челсидоров, захлебывавшихся в радостном лае, умилявшихся ))) гением Конте. Поздние пусть не читает, там адекваты его уже как гавно по жо,пе размазывают.
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Поцелуй кольцо ))
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Извиняйся! Говори "Чечня - круто!"
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куда публичнее, уже сколько писали что они поддерживают его, или он хочет чтоб рома вышел и сказал какой конте волшебник спасибо ему?
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Грановская делает все в славныхрусских традициях ведения дел. Полу случайное чемпионство благодарч энергии конте... а она уже всемогущая... это будет катастрофа если ее не осадить
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Хватит ныть. Достал уже. Если не нравится то уходи. И Морату с собой возьми! БРЕВНО
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УВОЛЬТЕ ГРАНОВСКУЮ
ДАЙТЕ ШАНС КОНТЕ
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