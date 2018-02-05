"Юнайтед" не будет покупать атакующих игроков летом

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо объявил, что не будет покупать игроков в атакующую линию грядущим летом.

В зимнее трансферное окно "красным дьяволам" удалось переманить из "Арсенала" Алексиса Санчеса, который в минувший уикенд уже открыл счет своим голам за новый клуб.



Теперь Моуриньо чувствует, что атакующая линия "Юнайтед" укомплектована достаточно хорошо, чтобы попытаться опередить соседей из "Манчестер Сити". Покупать игроков Жозе планирует на другие позиции.



"Объективно ситуация такова, что теперь у нас стало больше девятых номеров. У нас есть Алексис, у нас есть Лукаку, у нас есть Мартиаль, у нас есть Рэшфорд. Рэшфорд может играть слева и справа, в точности как и Алексис. Все они, за исключением Лукаку, также могут играть в оттяжке, они могут играть второго нападающего".



"Так что это плохо для вас, потому что вам нравится иметь повод, чтобы выдумывать истории и спекулировать, особенно летом. Однако я больше не хочу атакующих игроков и не поднимаю эту тему, потому что никто сюда больше не придет".



"У нас есть Мата, Лукаку, Рэшфорд, Мартиаль, Алексис. Я не хочу еще атакующих игроков — у вас есть другие позиции для спекуляций на лето. Атакующими же игроками я действительно доволен".



"Мы должны улучшить не качество игроков, а динамику команды и эффективность ее действий, потому что даже в субботу (против "Хаддерсфилда") мы могли забить больше, чем дважды", — цитирует Моуриньо Sky Sports.