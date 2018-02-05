"Юнайтед" не будет покупать атакующих игроков летом
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что не будет покупать игроков в атакующую линию грядущим летом.
В зимнее трансферное окно "красным дьяволам" удалось переманить из "Арсенала" Алексиса Санчеса, который в минувший уикенд уже открыл счет своим голам за новый клуб.
Теперь Моуриньо чувствует, что атакующая линия "Юнайтед" укомплектована достаточно хорошо, чтобы попытаться опередить соседей из "Манчестер Сити". Покупать игроков Жозе планирует на другие позиции.
"Объективно ситуация такова, что теперь у нас стало больше девятых номеров. У нас есть Алексис, у нас есть Лукаку, у нас есть Мартиаль, у нас есть Рэшфорд. Рэшфорд может играть слева и справа, в точности как и Алексис. Все они, за исключением Лукаку, также могут играть в оттяжке, они могут играть второго нападающего".
"Так что это плохо для вас, потому что вам нравится иметь повод, чтобы выдумывать истории и спекулировать, особенно летом. Однако я больше не хочу атакующих игроков и не поднимаю эту тему, потому что никто сюда больше не придет".
"У нас есть Мата, Лукаку, Рэшфорд, Мартиаль, Алексис. Я не хочу еще атакующих игроков — у вас есть другие позиции для спекуляций на лето. Атакующими же игроками я действительно доволен".
"Мы должны улучшить не качество игроков, а динамику команды и эффективность ее действий, потому что даже в субботу (против "Хаддерсфилда") мы могли забить больше, чем дважды", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
05.02.2018 07:20
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Последние комментарии:
однажды абс.еб.фонад гомосексуального клуба Arsenal написал в интернете:
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мне как болельщику аснла результат 2-2 норм
Источник: http://fapl.ru/posts/60370/?c=1
Гомосексуалист и справедливый анальный бенефит. туда сюда по 2.
(ответить)
Смарт: Мне нужно знать только одно — Ловрен касался мяча?
Мосс: Я не знаю.
Смарт: Если он не касался мяча, это был офсайд и тебе нужно отменять пенальти. Еще раз говорю, офсайд был в том случае, если Ловрен не касался мяча.
Эриксен: Он касался мяча.
Джан: Он не касался мяча.
Мосс — Смарту: Говори со мной.
Смарт: Я прошу об одном — уточни, трогал ли мяч Ловрен? Если там было преднамеренное действие, то это пенальти. Если нет, то офсайд.
Мосс: Честно говоря, я понятия не имею, трогал ли он мяч. Мартин, есть ли что-то из картинки на видео? Так... я даю пенальти.
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Интересно чем руководствуются люди которые пишут , что пенали были. Ни в 1, ни во 2 моменте пенальти не было и близко. Кто утверждает обратное либо предвзят , либо конченый долбаёб , который ебется в шары. Посмотрите блять повторы внимательней , дети Эвребе блять.
(ответить)
мосс явно хату на гол кейна зарядил
(ответить)
судья подорвал калбасню на отлично
(ответить)
1 26 69
(ответить)
лоси на изи накажут своих cyчек сегодня
(ответить)
смешно читать визг погорелых сосисок про невезение и липовые пенки) не везло шпорам, которые не могли пробить ваш автобус, чтобы была победа, и еще больше не повезло с реализацией 1-го пенальти, так бы вы остались с 0, говорите спасибо и кланяйтесь госпоже фортуне, что вам снова повезло заполучить халявный мусорный очок!
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Пенальти может и не было, но 30/70 владение мячом было. И это не пустое перекатывание мяча Шпорами, как у ЛФК в матче с Суонси и ВБА. Шпоры делали что хотели, у них получалось все кроме последнего удара, не ладилось только в конечной фазе атаки. И нихрена это не игра по счету от ЛФК, это просто все что смог предложить Клопп. Очкастый ублюдок снова просырает сезон отказываясь от покупок в январе.
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Бля, оч пригорело вчера.
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"Мы должны улучшить не качество игроков, а динамику команды и эффективность ее действий"
когда игроки не знают куда мяч давать и что с ним делать дальше, то это пздц, импичмент сэру Жопэ и точка. второй сезон идёт, организация игры в целом на уровне Брешии. лепота
(ответить)
Что думает ФА по поводу вчерашнего беспредела? Или эти пиdары ни на что не годятся?
(ответить)
Особенно выглядит ущербно,когда канониры болеют за курей. Никогда болельщик Ливерпуля не поддержит маню и их болельщиков.Матч закончился господа, а счет на табло.Хотя победу отнял тот лайнсмен,который праздновал назначение пенальти.Едем дальше.
(ответить)
знаете что убьют видеоповторы?
вот все эти споры и дискуссии между болелами))
на стадионе уже не пообсуждать всю эту куету, в интернете тоже
хех)
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кто-кто, а клаттенбург всегда был самым фейловым рефери, специально не специально - не важно
на втором месте конча майк дин
на третьем наверное аткинсон. мосс раньше так не фейлил
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лучший опорник апл райт нау? дембеле?
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какая разница, был пенальти или нет, если ты болеешь за levirpool?.. Даже если бы эта портовая куртизанка победила, чтобы это изменило? Даже мамка masterofcactus не видела трофеев levirpoolя, с чего абс.еб.фонады красной помойки тогда так ярко горят?
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разве ван дик коснулся петуха, который упал как подкошенный? вроде, же он ему в очко бутсой не попал. вопрос: с xyя ли там пенка?
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ставлю рты пенсов, что арс ща 6 очей наберёт
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Бывший арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург оценил судейство Джонатана Мосса.
«Первый эпизод. Вопрос в том, насколько Ловрен умышленно коснулся мяча и влиял ли на его действия Кейн, находившийся в офсайде. Вопрос не в том, коснулся ли он мяча, а насколько нарочно он это сделал. Можно сказать, что Ловрен не стал бы пытаться коснуться мяча, если бы Кейн был рядом с ним. В таком случае, влияние Кейна на эпизод – на усмотрение арбитра. Льоренте скидывал мяч на Ламелу, который, как мне кажется, частично, но забрался в офсайд. Как мы видим в ситуации с видеоповторами, офсайд – это факт. Нет никаких преимущество атакующей стороне. В этом эпизоде не должно было быть никакого пенальти».
Ну письки с Фапли больше шарят)
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